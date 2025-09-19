Morfogenetikus mező – a láthatatlan memória és erőtér, amely minden élőlényt összeköt

Rupert Sheldrake brit biológus szerint létezik egy titokzatos erőtér, amelyet morfogenetikus mezőnek nevez, és amely minden élőlényt összekapcsol, megőrizve a világ összes érzését és emlékét.
Sheldrake elmélete szerint minden élőlénynek nemcsak testi-bioenergetikai, hanem egy másfajta információs tere is van. Ebben az energiamezőben minden tapasztalat, érzelem, döntés nyomot hagy – mintha egy kozmikus adatbank tárolná az élet kollektív memóriáját egy merevlemezen.
Ez a láthatatlan háló köti össze egymással a fákat és szabályozza a növekedésüket, irányítja a madarak rajmozgását, és ugyanígy az emberi inspirációt vagy az evolúció nagy ugrásait.
Ha láttad James Cameron Avatar című filmjét, biztosan emlékszel Eywára, az Életfára, amely az egész bolygót átható kollektív tudatháló. A na’vik minden gondolata, érzése és emléke ebben a hálóban őrződik meg, és bármikor hozzáférhető.
A filmben megjelenő „bolygómemória” meglepően hasonlít a morfogenetikus mező spirituális képéhez – csak itt nem a Pandora, hanem a Föld és az Univerzum minden élőlénye kapcsolódik össze egy közös, láthatatlan tudathálóban.
A mozifilm így élő példázattá vált: amit Eywa egy fiktív világban, azt a morfogenetikus mező a valóságban jelenítheti meg.
Kollektív intuíció: amikor a világ több pontján egyszerre születnek meg ugyanazok az ötletek, felfedezések és elképzelések
Telepatikus pillanatok: ikrek, mély lelki kapcsolódásban lévő barátok és szerelmesek gyakran ugyanabban a percben gondolnak egymásra vagy küldenek üzenetet a másiknak. Ugyanez a jelenség és információátadás vadidegen emberek között is létrejöhet, ha azonos lelki hullámhosszon vannak.
Gyógyító mintaváltás: ha valaki megold egy családi vagy társadalmi szintű problémát, illetve felold önmagában egy rossz beidegződést vagy viselkedésmintát, az mások számára is könnyebbséget jelent- vagyis minden egyéni fejlődés kollektíven is hatást gyakorol.
A morfogenetikus mező sok szempontból a régi misztikus Akasha-krónika kvantumfizikai, tudományos nyelven való megközelítése.
Az ezoterikus hagyományok — például a teozófia vagy Rudolf Steiner tanításai — szerint az Akasha nem más, mint a kozmikus emlékezet. Egy „univerzális könyvtár”, melyben minden gondolat, érzés, esemény, múltbeli és jövőbeli lehetőség lenyomata itt őrződik.
Ezt a „könyvtárat” nevezzük Akasha-krónikának, ahonnan intuitív, meditatív állapotban „olvashatunk” – például múltbeli életek, sorsfeladatok megértése érdekében.
2025 számmisztikailag 9-es év ( 2+0+2+5 ) , ami a lezárások, lelki megtisztulás , elengedés és beérés ideje. Szeptember 22-én pedig elérkezik az őszi napéjegyenlőség, amikor a fény és a sötétség tökéletes egyensúlyban van.
Ez az időszak intenzíven aktiválja és megnyitja a morfogenetikus mezőt, amely alkalmas a régi minták elengedésére, új, szeretetalapú kapcsolódások megteremtésére, valamint a kollektív lélekmező tisztítására.
Most minden gondolatunk, minden tiszta szándékunk erősebben íródik bele a közös mezőbe, mint az év más, általános szakaszaiban.
Üljünk le egy nyugodt, csendes térben egy kényelmes helyre, vagy törökülésben a padlóra. Lélegezzünk mélyen, majd képzeljük el, hogy a fejünk fölött és a testünk körül egy aranyló háló ragyog, amely hamarosan összekapcsolódik egy vibráló, kollektív mezővel.
Mondjuk ki hangosan: „Kapcsolódom a tiszta, gyógyító információhoz, ami a legmagasabb szintű jót szolgálja, és saját emlékeimet is megnyitom a morfogenetikus mező számára.”
Engedjük, hogy képek, érzések és gondolatok érkezzenek hozzánk – legyünk nyitottak a mező üzeneteire. Köszönjük meg az univerzumnak, hogy rácsatlakozhatunk a mezőre, és nyilvánítsuk ki hangosan: a másokat szolgáló, segítő információkat mi magunk is szívből meg kívánjuk osztani a kollektív tudathalmazzal.
Az őszi napéjegyenlőség és a 9-es sorsév különleges kaput nyit: ha most tudatosan kapcsolódunk a mezőhöz, mélyebb gyógyulást, kreatív áttöréseket és lélektársi találkozásokat élhetünk meg – pont úgy, ahogy az Avatar világában Eywa őrzi és áramoltatja az élet energiáit.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.