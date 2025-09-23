Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Mitől leszel jó az ágyban? A csillagjegyed és a szívvonalad együtt árulja el

intimitás szívvonal tenyér
Csére Erik
2025.09.23.
A csillagjegyed alapján az asztrológia meghatározza az alap személyiségjegyeidet, de nem ad árnyaltabb képet rólad. Ha szeretnél mélyebben rálátni magadra, ezúttal különösen a hálószobai teljesítményedre, figyelj! Eláruljuk, mit mond el rólad a szívvonalad.

A csillagjegyed sokat árul el a személyiségedről, de ha még hozzáveszed a szívvonaladat is – azt az ívelt vonalat a tenyereden, ami a szív ügyeit „rajzolja meg” –, máris képet kapsz arról, milyen szerető vagy valójában. Vigyázz, néha ijesztően pontos lesz.

szívvonal
A tenyeredből nem csak a jövőd olvasható ki — a szexuális életedről a szívvonal is árulkodik.
Forrás: Shutterstock

Mi az a szívvonal?

A szívvonal a kisujj alatti területről indul (a tenyér külső oldaláról) és ível át a tenyér felső részén, a mutatóujj vagy középső ujj alá érkezve – attól függően, hogyan alakult ki nálad.

Kos + felfelé kunkorodó szívvonal

Te vagy az, aki már az első randin a kávézó vécéjét pásztázza – nem azért, mert pisilned kell, csak azt csekkolod, hogy alkalmas-e gyors helyszínnek egy kis testi kísértésre. Spontán vagy, tüzes, és nem igazán kedveled a túl hosszúra nyújtott flörtöt.

Bika + hosszú szívvonal

Odaadó, érzéki és türelmes vagy. A partnereid szerint veled lenni olyan, mint egy wellness hétvége, happy enddel. Nem sietsz sehová – főleg, ha van jó bor, puha ágy és egy kedvedre való férfi a közelben.

Ikrek + rövid szívvonal

Szellemileg gyors vagy, és a testi kapcsolódást sem szereted elodázni. Nálad a szex egy jó beszélgetéssel kezdődik – vagy épp végződik, ha már nem bírsz magaddal.

Rák + lefelé hajló szívvonal

Ha valaki képes arra, hogy megnyisson, neki te leszel a legérzékenyebb, legodaadóbb szerető. Figyelmeztesd a partnered, hogy könnyű beléd szeretni.

Oroszlán + elágazó szívvonal

Egyszer díva vagy, máskor szelíd, bújós kiscica. A partnered nem tud betelni veled – pont azért, mert mindig más oldalad mutatod.

Szűz + egyenes szívvonal

Letisztult, figyelmes és precíz vagy. Talán nem vagy a legspontánabb, de amit csinálsz, azt tökéletesen csinálod – és a partnered kérni fogja az ismétlést. A részletekben hiszel, nem a nagy szavakban.

Mérleg + felfelé kunkorodó szívvonal

Imádsz flörtölni és tudod, hogy a jó szexhez kommunikáció kell. A tekinteted vérforraló, és egy jól időzített pillantás többet érhet bármilyen bóknál. Néha vad vagy néha bújós kiscica.

Skorpió + mély, hosszú szívvonal

Sötét csábítás, kontroll, intimitás – te vagy a végzet Skorpiója. Nem csak úgy lefekszel valakivel, hanem elragadod, felfalod, majd újraépíted. Aki veled volt, az nemcsak emlékszik rád, hanem álmodik is veled. Vagy rólad. Vagy attól fél, hogy újra írni fogsz.

Nyilas + rövid szívvonal

Szabad szellem vagy, neked a szex valóságos kaland. Imádod a spontaneitást, de nem mindig akarod másnap is látni azt, akivel este csókolóztál.

Bak + egyenes szívvonal

Ha lekerül az alsónemű, indul a meglepetés. A szívvonalad szerint stabilan tudsz kapcsolódni és hosszú távon is izgalmas maradsz. Nálad a szex nemcsak játék – hanem kitartó munka is, gyümölcsöző eredménnyel.

Vízöntő + elágazó szívvonal

Veled a szex is spontán és kreatív. Ötletes játékszerek, szokatlan időpontok – és egy olyan agy, ami mindig új módon gondolja újra a vágyat. Nálad a partner soha nem tudja, mire számítson – és pont ettől vagy izgalmas.

Halak + lefelé hajló szívvonal

A partnerednek meg kell tanulnia olvasni benned – de ha ráérez, olyan szeretőre talál, aki testben és lélekben is összeolvad vele. Aki csak egyszer is veled volt, annak belevésődsz az agyába.

