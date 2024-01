Mindig érdemes megújulni

.

Egy új év, mindig új esélyeket kínál. Talán majd mostantól, majd idén másként csináljuk, most elkezdjük, befejezzük, elengedjük...

De, mi kell ahhoz, hogy most, hogy most megcsináljuk, hogy ne adjuk fel, hogy kitartsunk az elhatározásunk mellett, hogy most, most az egyszer betartsuk azt az újévi fogadalmat.