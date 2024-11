Karrier- és pénzhoroszkóp november 11-17.: a Kosoknak pénzt küld az univerzum, az Oroszlán munkahelyi sikerekre számíthat

A bolygók novemberben erőteljes hatást gyakorolnak a pénzügyeinkre. A Vénusz jegyváltása és a november 15-i telihold fontos szerepet játszanak abban, hogy kiemelkedő lehetőségeket vagy figyelmeztetéseket kapunk. Lássuk, mit ígér a pénzhoroszkóp az egyes csillagjegyek számára a következő napokban!

pénzhoroszkóp

Forrás: Shutterstock

Karrier- és pénzhoroszkóp november 11-17.:

Kos

Előző hét még csak a tervezgetés ideje volt. De most a lovak közé csaphatsz, jó lehetőségek jönnek a karrier és a pénz területén! A telihold idején november 15-én azonban váratlan fordulatra számíthatsz, ez a Bika telihold a Bika jegyében jön létre, ami pedig a pénz területe. Valószínűleg nagy hírek érkeznek a bevételeidről az ezt követő napokban.

Bika

Óvatosságra intenénk, ne vállalj most túl nagy kockázatot! Ha a részletek tökéletesen hangzanak is, előfordulhat, hogy amint az izgalom alábbhagy, nem lesz olyan ideális az összkép, mint gondoltad. A november 15-i telihold a jegyedben viszont kárpótol ezért, és megvalósítja egy álmodat.

Ikrek

Jó híreink vannak. November 15-től készülj új időszámításra. A Szaturnusz előreindul, és beindítja a karrier-ügyeidet. Most megvalósíthatod a terveidet! A Vénusz, a pénz bolygója hétfőn, 11-én belép a Bak jegyébe, és stabilitást hoz a pénzügyeidbe.

Rák

A rivalizálás pedig most szó szerint nem kifizetődő: maradj ki a munkahelyeden a hatalmi harcokból! A pénzügyekben viszont jó hírt jelez a Bak jegyébe lépő Vénusz. Megdolgoztál a sikerért!

Oroszlán

A Mars még mindig a jegyedben van, és rengeteg energiát ad. Most nagy sikereket hozhat a munka területén. A Vénusz, a pénz bolygója a Bak jegyében kedvező fordulatot mutat. Talán megkapsz egy olyan összeget, amiről már lemondtál.

Szűz

Rengeteg információ érkezik be most hozzád. Figyelj oda nagyon ezekre, mert előre lendíthetik az ügyeidet. A Vénusz, a pénz bolygója föld-elemű jegybe lép. Kiszámíthatóságot hoz a pénzügyeidbe.

Mérleg

Minden jól alakul neked a karrier területén. DE: arra nagyon kell figyelj, hogy a szakmai, munkahelyi feszültségeket ne vedd túlságosan személyesre. Épp ez vezet ahhoz, hogy elmérgesedjenek ezek a viták.

Skorpió

A Nap a Skorpió jegyében jár, és segít mindent tető alá hozni. Nagyon jó hét ez számodra a karrierben, pénzügyekben! Megerősítheted a munkahelyi státuszodat és növelheted a bevételeidet. November 15: a telihold váratlan fejleményt hozhat!

Nyilas

A Merkúr, a kereskedelem és kommunikáció bolygója a jegyedben van. Mi mást is jelezhetne ez, mint hogy most jól haladsz az ügyeiddel? Nagyon jó elképzeléseid vannak, amiket most ügyesen tálalsz a főnökök, kollégák felé.

Bak

A Vénusz, a kis szerencse és a pénz planétája november 11-én belép a jegyedbe. Minden téren pozitív változásokat indít el, így a pénzügyekben is. Váratlan pénz, nyeremény, nyereség, nagyobb bevétel - ez mind-mind lehetséges!

Vízöntő

Az uralkodó bolygód, a Szaturnusz pénteken befejezi a hátrálását: innentől a jövő felé koncentrálsz, és remekül tudod kamatoztatni a tehetségedet, képességeidet. És igen, ez plusz pénzt is jelenthet: a Bak Vénusz rendezi a pénzügyeidet.

Halak

Az Oroszlán Mars a hétköznapok teendőihez ad lendületet, a Nyilasban járó Merkúr pedig szuper meglátásokat mutat. Érdemes most meglovagolnod a hullámokat, mert tartós pénzügyi növekedést érhetsz el.