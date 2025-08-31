A szombati viharok után, amelyek Budapesten nagy pusztítást végeztek, a vasárnap sem telik el csapadék nélkül. A hidegfront után azonban hétfőn már napos időjárás várható.

Ismét nagyot változik az időjárás: ez követi a pusztító viharokat

Felhős vasárnap után napos hétfői időjárás

Vasárnap estig erősen felhős időre számíthatunk, elszórtan (főleg a Dunától keletre) záporral, zivatarral. Délutánra mérséklődik az eleinte még élénk ÉNy-i szél. 25-26 fok körül alakul a hőmérséklet - írja előrejelzésében a Köpönyeg. Szeptember első napján sok napsütés várható és 30 fok körüli hőség lesz és kedden napközben is hasonló várható, a csúcshőmérséklet 34 fok is lehet, este azonban már záporokra és zivatarokra is számíthatunk.

A reggelek és esték már hűvösek

Bár napközben még 30 fok felé kúszik a hőmérő higanyszála, az esték és reggelek hűvösek: ha egész nap távol vagyunk az otthonunktól, se a vékony pulcsit, se esernyőt ne felejtsünk el magunkkal vinni.