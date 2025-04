A retrográd Merkúr árnyéka 4 csillagjegy életébe visszahozhatja a múltat: nem biztos, hogy jó ötlet bolygatni

Április 7-én véget ért a Merkúr retrográd mozgása, de a bolygó utóhatása, az úgynevezett retrográd árnyék, még most is érezteti hatását. Ez az időszak április 26-ig tart, és Nataliia Myronova, spirituális tanácsadó szerint retrográd Merkúr árnyéka erőteljes befolyással lehet az emberek érzelmi életére és kommunikációjára – különösen négy csillagjegy esetében. Számukra megnyílik a múlt kapuja – de nem biztos, hogy be is kéne lépni rajta - vallja a szakértő.

A retrográd Merkúr árnyéka 4 csillagjegy életébe visszahozhatja a múltat

Forrás: Shutterstock

A retrográd Merkúr árnyéka rég lezárt kapcsolatokat is visszahozhat

„Ez a kozmikus megfelelője annak, amikor megpróbálunk valamit helyrehozni, miután a kár már bekövetkezett” – mondta Myronova. Szerinte a retrográd Merkúr árnyékidőszaka során a félreértések, elvarratlan szálak, kimondatlan szavak, sőt, rég lezárt kapcsolatok is visszatérhetnek. Április 7. és 15. között az emberek töprengőbbé válhatnak, és hajlamosak lehetnek az érzelmi helyzetek újbóli átélésére. A szakértő szerint április 15. és 26. között sokan tesznek impulzív kijelentéseket. „Hirtelen mindenkinek annyi mondanivalója van – és gondolkodás nélkül mondják” – figyelmeztetett a veszélyre.

A múlt visszatér: négy csillagjegy, akik különösen érintettek

Április 7. és 26. között a retrográd Merkúr utáni időszak különösen erősen hat a Bika, Rák, Mérleg és Nyilas jegyekre, vélekedik Myronova. Nézzük, melyik, mire számíthat.

Bika

„A találkozások elkerülhetetlenek. Valaki a múltadból vissza akar jönni, de kétszer is meg kell gondolnod, mielőtt igent mondasz” – mondta a szakértő. Ugyanakkor azt tanácsolja: „Az április a befejezés ideje, nem pedig valami új elkezdésének.”

Rák

A Rák jegy szülöttei érzelmileg különösen intenzív időszakra számíthatnak. „Ez az időszak érzelmi újrajátszásnak tűnik” – fogalmazott Myronova. „A múltadból származó emberek, beszélgetések és helyzetek váratlanul visszatérnek.” Érdemes újragondolni a kapcsolati dinamikákat: „A Ráknak mind a barátságait, mind a románcait újra kell értékelni” - jelentette ki a szakértő.

Mérleg

A Mérlegek esetében a szerelmi élet kerülhet fókuszba, és nem feltétlenül pozitív módon. „Mérleg, a szerelmi életed hamarosan bonyolulttá válik” – jósolja Myronova. „Bizalomproblémák, a korábbi partnerek újra felbukkanása... a kapcsolatok ingatagok lesznek. Valaki újra felbukkanhat a múltadból, de légy óvatos” - figyelmeztet.