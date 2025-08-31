Heti szerelmi horoszkóp szeptember 1-7.: A Rák színesebb szerelmi életre, az Ikrek egy régi szerelem megjelenésére számíthat

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Angyal Léna
2025.08.31.
A hétvégi holdfogyatkozás az összes csillagjegy szerelmi életére hatással lesz, de addig még jegyváltások és Merkúr-Hold szembenállás is színesíti a szerelmi életünket. Lássuk, mit mond a heti szerelmi horoszkóp, hogy indul az ősz romantika terén!

A nyárnak vége, itt van az ősz, és vele újabb kihívások a csillagjegyek szerelmi éltében is. Szeptember első hete egy kicsit mindenkit elszomoríthat, akár tanuló, akár dolgozó ember, hiszen a nyárral egy kicsit a felhőtlenségnek, a nyaralásnak, hosszabb szabadságoknak is vége. Ám a romantika nem válogat évszakok között. Mutatjuk, kinek mit tartogat a jövő heti szerelmi horoszkóp!

Heti szerelmi horoszkóp
Heti szerelmi horoszkóp szeptember első hetére
Forrás: Shutterstock

Heti szerelmi horoszkóp szeptember 1-7.

Kos 

Megkönnyebbülést hozhat a Szaturnusz kilépése a jegyedből: mintha lekerülne rólad egy teher, ami eddig gátolta a szerelmi életedet. Ha párban vagy, könnyebben engeded el a túlzott elvárásokat, és felszabadultabban tudsz szeretni.

Bika 

Régi barát vagy akár régi szerelem is visszatérhet az életedbe – a Szaturnusz és Merkúr jegyváltása ilyen meglepetéseket tartogat. Ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy újra össze kell jönni valakivel, de tisztázódhat benned, mit zártál le, és mit nem.

Ikrek 

A Szaturnusz Halakba való visszalépése régi érzéseket hozhat vissza – lehet, hogy egy régi kapcsolat emléke bukkan fel, vagy egy régi szerelmi minta, amin most van időd átgondolni. Párkapcsolatban figyelj rá, hogy ne a múlt hibáit keresd, hanem a jelenben építkezz.

Rák 

Utazás, tanulás, új élmények – ezek most nemcsak a munkában, hanem a szerelemben is színt visznek az életedbe. Lehet, hogy egy közös kiruccanás vagy egy közösen elindított projekt hoz közelebb a párodhoz.

Oroszlán 

Kicsit hajlamos lehetsz összehasonlítani magad másokkal, és ez féltékenységként vagy elégedetlenségként üthet be a kapcsolatban. Ne feledd: mindenki más tempóban halad, és a ti utatok is egyedi.

Szűz 

Szeptember indulása számodra erősen érzelmi hullámvasút lehet. A Merkúr belépése a jegyedbe hoz tisztánlátást és könnyebb kommunikációt, ami jó hír a szerelemben. De a hét második felében a Merkúr-Hold szembenállás és a teljes holdfogyatkozás fáradtságot, konfliktusokat jelezhet.

Mérleg 

A hét elején sok minden azon múlik, mennyire tudsz a lényegre koncentrálni a beszélgetésekben. Ez a szerelemben is így van: a felesleges körök helyett mondd ki, mit szeretnél. Ha szingli vagy, ne erőltesd az ismerkedést – a nyugalom most többet ad.

Skorpió 

A baráti társaságod és a szerelem most furcsán keveredik: lehet, hogy egy baráti szálból indul ki valami több, vagy a párod barátai lesznek a közös programok főszereplői. A hétvégi holdfogyatkozás könnyen hozhat vitát, főleg, ha makacsul ragaszkodsz a saját igazadhoz. Próbáld inkább elengedni.

Nyilas 

A hét elején érezheted, hogy túl sok a feszültség körülötted, de szerencsére te gyorsan ki tudsz lépni a felesleges bonyodalmakból. Ez a szerelemben is működik: most ne erőltesd a mély beszélgetéseket, inkább élvezd a könnyed pillanatokat.

Bak 

A Szaturnusz visszalépése a Halakba segít, hogy tisztábban lásd a múltat, és így a kapcsolataidat is. Lehet, hogy egy régi szerelmi történet végleg lecseng benned, vagy épp most érted meg, mit tanított neked.

Vízöntő 

Hullámzó hét vár rád: egyszer elismerést kapsz, másszor kritikát, és ez a kapcsolatodra is hatással lehet. Fontos, hogy ne engedd, hogy minden külső vélemény meghatározza, mit érzel a párod vagy a szerelem iránt.

Halak 

Ez a hét tele van kihívásokkal a párkapcsolatban: a Merkúr belépése a Szűzbe előhozhatja a párod szőrszálhasogató oldalát, te pedig érzékenyebben reagálhatsz a kritikára. A vasárnapi holdfogyatkozás felerősítheti a sértődékenységet.

