Sellő, kentaur, sárkány? Ez a mitikus lény lennél csillagjegyed alapján

2025.08.24.
A mítoszok, eposzok varázslatos lényei évezredek óta rabul ejtenek minket. Horoszkópunk felfedi, melyik mitikus lények állnak közel hozzánk csillagjegyünk szerint.

Ősi népek mitológiájában, népmesékben feltűnő mitikus lények mindegyike szimbólumként szolgált egy-egy problémára, jelenégre. Az, hogy melyik ilyen képzeletbeli  teremtményt érezzük magunkhoz közel állónak, nem biztos, hogy pusztán a véletlen műve. Csillagjegyünk alapján meg lehet állapítani, hogy melyik fantázialény rezonál a lelkünkkel.

Mitikus lények csillagjegyek szerint
Melyik mitikus lény lennél a csillagjegyed szerint?
Ez a mitikus lény lennél csillagjegyed alapján

Kos csillagjegy – Főnix

Ezt a rettenthetetlen és tüzes csillagjegyet folyamatos megújulás jellemzi, így nem kérdés, hogy a hamvaiból feltámadó főnixmadár a mitikus lélekállatuk. Az akadályokban csak a fejlődés lehetőségét látják, akik még a jég hátán is megélnek.

Bika csillagjegy – Minotaurusz

A bikafejű, embertestű minotaurusz félelmetes bestia, mely makacs ellenálló képességről, makacsságról szikár, földhöz kötött erejéről, valamint kiszámíthatóságáról ismert – Pontosan úgy, mint a Bika csillagjegy.

Ikrek csillagjegy – Tündér

Az Ikrek nagy tréfamesterek, akik csintalan természetük, játékosságuk kedvességük révén vonzzák az embereket. Nem megy hát csodaszámba, hogy a mitikus lények közül a tündér áll közel ehhez a jegyhez.

Rák csillagjegy – Szirén

A kedves, empatikus Rák csillagjegy a legendák szirénjeihez hasonlóan könnyen magához vonzza az embereket, akiket aztán nem ereszt, hanem csendes erővel őriz. Ha felidegesíted, azért a rák is erőseket mar éles ollóival.

Oroszlán csillagjegy – Szfinx

A karizmától, önbizalomtól és kellemtől dagadó Oroszlán csillagjegy a királyi Szfinxszel rezonál, mely nagy titkok tudója rangot és hatalmat sugároz, ordításával pedig képes megfélemlíteni az embereket.

Szűz csillagjegy – Nimfa

A Szűz természettel való kapcsolata, aprólékossága, segítőkészsége a Nimfákkal rezonál, akik az állatövi jegyhez hasonlóan csak az arra érdemesnek tartogatják pozitív, érzékeny oldalukat.

Mérleg csillagjegy – Egyszarvú

A tisztaságot, ártatlanságot, érettséget és hatalmat jelképező unikornis, más néven egyszarvú az asztrológia szerint a Mérleghez áll legközelebb. Ez a csillagjegy a mitikus lényhez hasonlóan békére és harmóniára törekszik.

Skorpió csillagjegy – Sárkány

Intenzív, erős, titokzatos, ősi kincsek, bölcsességek tudója – Ezek ugyanúgy igazak a Skorpió csillagjegyre, mint a legendák sárkányaira, nem csoda hát, hogy szinte egy és ugyanaz a mesebeli tűzokádóval.

Nyilas csillagjegy – Kentaur

A félig ember, félig ló kentaur állandó mozgásban van, keresi a tudást, kalandokat, nem lehet korlátok közé szorítani. Melyik csillagjegyre jellemzők ezek a tulajdonságok? Hát persze, hogy a szabadszellemű Nyilasra!

Bak csillagjegy – Tünde

A teljesítményorientált, intelligens Bakok a Tündékhez hasonlóan fontos a státusz, presztízs, külcsíny azonban strukturált gondolkodású, nem kérkedik hatalmával, helyette csöndesen építkezik.

Vízöntő csillagjegy – Pegazus

A görög mitológiában Pegazus a szabadságot, ihletet, valamint az istenek és emberek közti kapcsolatot szimbolizálta. Ennél fogva tökéletesen összeillik a formabontó ötleteiről, egyedi gondolkodásáról ismert Vízöntő jegy szülötteivel.

Halak csillagjegy – Sellő

Élénk fantáziájáról, érzelmességéről és kíváncsiságáról ismert Halak csillagjegy a sellőkkel mutat lelki rokonságot horoszkópja alapján, akik kecsesen szelik a habokat és mindig az elérhetetlent keresik. Elmossák a határt valóság és fantázia között.

