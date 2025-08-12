Új népbetegség tarol: veszélyben az egészségünk, de bele is halhatunk

Soha nem volt még ennyi „ismerősöd”, miközben ennyire kevesen hívtak fel csak úgy, hogy „Na, mizu veled?” A WHO friss jelentése szerint a magány nemcsak nyomasztó, hanem halálos is. Igen, halálos! Többen halnak bele évente, mint amennyien AIDS-ben, influenzában vagy kábítószer-túladagolásban együttvéve.

A magány az új népbetegség.

Forrás: Shutterstock

A magány nem divat, hanem világjárvány

A WHO adatai alátámasztják: a magány lett az új népbetegség. A friss számok ijesztőek: óránként 100 ember, évente több mint 871 ezer hal meg olyan okból, ami valamilyen formában a magányra vezethető vissza. Nem arról van szó, hogy néha eleged van mindenkiből, hanem arról a fojtogató érzésről, amikor senkivel nem tudsz igazán beszélni. Még saját magaddal sem. A magány leküzdése sokak számára egyre nehezebb feladat.

Tények, amiktől leesik az állad

Egy 2018-as meta-analízis szerint a magány 26–32 százalékkal növeli a korai halál kockázatát.

Egy 2024-es tanulmány szerint a magányos időseknél nagyobb eséllyel alakul ki demencia.

A magány növeli a vérnyomást, a szív- és érrendszeri betegségek, az elhízás, sőt még a stroke kockázatát is.

Mentálisan is pusztít: növeli a depresszió kiealakulásának esélyét, különösen a fiatalok és idősek körében.

Ebből is látszik hog az egyedüllét hatásai nem csak a lelket teszik tönkre.

Online vagy? Akkor miért vagy ennyire egyedül?

Papíron mindenkinek van párszáz ismerőse – gyakorlatban meg egy se, aki tényleg visszaír, ha baj van. A digitális világ nem oldja meg az egyedüllét problémáját, legfeljebb elfedi. A közösségi média inkább viselkedik kapcsolathelyettesítőként, mint valódi társas térként: kattintunk, lájkolunk, reagálunk, mintha ez érne valamit. Csakhogy közben egyre többen érzik magukat végletesen egyedül – különösen a fiatalok és azok, akik eleve nehezebb körülmények között élnek. Semelyik AI vagy social media algoritmus nem tudja helyttesíteni az ölelést és szemkontaktust.

A magány nem választás, hanem következmény

Nemcsak a telefonod vagy az Insta-algoritmus tehet róla. A modern társadalmak teljesítménycentrikusak, az emberek fáradtak, stresszesek, túlterheltek. De mégis ki akarna ma bárhová menni, ha van Netflix és a kaját is házhoz viszik?