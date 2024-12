Adventi babonák: jósoljuk meg a jövőt! - Nézzük, melyik nap, mit mutat meg!

Advent mind a négy hétvégéjén, beleértve a karácsonyt is, tilos volt mosni, teregetni és minden házimunkát lehetőleg mellőzni kellett, főleg vasárnapi napon. Ugyanis ezek is dologtiltó napoknak számítottak, így ha ezt valaki nem tartotta be, akkor a következő évben sok lelki nehézséggel kell szembenéznie, és balszerencsés volt egy éven keresztül.