Napi horoszkóp 2025. január 4.: az Oroszlán szívesen elutazna valahova, a Mérleg ma új ismeretségre tehet szert

A napi horoszkóp szerint ideje lenne elengednünk a múltat. Vannak, akik továbbra is úgy érzik, hogy megrekedtek a karrierjükben, a magánéletükben, és már jó ideje nem tapasztalnak semmiféle változást, mégsem képesek kimozdulni a komfortzónájukból. Mások foggal-körömmel ragaszkodnak valamihez, amit már jó ideje el kellett volna engedniük. Talán éppen ezért annyira fontos ebben az időszakban az elcsendesedés, az énidő és a meditáció ereje, ideje meghallanunk, mit üzen számunkra a belső hangunk. Ha további részletekre is kíváncsi vagy, görgess tovább, és olvasd el a pénteki horoszkópod!

Napi horoszkóp 2025. január 4., péntek

Forrás: Shutterstock

Napi horoszkóp 2025. január 4., péntek – ez most a befelé figyelés ideje

Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)

Ma szinte mindent elkövetsz, hogy megfelelj a családodnak, és minél több elismerést bezsebelj. A nagy igyekezetednek hála azonban túlhajszolod magad. Hirtelen haragodban pedig alaposan magadra haragítod nemcsak a szeretteidet, hanem a szerelmedet is.

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)

Az elmúlt hónapokban rengeteg dolgoztál, pihenésre alig maradt időd, ami most megtette a hatását, immunrendszered legyengült, és ágynak estél. A vírusok és a bacilusok nincsenek tekintettel a feladataidra. Előzd meg a bajt, és fogyassz sok C-vitamint tartalmazó gyümölcsöt.

Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)

Ideje elengedned a múltat, lépj végre túl a történteken, az egészségednek is árt, ha tovább dédelgeted régi sérelmeidet. Mivel meg nem történté úgy sem tudod tenni, éljen inkább a jelenbe. Keress új szerelmet magadnak, akivel megtalálod a valódi boldogságát.

Rák napi horoszkóp (06.22-07.22.)

A harag rossz tanácsadó, ezért próbáld meg a dolgokat úgy lezárni, hogy ne származzon belőle kellemetlenséged. Nem hagyd, hogy az érzelmeid eluralkodjanak a tetteid felett, mert akkor nem leszel képes józanul megítélni a helyzetét. Aludj rá egyet, holnapra minden kitisztul a fejedben.

Oroszlán napi horoszkóp (07.23-08.22.)

Tüzes jegyűként már most nagyon nehezen viseled ezt a hideg és borongós időjárást, ezért fejben már el is utaztál valami napsütöttebb tájra. Most még az sem érdekel, ha egy nagyobb összeget kell kiadnod miatta, mert az elmúlt esztendőben szinte a végkimerülés határáig dolgoztál.

Szűz napi horoszkóp (08.23-09.22.)

Váratlan meghívásban lesz részed, aminek örömmel teszel eleget, még úgy is, ha a nyugalmas szombat estédet fel kell áldoznod hozzá. Régóta vágytál már arra, hogy kimozdulhass otthonról a barátaiddal, és egy kicsit bekerülhess a kulturális élet körforgásába. Éld meg a pillanatot!

Mérleg napi horoszkóp (09.23-10.22.)

Ma rendkívül erős a kisugárzásod, így szinte mágnesként vonzod magadhoz az ellenkező neműeket. Nem okoz gondot az ismerkedés, inkább attól fájhat a fejed, hogyan utasítsd vissza azt a sok „jelentkezőt” anélkül, hogy megbántanád őket. Ki tudja, talán a nagy Ő is köztük van.

Skorpió napi horoszkóp (10.23-11.22.)

Ma óriási energiával veted bele magad a terveid megvalósításába, úgy érzed, hogy senki és semmi nem képes megállítani. Ettől jó hangulatban telik az egész napod, szerencsére elkerülnek azok a dolgok, amik miatt bosszankodnod kellene. Anyagi téren sincs okod panaszra.

Nyilas napi horoszkóp (11.23-12.21.)

A családodban rendeződni látszanak a vitás helyzetek, régi konfliktusok, és az életed szép lassan visszatér a régi kerékvágásába. Ez örömmel tölt el, igaz, hogy rendkívül sokat tettél azért, hogy a félreértések tisztázódjanak. Úgy érzed, a családodért megérte a sok álmatlan éjszaka.

Bak napi horoszkóp (12.22-01.20.)

Az utolsó pillanatban sikerül elhárítanod egyik rivális kollégád támadását és tisztáznod magadat az alaptalan vádaskodásai alól. A precíz munkádnak köszönheted, hogy az illető nem tudott a munkádba belekötni, ezért kénytelen visszavonulót fújni. De légy óvatos vele!

Vízöntő napi horoszkóp (01.21-02.18.)

Amennyiben lakásvásárláson töröd a fejed, itt az ideje, hogy a tervekből valóság váljon. Kedvező a mostani időszak arra, hogy megvalósíthasd a terveidet. Ne csak a szívedre hallgass, hanem az eszedre is, maradjon a realitás talaján, és ügyelj arra, hogy most ne költekezz túl.

Halak napi horoszkóp (02.19-03.20.)

Kezdesz túlságosan belebonyolódni az új kapcsolatodba, emiatt kissé kényelmetlenül érezheted magad. Nem egészen így gondoltad a dolgot, mert csak egy rövid viszonyra gondoltál az elején. A szíved mélyén maradnál és folytatnád, de a megérzésed azt súgja jobb, ha mielőbb befejezed.