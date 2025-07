Ennek a 3 csillagjegynek az életét teljesen felforgatja a telihold

Ha azt hitted, a horoszkóp csak vasárnapi kávé mellé való, most kapaszkodj meg. A július teliholdja ugyanis nemcsak romantikusan világítja meg a kertedet meg a lakótelepet, hanem konkrétan felrázza három csillagjegy életét, de úgy, mintha egy Netflix-drámasorozatba csöppentek volna.

A telihold minden csillagjegyre hatni fog, de erre a 3-ra különösen.

3 csillagjegy, akinek gyökerestül felforgatja az életét a júliusi telihold

Mérleg – Amikor a harmónia helyett a káosz kopogtat

Kedves Mérleg, te vagy az, aki általában egyensúlyoz a baráti veszekedések, a párkapcsolati dilemmák és a 17 bögrés konyhapolc között. Na, most ez az egyensúly meginog. A telihold olyan érzelmi hullámot küld rád, mintha egy romkom főszereplője lennél – csak kevesebb nevetéssel és több „most mi van?” pillanattal.

Készülj fel a nagy döntésekre! Lehet, hogy valakit el kell engedned vagy végre ki kell mondanod azt, amit már hónapok óta magadban tartasz. Spoiler: megkönnyebbülsz tőle, csak előbb egy kicsit szétesel.

Rák – Vissza az érzelmi gyökerekhez

A Rák amúgy is érzelmes, de most? Most szuperérzelmes. A telihold ugyanis a múltadban matat, előhúzza az elfelejtett sérelmeket, régi szerelmeket, meg azt a képet 2016-ból, amikor még frufrud volt.

Ez az időszak ideális lelki nagytakarításhoz. Nézd meg, mi az, amit magaddal cipelsz, teljesen feleslegesen. Családi konfliktus? Elvarratlan szál egy exszel? Most mindegyik előkerülhet. És bár elsőre fárasztónak tűnik, a telihold után tisztábban fogod látni, ki vagy és merre tartasz. Igen, még akkor is, ha közben háromszor sírod el magad a zuhany alatt.

Vízöntő – Hirtelen minden megmozdul

A Vízöntők híresek arról, hogy szeretnek out of the box gondolkodni, de most a doboz felrobban. A telihold nálad leginkább a karrieredben és a személyes céljaidban kavargatja meg a dolgokat. Lehet, hogy hirtelen rájössz, amit eddig akartál, már nem is érdekel igazán. Vagy jön egy új lehetőség, ami először ijesztő, de aztán nagyon is passzol hozzád.

Ez nem a „biztonságos döntések” ideje, hanem a „na most vagy soha” pillanatoké. Persze, a Vízöntő már csak ilyenek. Ha mások balra mennek, ő jobbra szaltózik. Most viszont tényleg megéri kockáztatni.