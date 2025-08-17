IQ-teszt kihívás: zseni vagy, ha 12 másodperc alatt kiszúrod a citromot ezen a képen!

Szereted a képes feladványokat? Készen állsz, hogy próbára tedd a látásélességed? Akkor itt egy újabb kihívás, amivel próbára teheted magad! Ezúttal egy olyan IQ-tesztet mutatunk, ahol egy dzsungeljelenet tárul eléd. A feladat pedig: megtalálni a képen rejtőzködő citromot, mielőtt lejár a 12 másodperc. Fókuszálj, állítsd be az órád és ha úgy érzed felkészültél, akkor íme a kép. Kezdődhet is a citromkeresés!

IQ-teszt: találd meg a citromot 12 másodperc alatt!

Forrás: jagranjosh

Íme az IQ-teszt, ami még a profikat is megizzasztja

Indulj el ebbe a sűrű, buja dzsungelképre, és próbáld meg megtalálni a rejtett citromot mindössze 12 másodperc alatt! Vajon hol lehet? A vízbe pottyant bele, a levelek között bújik meg, vagy talán a csintalan majom tartja a kezében? Peregnek a másodpercek, itt most nem lesz időd hátradőlni. Ez most nem az a feladvány, amit ripsz-ropsz megoldasz. Vagy mégis? Vajon elég éles a szemed ahhoz, hogy kiszúrd a citromot? Bizonyítsd be, hogy kivételes az intelligenciád és képes vagy villámgyorsan észrevenni a rejtett részleteket.