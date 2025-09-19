Morfogenetikus mező – a láthatatlan memória és erőtér, amely minden élőlényt összeköt

Rupert Sheldrake brit biológus szerint létezik egy titokzatos erőtér, amelyet morfogenetikus mezőnek nevez, és amely minden élőlényt összekapcsol, megőrizve a világ összes érzését és emlékét.

Morfogenetikus mező, a kozmikus „adatbank”, amely mindent rögzít

Sheldrake elmélete szerint minden élőlénynek nemcsak testi-bioenergetikai, hanem egy másfajta információs tere is van. Ebben az energiamezőben minden tapasztalat, érzelem, döntés nyomot hagy – mintha egy kozmikus adatbank tárolná az élet kollektív memóriáját egy merevlemezen.

Ez a láthatatlan háló köti össze egymással a fákat és szabályozza a növekedésüket, irányítja a madarak rajmozgását, és ugyanígy az emberi inspirációt vagy az evolúció nagy ugrásait.

Eywa üzenete: a Pandora-bolygó példája

Ha láttad James Cameron Avatar című filmjét, biztosan emlékszel Eywára, az Életfára, amely az egész bolygót átható kollektív tudatháló. A na’vik minden gondolata, érzése és emléke ebben a hálóban őrződik meg, és bármikor hozzáférhető.

A filmben megjelenő „bolygómemória” meglepően hasonlít a morfogenetikus mező spirituális képéhez – csak itt nem a Pandora, hanem a Föld és az Univerzum minden élőlénye kapcsolódik össze egy közös, láthatatlan tudathálóban.

A mozifilm így élő példázattá vált: amit Eywa egy fiktív világban, azt a morfogenetikus mező a valóságban jelenítheti meg.

Hétköznapi csodák, amelyeket mi is tapasztalhatunk

Kollektív intuíció: amikor a világ több pontján egyszerre születnek meg ugyanazok az ötletek, felfedezések és elképzelések

Telepatikus pillanatok: ikrek, mély lelki kapcsolódásban lévő barátok és szerelmesek gyakran ugyanabban a percben gondolnak egymásra vagy küldenek üzenetet a másiknak. Ugyanez a jelenség és információátadás vadidegen emberek között is létrejöhet, ha azonos lelki hullámhosszon vannak.

Gyógyító mintaváltás: ha valaki megold egy családi vagy társadalmi szintű problémát, illetve felold önmagában egy rossz beidegződést vagy viselkedésmintát, az mások számára is könnyebbséget jelent- vagyis minden egyéni fejlődés kollektíven is hatást gyakorol.