Ennek a 3 csillagjegynek pénzesőt hozhat az Ikrek újhold – Te a szerencsések között vagy?

Van valami egészen varázslatos az újholdakban – a levegőben feszültség vibrál, a hold eltűnik az égről, a horoszkóprajongók pedig izgatottan keresik a jeleket, mit is üzen az univerzum. Az Ikrek jegyében bekövetkező újhold különösen erős energiákat hordoz magában, hiszen az Ikrek a kommunikáció jegye. De ez az újhold nemcsak szellemi tuningot kínál – hanem konkrét, kézzel fogható anyagi előrelépést is hozhat.

Pénzt hoz ennek a 3 csillagjegynek a Ikrek újhold.

Forrás: Shutterstock

Az Ikrek újhold olyan, mint egy égi restart gomb – új lehetőségeket nyit meg, különösen azok számára, akik nyitottak a változásra, gyorsan tudnak alkalmazkodni, és nem félnek kilépni a komfortzónájukból.

És most három szerencsés csillagjegy szülöttei előtt nemcsak új utak nyílnak meg, de még anyagi gyarapodásra is számíthatnak. Nézzük, kikre vár pénzeső!

Mérleg – Művészetből pénzt csinálni? Most sikerülhet!

Kedves Mérlegek, most aztán tényleg megéri posztolni az Instagramra a kerámiaedényeket, amiket a hobbistúdióban készítettetek, mert simán lehet, hogy valaki pont ezt keresi… és fizet is érte. Az újhold az önkifejezés és a kreatív projektek házát világítja meg, így ha van valami kis mellékprojekted, hobbi vállalkozásod, vagy csak egy ötleted, amivel eddig nem mertél előállni, akkor most van itt az ideje! Egy régi ismerős, egy jó kapcsolat vagy egy váratlan ajánlat hozhat pénzt. Csak ne kezdj el mindent újra dekorálni – a bankszámlád fontosabb most, mint a feng shui.

Oroszlán – Főnök módba kapcsolsz, és ez most busásan megtérül

Az Ikrek újhold az Oroszlánok társadalmi és szakmai kapcsolatait turbózza fel – és nem is akármilyen módon. Lehet, hogy jön egy előléptetés, egy extra projekt, vagy valaki felkér, hogy segíts neki valamiben, amiből közösen kaszálhattok. Az eddigi jó benyomásaid most kifizetődnek, szó szerint. Csak ne feledd: nem kell mindent uralni és kontrollálni. Néha az is elég, ha csak okosan irányítasz. A koronádat most hagyd otthon, de a számládat frissítsd gyakrabban!

Ikrek – Igen, saját magadat is megleped

Ha valaki, hát te érzed most leginkább az újhold hatását – hiszen a saját jegyedben történik! Az Ikrek most dupla löketet kap: új ötletek, új utak, és új források is jöhetnek. Lehet, hogy valaki megveszi végre a startupod ötletét, vagy hirtelen pénzt kapsz egy régi projektedért, esetleg egy új munka kopogtat az ajtón. Fontos: nem kell minden lehetőséget megfogni – csak azokat, amikben érzed a hosszú távú potenciált. Most a gyorsaságod és a rugalmasságod a legnagyobb értéked – és ez most pénzben mérhető.