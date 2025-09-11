3 csillagjegy, akik élnek-halnak a drámáért a párkapcsolatban

Ennek a 3 csillagjegynek olyan az élete, mint egy spanyol szappanopera. Ők az igazi drámakirálynők a párkapcsolatukban, akikkel amilyen szenvedélyes a viszony, néha pont annyira nehéz is. Lehetetlen őket kritizálni, minden apróságon kiborulnak és a világvégét élik meg minden egyes nap.
Ezek a jegyek a legkisebb problémát is hatalmasra duzzaszthatják, a végsőkig elmennek, hogy az akaratukat érvényesítsék és mindent megtesznek azért is, hogy kellő figyelem irányuljon rájuk, ha épp problémázni akad kedvük. Lássuk a horoszkóp drámakirálynőit, akik imádják a tüzes veszekedéseket és az utána következő „kibékülős” részeket is!
Az sem segít a párkapcsolatban, hogy a Rák mélyen elnyomja, hogyha megbántják, majd egyszer csak (amikor már pattanásig feszült) kitör belőle a heves érzelemcunami. Ezt egy külső szemlélő óriási hisztiként könyvelheti el.
A Rák mindent megtesz annak érdekében, hogy egy beszélgetés során elmesélhessék a saját tragédiájukat. Ha azt mered mondani nekik, hogy veled is volt hasonló és hasznos tanácsot adsz nekik, abban a pillanatban elkezdik tetézni, hogy nekik még sokkal rosszabb, így elérik, hogy az ő problémájuk komolyabbnak és nagyobbnak tűnjön.
Szeretik, hogyha a környezetük sajnálja őket, azt pedig még jobban, amikor vigasztalják őket.
Szereti a szenvedő hős szerepét és bármikor mártírrá változik, ha szükséges.
Hangos és látványos drámájának egy a lényege: te is szeresd annyira, mint amennyire ő szeret téged!
Mellettük olyan lehet az életed, mintha egy heves szappanoperába kerültél volna. Mivel rendesen feladják a leckét a kapcsolataikban, ezért sokan inkább meg sem közelítik őket. Azokkal lesz kiegyensúlyozott, boldog párkapcsolata, akiknek erős az idegzetük és végtelenül szeretik őket.
