Ennél a három csillagjegynél elmossa az eső a magány fájdalmát

Az asztrológia szerint a magányosság érzése nem tart örökké. Pláne nem most, amikor a Hold-Vénusz trigon tranzitja bearanyozza a szeptemberi horoszkópot. Talán mi magunk sodortuk a szívünket elszigeteltségbe, de a mostani kozmikus energia segíthet újra kinyitni mások felé. Ez a csillagállás most három csillagjegynek különösen nagy megkönnyebbülést hoz: véget ér a magány, és megérkeznek a kapcsolatok, a társaság, a szeretet. Nézd meg, vajon köztük vagy-e!
Szeptember második hetében a Vénusz pozitív befolyása olyan, mintha egy frissítő eső mosná le a lelki port és fájdalmat. Ez a tranzit arra ösztönöz, hogy ne ragadjunk bele a magányosság érzésébe, hanem nyissunk mások felé. Az üzenet egyértelmű, itt az ideje újra megtapasztalni az élet örömeit, és hagyni, hogy mások szeretete feltöltsön.
Valaki, akit régóta mellőzöttnek érzel, végre megkereshet. Lehet, hogy szeretteid nem tudják, mennyire mélyen érintett a magány, de most egy apró gesztus, egy üzenet vagy telefonhívás bearanyozhatja a mindennapjaidat. Ez pedig kiváló emlékeztető arra, hogy valójában sosem voltál teljesen egyedül. A Hold és a Vénusz energiája arra bátorít, hogy végre beengedd a szeretetet az életedbe. Ha kicsit félreteszed a félelmeidet, rájössz, az emberek szeretnek, értékelnek, és melletted állnak. A magányosság érzése lassan feloldódik, de rajtad múlik, hogy hagyod-e valóban megtörni ez a kör.
Te is tudod, hogy született társasági ember vagy, de az utóbbi időben talán kicsit túl sokat húzódtál vissza. Szeptember második hetében végre megérzed, hogy elég volt az elszigeteltségből! A Hold-Vénusz trigon energiája kiránt a gödrödből, és azt súgja, ideje kimozdulni, találkozni, ünnepelni. Ez a hét arról szól, hogy újra felfedezd a belső ragyogásodat, ha emberek között vagy. Megmutathatod, hogy még mindig benned van a varázslat, és bármikor lehetsz a társaság lelke. A magányos napok véget érnek, és újra átélheted a pezsgő, nyüzsgő énedet.
Nyilas csillagjegy
Szereted a szabadságodat, és jól érzed magad a saját kis világodban, most mégis eljött a pillanat, hogy kinyiss egy új ajtót. A Hold-Vénusz trigonja rádöbbent, hogy néha nem árt, ha emberek között vagy, és hagyod, hogy mások energiája is inspiráljon. Ez a tranzit rámutat, ha most kinyújtod a kezed, azonnali szeretetteljes reakciót kapsz. Az emberek várják, hogy találkozzanak veled, hogy megosszák az örömüket. A magány helyett most az összetartozás élménye vár! Csak rajtad áll, hogy beragyogja a napod.
Az asztrológia most nem csupán ígéretet ad, hanem lehetőséget is. A Vénusz energiája valamennyi csillagjegyet arra hívja, hogy végre megtörjék az elszigeteltséget. A Rák, Mérleg és Nyilas csillagjegyeken túl, mindenkiben enyhülni fog a magányosság érzése, akár barátok, akár rokonok, akár szerelem formájában. A kérdés már csak az: készen állsz-e arra, hogy kimozdulj a komfortzónádból és beengedd a boldogságot?
