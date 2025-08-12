Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhirek Reblog
2025. aug. 12., kedd

Új népbetegség tarol: veszélyben az egészségünk, de bele is halhatunk

magány, egyedüllét
magány depresszió depresszió kockázat kapcsolat
Csére Erik
2025.08.12.
Soha ennyire nem voltunk „összekapcsolva”, és mégis: soha ennyire nem éreztük magunkat elszigetelve. Miközben percenként pittyen a telefon, újabb csoporthívás, újabb Messenger-üzenet, újabb „majd össze kéne ülni valamikor”. A magány az új világjárvány és nem csak a mentális egészségre hat károsan.

Soha nem volt még ennyi „ismerősöd”, miközben ennyire kevesen hívtak fel csak úgy, hogy „Na, mizu veled?” A WHO friss jelentése szerint a magány nemcsak nyomasztó, hanem halálos is. Igen, halálos! Többen halnak bele évente, mint amennyien AIDS-ben, influenzában vagy kábítószer-túladagolásban együttvéve. 

a magány depresszióhoz vezethet
A magány az új népbetegség.
Forrás: Shutterstock

A magány nem divat, hanem világjárvány

A WHO adatai alátámasztják: a magány lett az új népbetegség. A friss számok ijesztőek: óránként 100 ember, évente több mint 871 ezer hal meg olyan okból, ami valamilyen formában a magányra vezethető vissza. Nem arról van szó, hogy néha eleged van mindenkiből, hanem arról a fojtogató érzésről, amikor senkivel nem tudsz igazán beszélni. Még saját magaddal sem. A magány leküzdése sokak számára egyre nehezebb feladat.

Tények, amiktől leesik az állad

Ebből is látszik hog az egyedüllét hatásai nem csak a lelket teszik tönkre.  

Online vagy? Akkor miért vagy ennyire egyedül?

Papíron mindenkinek van párszáz ismerőse – gyakorlatban meg egy se, aki tényleg visszaír, ha baj van. A digitális világ nem oldja meg az egyedüllét problémáját, legfeljebb elfedi. A közösségi média inkább viselkedik kapcsolathelyettesítőként, mint valódi társas térként: kattintunk, lájkolunk, reagálunk, mintha ez érne valamit. Csakhogy közben egyre többen érzik magukat végletesen egyedül – különösen a fiatalok és azok, akik eleve nehezebb körülmények között élnek. Semelyik AI vagy social media algoritmus nem tudja helyttesíteni az ölelést és szemkontaktust

A magány nem választás, hanem következmény

Nemcsak a telefonod vagy az Insta-algoritmus tehet róla. A modern társadalmak teljesítménycentrikusak, az emberek fáradtak, stresszesek, túlterheltek. De mégis ki akarna ma bárhová menni, ha van Netflix és a kaját is házhoz viszik?

A WHO konkrét dolgokat javasol, nem csak simogatja a problémát:

  • Felhívja a figyelmet a közösségi programok támogatására.
  • Kampányok indítását javasolják, amik felhívják a figyelmet a személyes kapcsolódás fontosságára.
  • Olyan törvényeket kellene hozni, amik segítik a társas élet fenntartását.
  • És persze: még több kutatás, még több adat gyűjtése a támában, hogy tudják részletesen dokumentálni a változásokat.
A barátságok a hosszú élet titka
A szoros barátságok évekre meg tudják hosszabbítani az életet.
Forrás: Shutterstock

A kapcsolatok szuperereje

Aki nincs egyedül, az nemcsak boldogabb – hanem tovább is él. A stabil barátságok, családi kapcsolatok és valódi beszélgetések pozitív hatással vannak a testi egésszéségre:

  • csökkentik a gyulladást
  • védik a szívet
  • javítják a mentális állapotot
  • évekkel hosszabbítják meg az életet.

Most talán fel kéne hívnod azt az egy embert, akinek mindig azt mondod: „Majd dumálunk” – mert lehet, hogy neki már ez is életmentő. Vagy neked. Vagy mindkettőtöknek.

