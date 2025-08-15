Szoboszlai Dominik nem tudta, mi vár rá: az apaságra nem lehet felkészülni

Augusztus elején született meg Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka kislánya. A Liverpool focistája és felesége már meg is mutatták a babát és azt, hogy milyen gyönyörűen feldíszített nappali várta otthon a kislányt és édesanyját.

Buzsik Borka és Szoboszlai Dominik márciusban mondták ki egymásnak a boldogító igent

Forrás: szoboszlaidominik/Instagram

Szoboszlai Dominik az apaságról

Lapinformációk szerint Szoboszlai Dominik mindenképpen szerené, ha kislányának testvére is születne. A futballista hozzátette, amíg nem jött világra a gyereke, valójában nem tudta mi vár rá, úgy gondolja, erre nem lehet felkészülni. Elárulta, teljesen más az életük, mint korábban, a kislány élvez prioritást mindenben. Szoboszlai Dominik, aki még májusban gólörömmel jelentette be, apa lesz, korábban arról beszélt, hogy kislánya születésének pillanatára örökre emlékezni fog, és tisztában van azzal is, hogy apánák lenni hatalmas felelősség, de a legszebb ajándék is és ezentúl már nem csak magáért, egész családjáért küzd a pályán.