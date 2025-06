4 csillagjegy, akinek katasztrófába fullad az idei nyara

Rák (06.22.–07.22.)

A nyár rengeteg alkalmat tartogathat a forró kalandokra, ám kedves Rák most jobb, ha óvatosan bonyolódsz kapcsolatba. A szívügyek terén ugyanis a horoszkóp most zűrzavart jósol számodra. Egy ígéretesnek tűnő nyári flört akár az egész életedet is felkavarhatja. Ne hagyd, hogy érzelmeid elhomályosítsák a józan ítélőképességedet! Egy régi szerelem váratlan felbukkanása, a nem tisztázott helyzetek csak még jobban megsebeznek és összetörik a szíved.

Ez a nyár számodra most nem a felhőtlen és boldog szerelemről fog szólni, jobb, ha nem engedsz sem a múlt sem a jelen kísérésének.

Mérleg (09.23.–10.22.)

Sok barátod van akikkel szívesen töltöd az időd, hiszen imádod a társaságot és a közös programokat. Azonban egy ártatlannak tűnő nézeteltérés most baráti drámába torkollhat. Lehet, hogy valaki megsértődik rád, mert félreérti a szándékaidat, tehát kétszer is gondold meg, hogy hogyan kommunikálsz. A kellemetlen helyzetek csak fokozódhatnak, ha nem tisztázod időben a helyzetet. Zárd le a nézeteltéréseket, különben idén nyáron véglegesen megszakadhatnak baráti kapcsolataid.