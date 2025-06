A ma éjszaka meghatározza a szerelmi életedet – Szent Iván éjjelén bármi megtörténhet!

Szent Iván éjjelén mindennél erősebb mágikus erők szabadulnak fel. Ezen a varázslatos éjszakán a szerelem, termékenység, a megújulás kerül középpontba, így mindenki életére komoly hatást gyakorol. Az ünnep ősi népek bölcsességére vezethető vissza és megnyílnak a természetfeletti világok csatornái. Mindez elsősorban a szerelmi életünkre hat, így párkapcsolatban élők, de szinglik is jól figyeljenek!

Forrás: Stone RF

Szent Iván éj mágikus ereje

A természeti vallások a csillagászati és természeti jelenségeket, csúcspontokat szent, mágikus napnak tartották; a telihold erejéről valószínűleg mindenki hallott, de Szent Iván éjjelének varázsereje már kevésbé közismert. A néphagyomány a június 23-ról 24-re virradó éjszakát a természet újjászületéséhez és termékenységhez kapcsolta, így jelentős befolyással van szerelmi életünkre.

Szent Iván éjjelének legismertebb része a tűzgyújtás, mely az ősi tűzmágiához kapcsolódik.

Amikor június 23 éjjelén meggyullad a máglya, tisztító ereje elűzi a gonosz erőket, melyek pusztítást hoznak a világra, helyette az életet támogatja. Ezt kelta, germán népek is előszeretettel követték, a tűz pedig emellett megnyitja a felsőbb világok kapuit is. Mivel ennek az éjszakának igen komoly szerepe volt a pogány népek hiedelemvilágában, a keresztény egyházak is becsatornázták, így vált június 24 Keresztelő Szent János ünnepévé.

Teljesül minden vágyunk és annak ellenkezője is, így fokozottan vigyázzunk vele, mit kívánunk. Ezen felül mágikus, természetfeletti lények – tündérek, manók – is előbújnak, ahogy a boszorkányok is ekkor tettek szert varázserejükre.

Így hat szerelmi életünkre Szent Iván éjjele

Noha a különböző naptárreformok miatt Szent Iván napja és a nyári napforduló között 3 nap eltérés van, ez mit sem von le a mágikus éjszaka erejéből. Ezen a misztikus éjszakán a Kozmosz erői különös erővel csapnak le, melyek kiválóan alkalmassá teszik a szerelmi praktikák gyakorlását.

Ezen az éjjelen lehetőségek kapunk, hogy megerősödjön a szerelmi kötelék, ahogy a termékenység is fokozható különböző rituálék révén.

Akik szinglik, esetleg van egy kiszemeltjük, közelebb kerülhetnek ahhoz, hogy megtörténjen a randi a másik féllel, emellett jóslatokra is szert tehetnek. Persze csillagjegye válogatja, hogy kinek miként hat szerelmi életére Szent Iván éjjele. Ezen a napon a természet ereje teljében van, így a házasok is harmóniára lelnek, ami nem hátrány akkor sem, ha gyermekáldásra vágynak.