Óriási megpróbáltatás vár ezekre a csillagjegyekre a hétvégén: szembe kell nézniük a legsötétebb félelmeikkel

2025.09.26.
Minden ember tart valamitől, amit a legsötétebb álmaikban sem szeretnének viszontlátni. Ezen a hétvégén 3 csillagjegynek még nehezebb dolga lesz, hiszen szembe kell nézniük a legnagyobb félelmeikkel.

Vannak dolgok, amelyek mindenkinél képesek libabőrt okozni, és sajnos nem mindig tudjuk elkerülni őket. Ez a hétvége bizony igazi próbatétel lehet néhány csillagjegy számára: a szokásos pozitív előrejelzések helyett most komolyabb, mélyebb kihívásokkal kell szembenézniük. Vajon te is köztük vagy?

Te is egyike vagy a csillagjegyeknek, akiknek hétvégén szembe kell nézniük a legnagyobb félelmeikkel?
A 3 csillagjegy, akiknek nem hoz túl sok jót a hétvége:

Kos

A Kosok szeretik mindenbe beleütni az orrukat, ami most a visszájára sülhet el. Szokták is mondani, hogy a karma mindig visszavág és most itt az ideje, hogy egy kicsit higgyünk is benne. Szombaton és vasárnap jobb, ha odafigyelnek a Kosok, mert bekövetkezhet az, amitől mindig is nagyon féltek: elveszíthetik az állásukat, elhagyhatja őket a párjuk és akár még ők maguk is elronthatnak valamit, amiről eddig azt gondolták simán fog menni. Nem szabad, hogy elbízzák magukat, mert olyan balszerencsétlenségek történhetnek velük, amelyek miatt legközelebb százszor átgondolják majd, hogy kinek mit mondanak. Ideje védekező üzemmódba kapcsolniuk és felkészülni a legrosszabbra!

Skorpió

A Skorpiók hajlamosak túl könnyen elbízni magukat és azt hinni, hogy a misztikumukkal bárkit levehetnek a lábukról. Azonban most van egy rossz hírünk: nem mindenkit tudnak csak úgy elcsábítani, mint ahogy ők azt szeretnék. Néhány embernél nem elég egy csábos mosoly vagy pár jól betalált bók. A hétvége nem fog kedvezni nekik, mert könnyedén lehet, hogy a kiszemeltjük úgy dönt, hogy mégsem szeretne tőlük semmit. Ez igazi szívfájdalom lesz a Skorpiók számára. Sokan úgy gondolják majd, hogy megérdemelték, hiszen nem árt egy kicsit letörni az egójukat, de legbelül érzelmes lények, akiket igenis könnyedén meg lehet bántani. Talán még jobban félnek attól, hogy ez kiderüljön, mint a visszautasítástól.

Mérleg

A Mérlegek híresek arról, hogy nagyon nehezen tudnak döntést hozni és ez sajnos hétvégén könnyedén visszaüthet. Talán majd most rájönnek, hogy egy kicsit jobban vegyék a kezükbe a dolgokat és ne hagyjanak mindent másra. Pont ezért számíthatnak arra, hogy valaki a közeli körükből hátba fogja őket szúrni, így már most elkezdhetik átgondolni, hogy ki az, akiben tényleg megbíznak. Ki az, aki képes lenne szembefordulni velük? Egy barát? Egy családtag? A párjuk? Csakis ők jöhetnek rá, ám nem árt sietni kideríteni, mert hamarosan itt a hétvége!

