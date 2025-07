Heti szerelmi horoszkóp 2025. 07.21 - 27.: az Oroszlán tüzesebb mint valaha, a szingli Halak megismerheti a nagy Ő-t

Július utolsó teljes hetében az érzelmeké lesz a főszerep. A hét elején a Nap belép az Oroszlán csillagövébe ez pedig váratlan események láncolatát indítja el néhány csillagjegy zsámára: A Bikának nehéz döntést kell meghoznia, a Mérleg bizonytalanná válik, a Nyilasnak viszont szárnyalni fog a lelke. Lássuk, hogy mit tartogat nekünk a heti szerelmi horoszkóp.

Szerelmi horoszkóp július 21-től július 27-ig

30. heti szerelmi horoszkóp

Kos

Egy kis környezetváltozás most csodát tehet a lelkeddel – és a szíveddel is. A hét második felétől egyre jobb formába kerülsz: az Oroszlánba lépő Nap, az újhold és több harmonikus fényszög is emeli az életkedved, kisugárzásod, és ezt mások is látni fogják rajtad.

Bika

Próbáld nem túltolni a teendőket hét elején, mert akkor mindenre jut időd – még egy kis romantikára is. A jövő hét közepe hozhat közös döntést otthon, összeköltözés, vagy jövőtervezés témában. De pénteken kerüld a felesleges vitákat, főleg ha anyagiakról van szó.

Ikrek

A jövő hét utazást, nyitottságot és vidámságot hoz, de akkor is élvezheted, ha csak esténként sétálsz egy nagyot. Ezek a napok ideálisak ismerkedéshez vagy mélyebb beszélgetésekhez.

Rák

Szótlanná válhatsz, pedig aki közel áll hozzád, most is próbál olvasni benned. Engedd őt közel! A hét második fele a takarékosságról (is) szól, szóval a szíved mellett a pénztárcádra is figyelj.

Oroszlán

Végre eljött a te időd! A Nap belép a jegyedbe, újhold is itt lesz, és négy másik kedvező fényszög erősíti az önbizalmad. Flört, vonzerő, játékosság – minden adott, hogy most te legyél a szerelem királya vagy királynője. Csak ne vidd túlzásba a provokációt!

Szűz

Egy részed a jövőt tervezné, a másik csak élni akar. A kulcs: hallgass arra, aki melletted van, és hagyd, hogy kimozdítson a fejedből. A hét közepe kicsit fárasztóbb lehet, jó lenne, ha esténként hagynál időt a lelassulásra.

Mérleg

Most nem a pörgésé a főszerep: inkább a csendes, összebújós pillanatoké. A hét vége fele jöhet némi szerelmi bizonytalanság vagy érzelmi döntéshelyzet. Fontos: ha valaki értékes neked, mutasd ki.

Skorpió

A szenvedély most is tombol benned: hol a szerelemben, hol a munkában. Ez lehet vonzó, de néha túl sok is másoknak. Aki közel áll hozzád, általában bírja a tempót, de azért kérdezd meg időnként, hogy neki mi jó!

Nyilas

A Nap az Oroszlánba lép, ami nagyon kedvező neked. A jövő hét szuper hangulatot hoz, és könnyen kaphatsz olyan visszajelzést, amitől szárnyal a lelked. Csak a túlzásokra figyelj!

Bak

Ha most a múlton rágódsz, simán elszalaszthatsz egy jó lehetőséget. A párod (vagy valaki új ismerős) lazábban látja a dolgokat – próbáld az ő szemével nézni a helyzetet.

Vízöntő

Meglepetés érhet, de nyitottság kell hozzá, és egy csipet humor. A hét második fele egyre feszültebb lehet, ne hagyd, hogy a kisebb nézeteltérések eldurvuljanak. Most többet számít az önuralom, mint gondolnád!

Halak

Most semmi szükséged arra, hogy magyarázkodj, sem másoknak, sem magadnak. Jogod van érezni, dönteni, lépni. Ha szingli vagy, lehet, hogy valaki most kezd igazán felfigyelni rád.