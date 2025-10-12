Aleister Crowley, a hírhedt okkultista, akitől retteget az egész világ: ilyen volt valójában a Nagy Fenevad

„A világ leggonoszabb embere” címmel bélyegezte meg a brit sajtó Aleister Crowley-t, a valaha élt legmegosztóbb okkultistát. Ő maga viszont azt állította, nem sötétséget, hanem fényt hoz a világba. Azt vallotta, Lucifer nem bukott angyal, hanem az emberi szellem felszabadítója, aki felszínre hozza a bennünk rejlő árnyékos oldalt.

Aleister Crowley, a hírhedt angol okkultista

Forrás: Northfoto

Aleister Crowley valóban gonosz volt? Ezt mondja a számmisztika

Nézzük, mit tudunk Aleister Crowley elveiről, és mit mutat a születési képlete számmisztikailag!

A numerológia szerint: 7- es sorsszámú, nagy tudású próféta.

Aleister Crowley 1875. október 12-én született Nagy- Britanniában, a Mérleg jegyében éjjel fél 12-kor. Aszcendense az Oroszlán, mely mérhetetlen erőt és kitartást kölcsönöz számára szellemi tudatossága mellett.

Sorsszáma a 7- es ( 1+8+7+5+1+0+1+2= 25, 2+5=7 ), amely már önmagában is misztikus rezgést hordoz: a beavatottak, spirituálisan magas szinten járó személyek gyakran születnek 7-es küldetésszámmal.

A 7-es életúttal születettek sokszor megjárják a mélységeket és magasságokat, az árnyékos oldalon keresztül jutnak el a fényhez.

Crowley egész élete éppen erről szólt: a szemmel láthatatlan világ megismeréséről, a tiltott tudás kereséséről és a spirituális, erkölcsi korlátok szétfeszítéséről.

A „ Fenevad” szerepében

A XX. század elejétől nem csupán a brit bulvársajtó titulálta ördöginek, hanem saját maga is előszeretettel, provokatív jelleggel vette fel a „ The Great Beast 666” , vagyis a „ Nagy Fenevad” nevet. Okkult rituáléi, szexuálmágiákus kísérletei és vallásellenes kijelentései miatt valóságos démonként ábrázolták. Crowley azonban az ördögre pozitív aspektusban tekintett: a tudás, az önismeret és a szabadság szimbólumaként.

Híres jelmondata a következő: „Tedd, amit akarsz, ez legyen a Törvény egésze!”

Nem igazán a féktelen szabadosságot hirdette, hanem az isteni akarat felismerését önmagunkban − vagyis az önazonos cselekvés fontosságát.

Aleister Crowley 1930 körül

Forrás: Hulton Archive/Getty Images

Az Arany Hajnal Hermetikus Rend és a fekete mágia mítosza

Crowley az Arany Hajnal Rendben (Hermetic Order of the Golden Dawn) kezdte meg spirituális, okkult pályafutását. Itt kapta meg mágikus nevét, a „Frater Perdurabo”- t, melynek jelentése: „ a testvér, aki kitart a végsőkig ”. Az Arany Hajnal rend a kabbala, a hermetikus és angyali mágia ötvözésével a korszak legkomplexebb ezoterikus iskolájának számított, ahova igazi kiváltság volt bekerülni.