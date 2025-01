Nagy kínai horoszkóp 2025-re: január 29-én belépünk a Fa Kígyó évébe

A kínai horoszkóp 2025 mindenkinek más és más kihívást és lehetőséget tartogat. Míg egyes jegyeknek az érzelmi életükben ígér változásokat az év, másoknál a karrierben vagy a pénzügyekben várható előrelépés.

Kínai horoszkóp: 2025 a fa kígyó éve

Patkány

Patkány évek: 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Eseménydús év elébe nézel, ha a Patkány jegyében születtél. Népszerűséged nő, és ha szingli vagy, most sok jelentkező lesz. Tudatosítsd magadban, hogy most valóban tiéd a döntés, kivel akarsz próbálkozni. Bár az év első fele hoz a magánélet terén bonyodalmakat, őszre stabilizálódik az új kapcsolat, és egy nagy szerelem bontakozik ki köztetek. A karrierben is új utakat fedezel fel, megmutatva vezetői tulajdonságaidat, amelyeket kollégáid és feletteseid nagyra értékelnek. Ezzel pedig megnyílnak előtted a pénzcsapok is.

Bivaly

Bivaly évek: 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

A munka területe nagyon ígéretesnek tűnik. Ha nincs munkád jelenleg, akkor kaphatsz egy jó állást, olyat, amire mindig is vágytál. Ha stabil munkahelyed van, akkor pedig ott díjazzák az erőfeszítéseidet, és nemcsak szavakkal, hanem pénzben is. Váratlan nyereség is lehetséges! A párkapcsolat területe nem ilyen „szögegyenes”. Elbizonytalanodhatsz a kapcsolatban, vagy abban, hogy a másik tényleg szeret-e. Nyárra ez rendeződik, innentől a közös tervek, célkitűzések kerülnek előtérbe. Ha nem vagy még házas, idén ez nagyot fordulhat.

Tigris

Tigris évek: 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Nagyon jó lehetőségeket jelez neked a horoszkóp. Ha szingli vagy, az idei év elhozhatja neked a nagy szerelmet, egy olyan személyt, akire mindig is vágytál. Ha régóta van párod, mérföldkőhöz érkeztek: családalapítás, költözés, nagyívű tervek. A munka terén lesz lehetőséged az előrelépésre, de ehhez most bizony elő kell venni diplomáciai képességeidet. Ha ügyesen taktikázol, akkor vezető pozícióba kerülhetsz, ami persze a pénzügyek felívelésével is jár.

Nyúl

Nyúl évek: 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Idén egy kiegyensúlyozott, harmonikus év elébe nézel. Könnyedén kezeled a kihívásokat, és bűntudat nélkül tudsz lazítani, kikapcsolódni, ha arra van lehetőséged. Jóval kiegyensúlyozottabb leszel, mint az előző évben, ez pedig nagyon jó hatással van a párkapcsolat területére. Ha szingli vagy, most jöhet egy társ, aki szinte az első pillanatban levesz a lábadról .A munka területét nézve előrelépést, kivívott tiszteletet hoz ez az időszak. A bevételeid növekedni fognak, de ezt most nem a szerencsének köszönheted, sokkal inkább a kemény munkának.