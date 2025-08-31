Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. aug. 31., vasárnap Bella, Erika

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
ősz

Ismét nagyot változik az időjárás: ez követi a pusztító viharokat

ősz időjárás szeptember
Life.hu
2025.08.31.
Meleg, napos idővel indul a szeptember, de ne felejtsük, itt az ősz. Az időjárás bármikor hűvösre fordulhat: hajnalban és este akár fázhatunk is.

A szombati viharok után, amelyek Budapesten nagy pusztítást végeztek, a vasárnap sem telik el csapadék nélkül. A hidegfront után azonban hétfőn már napos időjárás várható.

Ismét nagyot változik az időjárás: ez követi a pusztító viharokat
Ismét nagyot változik az időjárás: ez követi a pusztító viharokat
Forrás: Moment RF

Felhős vasárnap után napos hétfői időjárás

Vasárnap estig erősen felhős időre számíthatunk, elszórtan (főleg a Dunától keletre) záporral, zivatarral. Délutánra mérséklődik az eleinte még élénk ÉNy-i szél. 25-26 fok körül alakul a hőmérséklet - írja előrejelzésében a Köpönyeg.  Szeptember első napján sok napsütés várható és 30 fok körüli hőség lesz és kedden napközben is hasonló várható, a csúcshőmérséklet 34 fok is lehet, este azonban már záporokra és zivatarokra is számíthatunk. 

A reggelek és esték már hűvösek 

Bár napközben még 30 fok felé kúszik a hőmérő higanyszála, az esték és reggelek hűvösek: ha egész nap távol vagyunk az otthonunktól, se a vékony pulcsit, se esernyőt ne felejtsünk el magunkkal vinni. 

Kiderült az igazság: most már biztosan lehet tudni, mi van Pamela Anderson és Liam Neeson között

Ügyes PR-fogás vagy mindent elsöprő szerelem? Nos, egy bennfentes elmondta: egyik sem. Pamela Andersont és Liam Neeson egy egészen más fajta érzés köti össze.

High School Musical 2025-ben: ennyit változtak a főszereplők 19 év alatt

Azt hittük, hogy örökké Vadmacskák maradnak, de a valóság közbeszólt. Így festenek ma a High School Musical legendás szereplői.

Kevin Costner újra a pályán — A 70 éves színész egy techmilliárdos 46 éves exfeleségével randizgat

A Yellowstone 70 évesen is jóképű sztárja 2023 májusában, 18 év házasság után vált el Christine Baumgartnertől, és februárban hivatalosan is lezárta a zűrzavaros válóperét. Azóta Kevin Costner az egyedülálló férfia életet élvezi, és Jewel, Sharon Stone, Jennifer Lopez és January Jones iránti állítólagos érdeklődése után úgy tűnik, végre megtalálta azt a nőt, akivel randizni is hajlandó.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu