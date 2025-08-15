Komoly red flaget fedeztek fel a követők Brooklyn Beckham és Nicola Peltz eskümegújítási képein

A pár követői úgy vélik, Brooklyn Beckham nem tűnik boldog férjnek, vagy legalábbis nem szívesen fotózkodott az eskümegújításon. Ez persze csak spekuláció, ami abból származik, hogy sokkal kevesebb képen szerepel mint Nicola.

Brooklyn Beckham vendég volt a saját eskümegújításán

A Mirror beszámolója szerint egy önmagát „közösségi média nyomozónak” nevező felhasználó részletesen átvizsgálta az eseményről megjelent fotókat, és azt írta: „A 48 esküvői kép közül Brooklyn csak tízen szerepel úgy, hogy a felesége ne takarná el az arcát. Nem igazán követtem ezt a történetet, de ma megnéztem a képeket. Úgy tűnik, ez inkább egy ürügy volt az Instagram-fotózásra, mint a szerelem ünneplése” − vélekedik. A fogadalom-megújításról egyébként nem ez volt az első negatív vélemény, voltak, akik azt állították, az egészre azért volt szükség, hogy Beckhaméket bosszantsák, kigúnyolják, és fájdalmat okozzanak nekik. Többen úgy vélték, Brooklyn lehangoltnak tűnt, és olyan volt, mintha „csak egy vendég lenne a saját esküvőjén”. Más hozzászólások szerint a legtöbb képen, ahol Nicola Peltz a barátaival szerepel, férje egyáltalán nem látható.

Brooklyn egészen mást nyilatkozott

„Gyönyörű volt. Csak egy igazán szép élményre vágytunk – egy igazán kedves emlékre. Őszintén szólva, minden egyes nap megújíthatnám a fogadalmamat vele. Szerintem a legfontosabb dolog, amit valaki tehet, az az, hogy megtalálja azt a személyt, akivel az élete hátralévő részét le szeretné élni. Ez mindenképpen formálja az embert. Nagyon-nagyon aranyos és szórakoztató volt” – mondta Brooklyn pár napja a People-nek.