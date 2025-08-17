40 kilóra fogyott Mila Kunis: teljesen megvonta magától az ételt

Mila Kunis felidézte, hogy a Fekete hattyú forgatása mennyi áldozatot kívánt tőle. Ettől függetlenül, állítja, ha olyan szerepet kapna, amihez ennyire át kell alakítania a testét, nem örülne, de vállalná.

Mila Kunis csont és bőrré fogyott a szerep kedvéért

Mila Kunis napi 12 órát táncolt

A 42 éves színésznő és filmbéli partnere és vetélytársa, Natalie Portman egy interjúban osztották meg, milyen volt készülni a Fekete hattyúra. „A felkészülésem sok táncból és nagyon kevés evésből állt – amit tudom, hogy nem szabadna kimondani, de ez az igazság” – mondta Kunis, aki 9 kilót fogyott, testsúlya 40 kilóra csökkent. „Sok húslevest ittam és napi 12 órát táncoltam.” Mila Kunis és Portman mindössze három hónap felkészülési idővel számoltak, ám a produkció finanszírozási nehézségei miatt a forgatás fél évvel tolódott. „Darrennek (Aronofsky, a film rendezője) ez szörnyű volt, de Nattel nagyon boldogok voltunk, mert volt három plusz hónapunk táncolni” – idézi Kunist a Page Six.

Mila Kunis, Lily és Natalie Portman Nina szerepében

Meg is sérült a táncórák alatt

A színésznő szerint a próbák és a forgatás komoly fizikai következményekkel jártak. „Órákon át forgattuk azokat a táncos jeleneteket, és minden bordámon zúzódások voltak, mert újra és újra felemeltek” – mondta. „Már a forgatás elején elég korán kificamodott a vállam, de Darren elküldött egy akupunktőrhöz, és valahogy jól lettem.”