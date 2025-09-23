Mitől leszel jó az ágyban? A csillagjegyed és a szívvonalad együtt árulja el

A csillagjegyed sokat árul el a személyiségedről, de ha még hozzáveszed a szívvonaladat is – azt az ívelt vonalat a tenyereden, ami a szív ügyeit „rajzolja meg” –, máris képet kapsz arról, milyen szerető vagy valójában. Vigyázz, néha ijesztően pontos lesz.

A tenyeredből nem csak a jövőd olvasható ki — a szexuális életedről a szívvonal is árulkodik.

Forrás: Shutterstock

Mi az a szívvonal?

A szívvonal a kisujj alatti területről indul (a tenyér külső oldaláról) és ível át a tenyér felső részén, a mutatóujj vagy középső ujj alá érkezve – attól függően, hogyan alakult ki nálad.

Kos + felfelé kunkorodó szívvonal

Te vagy az, aki már az első randin a kávézó vécéjét pásztázza – nem azért, mert pisilned kell, csak azt csekkolod, hogy alkalmas-e gyors helyszínnek egy kis testi kísértésre. Spontán vagy, tüzes, és nem igazán kedveled a túl hosszúra nyújtott flörtöt.

Bika + hosszú szívvonal

Odaadó, érzéki és türelmes vagy. A partnereid szerint veled lenni olyan, mint egy wellness hétvége, happy enddel. Nem sietsz sehová – főleg, ha van jó bor, puha ágy és egy kedvedre való férfi a közelben.

Ikrek + rövid szívvonal

Szellemileg gyors vagy, és a testi kapcsolódást sem szereted elodázni. Nálad a szex egy jó beszélgetéssel kezdődik – vagy épp végződik, ha már nem bírsz magaddal.

Rák + lefelé hajló szívvonal

Ha valaki képes arra, hogy megnyisson, neki te leszel a legérzékenyebb, legodaadóbb szerető. Figyelmeztesd a partnered, hogy könnyű beléd szeretni.

Oroszlán + elágazó szívvonal

Egyszer díva vagy, máskor szelíd, bújós kiscica. A partnered nem tud betelni veled – pont azért, mert mindig más oldalad mutatod.

Szűz + egyenes szívvonal

Letisztult, figyelmes és precíz vagy. Talán nem vagy a legspontánabb, de amit csinálsz, azt tökéletesen csinálod – és a partnered kérni fogja az ismétlést. A részletekben hiszel, nem a nagy szavakban.

Mérleg + felfelé kunkorodó szívvonal

Imádsz flörtölni és tudod, hogy a jó szexhez kommunikáció kell. A tekinteted vérforraló, és egy jól időzített pillantás többet érhet bármilyen bóknál. Néha vad vagy néha bújós kiscica.

Skorpió + mély, hosszú szívvonal

Sötét csábítás, kontroll, intimitás – te vagy a végzet Skorpiója. Nem csak úgy lefekszel valakivel, hanem elragadod, felfalod, majd újraépíted. Aki veled volt, az nemcsak emlékszik rád, hanem álmodik is veled. Vagy rólad. Vagy attól fél, hogy újra írni fogsz.