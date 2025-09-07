Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Heti szerelmi horoszkóp szeptember 8 -14.: az Ikrek vitába keveredhet, a Halak hódítani fog

érzelmek asztrológia horoszkóp szerelem
2025.09.07.
A hét elején sok jegy szembesülhet feszültségekkel, de a hét második fele már inkább a harmóniáról és a meghitt pillanatokról fog szólni. Mutatjuk a heti szerelmi horoszkópot.

Szeptember második hetében a föld jegyek szülöttei a stabilitást fogják keresni az életükben, a tűz jegyek képviselői pedig a szenvedélyt. A levegő jegyek sajnálatos módon hajlamosak lesznek a vitákra és a túlgondolásra, a víz jegyekre pedig érzelmi hullámvasút vár, ami során kiderül, hogy ki hogyan kezeli a konfliktusait. Lássuk a heti szerelmi horoszkópot.

őszi szerelmi horoszkóp
Az asztrológia ősszel se hagy cserben, a szerelmi horoszkóp minden csillagjegynek tartogat meglepetéseket.
Forrás: Shutterstock

Lássuk mit tartogat a heti szerelmi horoszkóp

  • KOS

Kedden a Hold a jegyedben jár, és minden rád van bízva: most igazán úgy alakíthatod a szerelmi helyzeteket, ahogy szeretnéd. Ha kapcsolatban élsz, kezdeményezz randit, vagy lepd meg a párodat. Ha szingli vagy, szinte bárkit elbűvölhetsz. A hétvégén a nyugodt, békés együttlét erősíti a köteléket.

Hétfő-kedd környékén kissé frusztrált lehetsz, ha nem te irányítod a helyzeteket a szerelemben. Most jobban jársz, ha engeded a másikat is kezdeményezni. Csütörtöktől kisimulnak az energiák, és sokkal harmonikusabbá válik a hangulat köztetek.

  • IKREK

Most könnyen belekeveredhetsz vitákba vagy félreértésekbe, főleg ha túl sok okoskodó ember vesz körül. Ne hagyd, hogy mások befolyásolják a kapcsolatodat vagy az érzéseidet! A hétvégén hajlamos lehetsz túlgondolni mindent. Inkább lazíts, és hagyd, hogy a szív vezessen, ne a logika.

  • RÁK

Hétfőn megható pillanatok várnak, amelyek akár könnyeket is csalhatnak a szemedbe, de ez a meghittség a szerelemben nagyon is áldás. Ha kapcsolatban vagy, most közelebb kerülhettek egymáshoz. Ha keresed a párod, érdemes nyitott szívvel jelen lenni, mert valaki most pont a sebezhetőségedbe szerethet bele….

  • OROSZLÁN

Hétfőn-kedden szárnyalsz, ám a hét közepén lassítanod kell a szerelemben is. Valaki tükröt tarthat eléd, és ha sértésként veszed, akkor csak feszültség lesz belőle. Próbálj a jó szándék mögé látni! A hétvégén ne játszd a versenyző oroszlánt, ne akarj „jobbnak látszani” másoknál, inkább mutasd a szíved őszinte oldalát.

  • SZŰZ

A hét csodásan kiegyensúlyozott lehet a szerelemben, ha te is hozzájárulsz. Az elemek – víz, tűz, föld és levegő – segítenek: vállald bátran az érzéseidet, álmodj közös tervekről, figyelj a párod apró rezdüléseire, és kommunikálj sokat!

  • MÉRLEG

Neked a hét eleje kissé feszültebb, de ne aggódj: a hétvége a szerelmi életed igazi ajándéka lehet. Most érdemes közös programokat szervezni, randira menni, vagy egyszerűen csak élvezni egymás társaságát.

  • SKORPIÓ

A hét közepén viharos hangulatok törhetnek rád, és ez a szerelemben is okozhat konfliktust. Vigyázz, hogy ne a párodon vezesd le a munkahelyi feszültségeidet! Ha szingli vagy, most jobb, ha nem a randizásra koncentrálsz, hanem inkább rendezed a saját érzéseidet.

  • NYILAS

Jupiter hol támogat, hol kritizál: ez a szerelmi hangulatodra is hatással lehet. Ne vedd túl komolyan, ha a párod vagy egy randipartner kedden vagy szerdán megjegyzést tesz rád, hiszen péntekre már sokkal vidámabb lesz a légkör.

  • BAK

A hét elején kissé lebegő, bizonytalan érzések uralkodhatnak el rajtad. Ne hozz fontos szerelmi döntést hétfőn! Keddtől már sokkal tisztábban látod, mire van szükséged a kapcsolatban. Ha szingli vagy, a hét második fele kedvez az ismerkedésnek.

  • VÍZÖNTŐ

Könnyen kihoznak a sodrodból az emberek szűklátókörűsége, és ez a pároddal való beszélgetéseket is feszültté teheti. Igyekezz nem belemenni hosszú vitákba, a szerelem most inkább a könnyedségről és a szabadságról kellene, hogy szóljon.

  • HALAK

A hét elején és végén könnyen viccet csinálhatsz abból, ami másokat bosszantana. Ez a könnyed hozzáállás most szívmelengető lehet a szerelemben is. Ha kapcsolatban vagy, a párod értékelni fogja a humorodat.

