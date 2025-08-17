Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. aug. 17., vasárnap

Fekete hattyú

40 kilóra fogyott Mila Kunis: teljesen megvonta magától az ételt

Fekete hattyú Mila Kunis fogyás Natalie Portman
Szabados Dániel
2025.08.17.
A színésznő őszintén beszélt arról, milyen szélsőséges módszerekkel készült a Fekete hattyú című film szerepére. Mila Kunis elárulta, hogy a felkészülés során alig evett, közben pedig napi 12 órát táncolt.

Mila Kunis felidézte, hogy a Fekete hattyú forgatása mennyi áldozatot kívánt tőle. Ettől függetlenül, állítja, ha olyan szerepet kapna, amihez ennyire át kell alakítania a testét, nem örülne, de vállalná. 

Mila Kunis attends the premiere of 'Black Swan' as part of the 54th BFI London Film Festival at Vue West End on October 22, 2010 in London, England.
Mila Kunis csont és bőrré fogyott a szerep kedvéért
Forrás: WireImage

Mila Kunis napi 12 órát táncolt

A 42 éves színésznő és filmbéli partnere és vetélytársa, Natalie Portman egy interjúban osztották meg, milyen volt készülni a Fekete hattyúra. „A felkészülésem sok táncból és nagyon kevés evésből állt – amit tudom, hogy nem szabadna kimondani, de ez az igazság” – mondta Kunis, aki 9 kilót fogyott, testsúlya 40 kilóra csökkent. „Sok húslevest ittam és napi 12 órát táncoltam.” Mila Kunis és Portman mindössze három hónap felkészülési idővel számoltak, ám a produkció finanszírozási nehézségei miatt a forgatás fél évvel tolódott. „Darrennek (Aronofsky, a film rendezője) ez szörnyű volt, de Nattel nagyon boldogok voltunk, mert volt három plusz hónapunk táncolni” – idézi Kunist a Page Six.

RELEASE DATE: 1 December 2010. TITLE: Black Swan. STUDIO: 20th Century Fox. PLOT: A thriller that zeros in on the relationship between a veteran ballet dancer and a rival. PICTURED: MILA KUNIS as Lilly and NATALIE PORTMAN as Nina.
Mila Kunis, Lily és Natalie Portman Nina szerepében
Forrás:  NORTHFOTO

Meg is sérült a táncórák alatt

A színésznő szerint a próbák és a forgatás komoly fizikai következményekkel jártak. „Órákon át forgattuk azokat a táncos jeleneteket, és minden bordámon zúzódások voltak, mert újra és újra felemeltek” – mondta. „Már a forgatás elején elég korán kificamodott a vállam, de Darren elküldött egy akupunktőrhöz, és valahogy jól lettem.”

