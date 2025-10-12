Aleister Crowley, a hírhedt okkultista, akitől retteget az egész világ: ilyen volt valójában a Nagy Fenevad

„A világ leggonoszabb embere” címmel bélyegezte meg a brit sajtó Aleister Crowley-t, a valaha élt legmegosztóbb okkultistát. Ő maga viszont azt állította, nem sötétséget, hanem fényt hoz a világba. Azt vallotta, Lucifer nem bukott angyal, hanem az emberi szellem felszabadítója, aki felszínre hozza a bennünk rejlő árnyékos oldalt.
Nézzük, mit tudunk Aleister Crowley elveiről, és mit mutat a születési képlete számmisztikailag!
A numerológia szerint: 7- es sorsszámú, nagy tudású próféta.
Aleister Crowley 1875. október 12-én született Nagy- Britanniában, a Mérleg jegyében éjjel fél 12-kor. Aszcendense az Oroszlán, mely mérhetetlen erőt és kitartást kölcsönöz számára szellemi tudatossága mellett.
Sorsszáma a 7- es ( 1+8+7+5+1+0+1+2= 25, 2+5=7 ), amely már önmagában is misztikus rezgést hordoz: a beavatottak, spirituálisan magas szinten járó személyek gyakran születnek 7-es küldetésszámmal.
A 7-es életúttal születettek sokszor megjárják a mélységeket és magasságokat, az árnyékos oldalon keresztül jutnak el a fényhez.
Crowley egész élete éppen erről szólt: a szemmel láthatatlan világ megismeréséről, a tiltott tudás kereséséről és a spirituális, erkölcsi korlátok szétfeszítéséről.
A XX. század elejétől nem csupán a brit bulvársajtó titulálta ördöginek, hanem saját maga is előszeretettel, provokatív jelleggel vette fel a „ The Great Beast 666” , vagyis a „ Nagy Fenevad” nevet. Okkult rituáléi, szexuálmágiákus kísérletei és vallásellenes kijelentései miatt valóságos démonként ábrázolták. Crowley azonban az ördögre pozitív aspektusban tekintett: a tudás, az önismeret és a szabadság szimbólumaként.
Híres jelmondata a következő: „Tedd, amit akarsz, ez legyen a Törvény egésze!”
Nem igazán a féktelen szabadosságot hirdette, hanem az isteni akarat felismerését önmagunkban − vagyis az önazonos cselekvés fontosságát.
Crowley az Arany Hajnal Rendben (Hermetic Order of the Golden Dawn) kezdte meg spirituális, okkult pályafutását. Itt kapta meg mágikus nevét, a „Frater Perdurabo”- t, melynek jelentése: „ a testvér, aki kitart a végsőkig ”. Az Arany Hajnal rend a kabbala, a hermetikus és angyali mágia ötvözésével a korszak legkomplexebb ezoterikus iskolájának számított, ahova igazi kiváltság volt bekerülni.
Crowley személyisége azonban túl radikálisnak bizonyult, bizarr szexualitása, merész okkult rítusai és a határokat nem ismerő lázadása miatt kizárták. Ezután saját útját kezdte járni, és több okkult rendet, majd saját filozófiai rendszert is alapított:
melyekben a „ thelemikus ”mágia formáit gyakorolta és oktatta.
1904-ben, egy kairói utazása során Crowley állítása szerint kapcsolatba lépett egy „Aiwass” nevű szellemi entitással, aki három napon át diktálta neki A Törvény Könyvét („The Book of the Law”), mely szellemi munkásságának alapját képezte. Ez a mű lett a Thelema alapja, egy új spirituális filozófiáé, amelynek fő mottója:
„Love is the law, love under will.”
(A szeretet a törvény, a szeretet az akarat alatt.)
Crowley alaptörvénye, hogy minden cselekvés a szeretet és szívbéli tudatosság alatt kell, hogy álljon.
A Thelema az emberiség történetét három korszakra osztotta:
Crowley úgy tartotta, ő ennek az új korszaknak a prófétája, aki az istentől kapott szabadság, a szabad akarat üzenetét közvetíti a világnak.
Crowley számára a „sötétség” nem bűn volt, hanem beavatás. Azt vallotta, hogy a „jó” és „rossz” csak az emberi elme ellentétpárjai, az isteni tudat számára azonban mindkettő ugyanannak a fénynek két oldala − a poklot pedig csupán a beszűkült emberi tudat alsó kapujának tartotta.
Crowley 1947. december 1- én bekövetkezett halála után valódi kultikus figurává vált. A zene- és filmvilág máig idézi elveit és gondolatait:
Jimmy Page, a Led Zeppelin zenésze tisztelete jeléül megvásárolta a Boleskine House-t, Crowley egykori birtokát, de David Bowie és Ozzy Osbourne is emlegette a nevét dalaikban.
Okkult tudására építve számtalan modern mágikus iskola, tarotrendszer és spirituális irányzat alakult. Ma sokan már nem az Ördög földi megtestesüléseként, hanem a tudat forradalmáraként tekintenek rá.
Aleister Crowley üzenete ma is aktuális: merjünk önmagunk lenni, merjünk rálépni a saját spirituális utunkra - még akkor is, ha mások ezt elítélik. Mert aki szembe mer nézni a saját árnyékával, az lesz képes a saját fényét megtalálni.
