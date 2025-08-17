Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
IQ-teszt kihívás: zseni vagy, ha 12 másodperc alatt kiszúrod a citromot ezen a képen!

optikai illúzió agytorna IQ-teszt
2025.08.17.
Irány a dzsungel! Ez a képes IQ-teszt még a legélesebb szeműeknek is feladja a leckét! Vajon elég kifinomult a látásod ahhoz, hogy megtaláld a citromot? Teszteld le most!

Szereted a képes feladványokat? Készen állsz, hogy próbára tedd a látásélességed? Akkor itt egy újabb kihívás, amivel próbára teheted magad! Ezúttal egy olyan IQ-tesztet mutatunk, ahol egy dzsungeljelenet tárul eléd. A feladat pedig: megtalálni a képen rejtőzködő citromot, mielőtt lejár a 12 másodperc. Fókuszálj, állítsd be az órád és ha úgy érzed felkészültél, akkor íme a kép. Kezdődhet is a citromkeresés!

IQ-teszt hol a citrom a képen?
IQ-teszt: találd meg a citromot 12 másodperc alatt!
Forrás: jagranjosh

Íme az IQ-teszt, ami még a profikat is megizzasztja

Indulj el ebbe a sűrű, buja dzsungelképre, és próbáld meg megtalálni a rejtett citromot mindössze 12 másodperc alatt! Vajon hol lehet? A vízbe pottyant bele, a levelek között bújik meg, vagy talán a csintalan majom tartja a kezében? Peregnek a másodpercek, itt most nem lesz időd hátradőlni. Ez most nem az a feladvány, amit ripsz-ropsz megoldasz. Vagy mégis? Vajon elég éles a szemed ahhoz, hogy kiszúrd a citromot? Bizonyítsd be, hogy kivételes az intelligenciád és képes vagy villámgyorsan észrevenni a rejtett részleteket. 

Igyekezz, mert a másodpercek szélsebesen peregnek, a nyomás pedig egyre nő. Mutasd meg, hogy rajtad nem foghat ki ez az IQ-teszt és képes vagy villámgyorsan észrevenni a rejtett citromot, mielőtt még lejár az idő!  

Sikerült megtalálnod a citromot? Szép teljesítmény, gratulálunk! 

Még nem bukkantál rá? Adunk egy kis segítséget: nézd végig alaposan a fákat és bokrokat, kutass át minden apró zugot, és figyelj a formákra, színekre is!

 Ha még mindig keresed, görgess lejjebb a rejtvény megfejtéséért.

Mutatjuk az IQ-teszt megoldását

Lehet, hogy most nem jártál sikerrel, de ne add fel! A rendszeres gyakorlás fokozhatja a koncentrációt, a memóriát, sőt az érzelmi jóllétet is, hiszen egy nehéz rejtvény megoldása sikerélményt nyújt és segíthet a stressz oldásában is.

IQ-teszt megoldás
IQ-teszt megoldás
Forrás: jagranjosh

Tetszett ez a trükkös képes IQ-teszt? Akkor OSZD MEG családoddal, barátaiddal is! Rendezzetek egy kihívást: vajon kinek sikerül a leggyorsabban megtalálnia a képen elrejtet citromot?

