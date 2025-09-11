3 csillagjegy, akik élnek-halnak a drámáért a párkapcsolatban

Ennek a 3 csillagjegynek olyan az élete, mint egy spanyol szappanopera. Ők az igazi drámakirálynők a párkapcsolatukban, akikkel amilyen szenvedélyes a viszony, néha pont annyira nehéz is. Lehetetlen őket kritizálni, minden apróságon kiborulnak és a világvégét élik meg minden egyes nap.

Ezek a csillagjegyek a horoszkóp drámakirálynői.

Ezek a jegyek a legkisebb problémát is hatalmasra duzzaszthatják, a végsőkig elmennek, hogy az akaratukat érvényesítsék és mindent megtesznek azért is, hogy kellő figyelem irányuljon rájuk, ha épp problémázni akad kedvük. Lássuk a horoszkóp drámakirálynőit, akik imádják a tüzes veszekedéseket és az utána következő „kibékülős” részeket is!

Rák − „Emlékszel, mit mondtál 2002. július negyedikén?”

A Rák az egyik legérzelmesebb csillagjegy. Ebből kifolyólag igazi szenvedő − néha akár mártír − karakterek. Drámakirálynő hajlamának több oka lehet: például ők azok, akik mindent nagyon mélyen megélnek és a sok érzésük drámakirálynőt faraghat belőlük. Az sem segít a helyzetükön, hogy a rágódás a lételemük. Így, ami épp eszükbe jut a múltjukból, az megváltoztathatja a hangulatukat. Ha valaki megbántja őket, évek múlva is fel tudják hozni.

Az sem segít a párkapcsolatban, hogy a Rák mélyen elnyomja, hogyha megbántják, majd egyszer csak (amikor már pattanásig feszült) kitör belőle a heves érzelemcunami. Ezt egy külső szemlélő óriási hisztiként könyvelheti el.

A Rák mindent megtesz annak érdekében, hogy egy beszélgetés során elmesélhessék a saját tragédiájukat. Ha azt mered mondani nekik, hogy veled is volt hasonló és hasznos tanácsot adsz nekik, abban a pillanatban elkezdik tetézni, hogy nekik még sokkal rosszabb, így elérik, hogy az ő problémájuk komolyabbnak és nagyobbnak tűnjön.

Szeretik, hogyha a környezetük sajnálja őket, azt pedig még jobban, amikor vigasztalják őket.

Szűz − „Csak mondom...”

A Szűz csillagjegy akárcsak az élet minden területén, még a drámázásban is a tökéletességre vágyik, ám nem olyan mint egy „általános” problémázó csillagjegy. A Szűz mivel imádja azt, hogyha kényeztetik, ezért a legapróbb kényelmetlenség miatt is drámakirálynővé változhatnak. Kicsit megfázik esetleg éppen nem jól raktál rendet? Borítékolható a veszekedés, de még nem is akármilyen. A Szűz nem fog veled ordibálni, sokkal kegyetlenebb módszere van: csak megforgatja a szemét és passzív-agresszív módon csendesen büntet.

Szereti a szenvedő hős szerepét és bármikor mártírrá változik, ha szükséges.

Oroszlán − „Nem válaszoltál az üzenetemre fél óráig. Már nem is szeretsz?!”

Az Oroszlány csillagjegyűek gyakran lehetnek arrogánsak és egoisták és cseppet sem félnek attól, hogy hatalmas veszekedést csapjanak. Bárkivel is kell leállniuk drámázni, ők biztosan megteszik majd, mert végtelen energia van bennük. Hogyha pedig valaki megpiszkálja az igazságérzetüket, akkor vérbeli drámakirálynőként viselkednek. Az Oroszlánok nemcsak a vita hevét imádják, hanem azt is, hogy ilyen helyzetekben még több figyelmet kaphatnak, amiben boldogan tetszelegnek. Veszekedési stílusukat a nagy gesztusok és erőteljes monológok jellemzik, és bármikor készek könnyekben kitörni. Ők mindig a saját életük főszereplői lesznek, így ezekben a helyzetekben is Oscar-díjas alakítást produkálnak.

Hangos és látványos drámájának egy a lényege: te is szeresd annyira, mint amennyire ő szeret téged!

Mellettük olyan lehet az életed, mintha egy heves szappanoperába kerültél volna. Mivel rendesen feladják a leckét a kapcsolataikban, ezért sokan inkább meg sem közelítik őket. Azokkal lesz kiegyensúlyozott, boldog párkapcsolata, akiknek erős az idegzetük és végtelenül szeretik őket.