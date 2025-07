4 csillagjegy, aki júliusban mindent visz

A Skorpió a júiusi horoszkópja alapján hihetetlen mértékűfejlődésen meg keresztül

Forrás: Shutterstock

A Skorpió júliusban szélesíti a látókörét

A Rákban járó Jupiter ebben a hónapban trigonban áll a Skorpió Napjával. Mivel a Jupiter a kilencedik házadban jár, ez a tökéletes időszak az utazásra, kirándulásokra, tanulásra és a világról alkotott képed bővítésére. Ha jogi ügyed van, abban is segíteni fog. A külföld, műs nemzetiségű emberek most jobban érdekelnek, keresed velük a kapcsolatot. Képzettséged formális vagy informális téren is bővülhet, különösen július 10-én, a Bak jegyében uralkodó telihold környékén, többet olvasol vagy tanulsz, és az érdeklődési köröd is bővülhet. Lelkileg és szellemileg is fejlődhetsz, és szélesítheted a látókörödet. Júliusban az optimista hozzáállás lesz rád a jellemző. Mivel a Jupiter trigonban áll a Napoddal, előléptetésre, előrelépésre és a magasabb jövedelemre is számíthatsz. Az Ikrekben lévő Vénusz a nyolcadik, intimitásért és mások pénzéért felelős házadban halad át, ami mindkét területen lendületet ad. Ebben a hónapban több intim pillanatot élhetsz át, és jól érzed magad a kapcsolataidban. Amikor a Vénusz 30-án belép a Rákba, a kilencedik házadba lép, ami dupla adag szerencsét hoz.

Az Ikrek horoszkópja pénzesőt mutat

Forrás: Shutterstock

Az Ikrek júliusban nagyobb összeghez jut

A Jupiter a Rákba lépett, a pénzügyeid második házába, ami pénzügyi szerencsét és a nyereséget ígér. Nemcsak a július, de az egész év jövedelmező lehet számodra. Magabiztosnak és lelkesnek fogod érezni magad a pénzügyek terén, és valamilyen módon fejleszteni fogod a képességeidet. Egész hónapban a bőség érzése jár majd át, és úgy érzed, méltónak is vagy az anyagi sikerre. A Vénusz a hónap nagy részében az első házadon halad át, így jobban érzed magad, de jobban is nézel ki, mint valaha. Júliusban tagadhatatlan a vonzerőd, ami pozitív hatással van a közérzetedre és az identitásodra. A Vénusz a szerelemhez, a harmóniához, a szépséghez, a pozitív kapcsolatokhoz és a kreatív vagy művészi érdeklődéshez kapcsolódik. Fellendülést tapasztalhatsz a társasági életedben, rengeteg ember szeretne most veled lenni, ami dupla adag szerencsét is jelent, egész júliusban.