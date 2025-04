Heti szerelmi horoszkóp április 14-20.: Az Ikrek hallgasson a szívére, az Oroszlán jó passzban lesz

A húsvét előtti hét a készülődésről szól már, amit minden jegy másképp él meg. Vajon te mire számíthatsz? És a párod? Heti szerelmi horoszkóp következik, amiből kiderül.

Heti szerelmi horoszkóp április 14-20.

Sok bolygó vizes jegyben tartózkodik, ami meghatározza az érzelemvilágunkat éljünk kapcsolatban vagy legyünk szinglik. Nézzük, mit mondd a heti szerelmi horoszkóp.

A húsvét előtti néhány nap a víz jegyekben járó bolygók szerint szentimentális lesz. Ez neked picit sok(k) lehet, mivel te nem szereted a túlzottan érzelgős hangulatot. Tedd túl magad rajta! Mivel minden bolygó előre halad, jó eséllyel a jelenre figyeltek. Bölcs döntés, mert így tényleg vidáman készülődhettek.

Bika

A húsvét előtti héten lazán állj mindenhez és mindenkihez! Sokat javít a helyzeten, hogy bolygód, a Vénusz már előre halad. Majd hétfőtől a víz dominancia azt javasolja, hogy tervezés helyett sodródj! A szerelmed jobb ebben, épp ezért érdemes hallgatni rá!

Ikrek

Hétfőtől célegyenesbe fordul a húsvéti készülődés. Egy hatalmas bolygóháromszög segít, hogy ne az eszedre, hanem a szívedre hallgass. A párod örülni fog ennek…

Rák

A víz-elemű bolygók sok érzelmet (szépet és kevésbé szépet is) hozhatnak. Ám ez az érzelmi hullámvasút nem mehet a kapcsolatotok rovására. Minden pillanatban mondjátok ki, ha bánt valami, de azt is, mire van épp szükségetek! És ezeket a másik vegye komolyan!

Oroszlán

A párodnak nagy szüksége van az optimizmusodra. Megteheted, mivel most jó passzban vagy. Ezzel párhuzamosan téged sem kerül el a húsvét előtti fokozódó kapkodás. Szerencsére neked kedveznek a tűz jegyekbe lépő bolygók: szerdán Hold a Nyilasban, Merkúr a Kosban, pénteken pedig Mars az Oroszlánban folytatja égi útját.

Szűz

Az égi folyamatok szerint most engedd a másikat irányítani. Engedd őt érvényesülni, dönteni, ami a párkapcsolatotoknak is nagyon jót tesz. Bolygód, a Merkúr a húsvét előtti szerdán átlép a Kosba, és arra hajlamosít, hogy tőled szokatlan módon önző, provokáló stílusban beszélj... Figyelj majd erre is.

Mérleg

A párodnak nagyon-nagyon elnézőnek és gyengédnek kell lennie veled, mert a szokottnál ingerültebb vagy a kapkodás miatt. Háláld meg azzal, hogy minden döntésbe bevonod, és kikéred a véleményét, majd figyelembe veszed az igényét.

Skorpió

Hétfőtől bearanyozza a húsvéti előkészületeket egy hatalmas bolygóháromszög. Mindent képes lennél egyedül elintézni, de most mégis bölcsebb lenne, ha a pároddal együtt készülődnétek, vásárolnátok. Ez közelebb hozhat titeket egymáshoz…

Nyilas

A hét nagyon kedvezőnek ígérkezik a tüzes jegyekbe lépő bolygóknak köszönhetően: szerdán Hold a Nyilasba, Merkúr a Kosba, pénteken Mars az Oroszlánba. Ettől igazán elemedben érzed magad, ahogy a párod is.

Bak

A családdal kellene egyeztetnetek a húsvéti ünnepekről. Nem baj, ha vannak elvárások, hiszen találkozni akarnak veletek. A feladat úgy megszervezni az ünnepeket, hogy jusson időtök egymásra is.

Vízöntő

A húsvét előtti napok konfliktussal terhesek lehetnek. Sokat segítene, ha engednéd magad sodródni, mert épp ezzel szűnhet meg a feszültség. Benned és körülötted. Ünnepekre szent a béke köztetek!

Halak

Vasárnap a Halakban járó Vénusz elindult előre, majd a hét elején egy csodálatos bolygóháromszög a malmodra hajtja a vizet. A párod irigykedhetne rád, ha dicsekednél és/vagy provokálnád őt. Ugye, nem teszed? Csak így lehet a húsvéti készülődés békés és méltó hozzád és az ünnepekhez...