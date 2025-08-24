Sellő, kentaur, sárkány? Ez a mitikus lény lennél csillagjegyed alapján

Ősi népek mitológiájában, népmesékben feltűnő mitikus lények mindegyike szimbólumként szolgált egy-egy problémára, jelenégre. Az, hogy melyik ilyen képzeletbeli teremtményt érezzük magunkhoz közel állónak, nem biztos, hogy pusztán a véletlen műve. Csillagjegyünk alapján meg lehet állapítani, hogy melyik fantázialény rezonál a lelkünkkel.
Ezt a rettenthetetlen és tüzes csillagjegyet folyamatos megújulás jellemzi, így nem kérdés, hogy a hamvaiból feltámadó főnixmadár a mitikus lélekállatuk. Az akadályokban csak a fejlődés lehetőségét látják, akik még a jég hátán is megélnek.
A bikafejű, embertestű minotaurusz félelmetes bestia, mely makacs ellenálló képességről, makacsságról szikár, földhöz kötött erejéről, valamint kiszámíthatóságáról ismert – Pontosan úgy, mint a Bika csillagjegy.
Az Ikrek nagy tréfamesterek, akik csintalan természetük, játékosságuk kedvességük révén vonzzák az embereket. Nem megy hát csodaszámba, hogy a mitikus lények közül a tündér áll közel ehhez a jegyhez.
A kedves, empatikus Rák csillagjegy a legendák szirénjeihez hasonlóan könnyen magához vonzza az embereket, akiket aztán nem ereszt, hanem csendes erővel őriz. Ha felidegesíted, azért a rák is erőseket mar éles ollóival.
A karizmától, önbizalomtól és kellemtől dagadó Oroszlán csillagjegy a királyi Szfinxszel rezonál, mely nagy titkok tudója rangot és hatalmat sugároz, ordításával pedig képes megfélemlíteni az embereket.
A Szűz természettel való kapcsolata, aprólékossága, segítőkészsége a Nimfákkal rezonál, akik az állatövi jegyhez hasonlóan csak az arra érdemesnek tartogatják pozitív, érzékeny oldalukat.
A tisztaságot, ártatlanságot, érettséget és hatalmat jelképező unikornis, más néven egyszarvú az asztrológia szerint a Mérleghez áll legközelebb. Ez a csillagjegy a mitikus lényhez hasonlóan békére és harmóniára törekszik.
Intenzív, erős, titokzatos, ősi kincsek, bölcsességek tudója – Ezek ugyanúgy igazak a Skorpió csillagjegyre, mint a legendák sárkányaira, nem csoda hát, hogy szinte egy és ugyanaz a mesebeli tűzokádóval.
A félig ember, félig ló kentaur állandó mozgásban van, keresi a tudást, kalandokat, nem lehet korlátok közé szorítani. Melyik csillagjegyre jellemzők ezek a tulajdonságok? Hát persze, hogy a szabadszellemű Nyilasra!
A teljesítményorientált, intelligens Bakok a Tündékhez hasonlóan fontos a státusz, presztízs, külcsíny azonban strukturált gondolkodású, nem kérkedik hatalmával, helyette csöndesen építkezik.
A görög mitológiában Pegazus a szabadságot, ihletet, valamint az istenek és emberek közti kapcsolatot szimbolizálta. Ennél fogva tökéletesen összeillik a formabontó ötleteiről, egyedi gondolkodásáról ismert Vízöntő jegy szülötteivel.
Élénk fantáziájáról, érzelmességéről és kíváncsiságáról ismert Halak csillagjegy a sellőkkel mutat lelki rokonságot horoszkópja alapján, akik kecsesen szelik a habokat és mindig az elérhetetlent keresik. Elmossák a határt valóság és fantázia között.
