Bemutatkoztak a Harry Potter új színészcsemetéi − Ezt gondolom róluk régi rajongóként

Amikor először megláttam a TikTokon a Warner Bros. videóját az új Harry Potter-sorozat főszereplőivel, valami furcsa, bizsergető érzés fogott el. Valami gyomorszorító nosztalgia és a „ne nyúlj hozzá, ez már tökéletes” típusú féltés között. Tudod, mint amikor meglátod, hogy újraforgatják a kedvenc gyerekkori mesédet, de CGI-elefántokkal és olyan szereplőkkel, akik gyanúsan úgy néznek ki, mintha egy Alfa-generációs fiatal telefonjából léptek volna ki. Na, valahogy így éreztem.

Harry Potter egy generációval szerettette meg az olvasást.

Forrás: Northfoto

Egy Harry Potter generáció szava: új színészek, régi varázslat – És egy kis belső zokogás

Szóval én még abból a korból vagyok, ahol a varázslat nem csak a könyvekben élt. Mi még nem tudtuk egy kattintással újraindítani a világot. Helyette vártuk a következő könyvet hónapokig, és sorban álltunk a moziban, hogy lássuk, milyen lett a filmes varázslat.

Én konkrétan még furább gyerek voltam. Olyan, aki előbb megnézte a filmet, és utána olvasta el a könyvet. Igen, tudom, ez szinte szentségtörés a nagy rajongói kódex szerint, de nekem így működött. A könyvekben olyan volt, mintha a filmek bővített rendezői változatát látnám a fejemben. Részletesebb, gazdagabb, mélyebb. És ami a legfontosabb: személyesebb.

Ezért is olyan nehéz most feldolgozni, hogy új színészek, új arcok, új hangok érkeznek ugyanabba a történetbe.

A sorozat, amit nem is tudom, hogy kértem-e

A HBO és a Warner Bros. már tavaly bejelentette, hogy jön a Harry Potter reboot. Ezúttal sorozat formájában, évadonként feldolgozva egy-egy könyvet. Első reakcióm? Valahol a „miért ne?” és a „de minek?” között volt. A varázsvilág hatalmas, tele van kiaknázatlan történetekkel – Voldemort fiatalkora, Dumbledore családja, a Nagy Háború utáni újjáépítés, vagy akár Hagrid gyermekkorának félóriási drámája.

Ehelyett megkapjuk ugyanazt a történetet újra, csak úgy, hogy más emberek mondják el. Mintha valaki újraszinkronizálná a gyerekkori hangoskönyvedet egy AI-generált hanggal. Technológiailag szuper, de hol van az érzelem?

Az új szereplők: ígéretes, de idegen

És most itt vannak. Harry, Hermione, Ron. Kicsik, aranyosak, láthatóan tehetségesek. A bemutatkozó videóban már most érződik, hogy értik a karakterek súlyát, és szeretettel viszonyulnak hozzájuk. Mégis… valami nem stimmel. Harry nem Daniel Radcliffe. Nincs az a világítóan kék tekintet, amitől még a baziliszkusz is megijedne. Hermione nem Emma Watson. Más a mimikája, más a hangja, más az egész kisugárzása. Ron pedig… hát, vöröses... akar lenni. Ez már valami.