Aleister Crowley, a hírhedt okkultista, akitől retteget az egész világ: ilyen volt valójában a Nagy Fenevad

numerológia okkultista számmisztika
Szlovák Eszter
2025.10.12.
Az hitték, az ördöggel cimborál, és a világ leggonoszabb emberének tartották. Aleister Crowley, a hírhedt angol okkultista azonban másképp gondolkodott az általa vallottakról. Mit mond cselekedeteiről a számmisztika? Most kiderül!

„A világ leggonoszabb embere” címmel bélyegezte meg a brit sajtó Aleister Crowley-t, a valaha élt legmegosztóbb okkultistát. Ő maga viszont azt állította, nem sötétséget, hanem fényt hoz a világba. Azt vallotta, Lucifer nem bukott angyal, hanem az emberi szellem felszabadítója, aki felszínre hozza a bennünk rejlő árnyékos oldalt.

Aleister Crowley, a hírhedt angol okkultista
Aleister Crowley, a hírhedt angol okkultista
Forrás: Northfoto

Aleister Crowley valóban gonosz volt? Ezt mondja a számmisztika

Nézzük, mit tudunk Aleister Crowley elveiről, és mit mutat a születési képlete számmisztikailag! 

A numerológia szerint: 7- es sorsszámú, nagy tudású próféta.

Aleister Crowley 1875. október 12-én született Nagy- Britanniában, a Mérleg jegyében éjjel fél 12-kor. Aszcendense az Oroszlán, mely mérhetetlen erőt és kitartást kölcsönöz számára szellemi tudatossága mellett. 

Sorsszáma a 7- es ( 1+8+7+5+1+0+1+2= 25, 2+5=7 ), amely már önmagában is misztikus rezgést hordoz: a beavatottak, spirituálisan magas szinten járó személyek gyakran születnek 7-es küldetésszámmal. 

A 7-es életúttal születettek sokszor megjárják a mélységeket és magasságokat, az árnyékos oldalon keresztül jutnak el a fényhez.

Crowley egész élete éppen erről szólt: a szemmel láthatatlan világ megismeréséről, a tiltott tudás kereséséről és a spirituális, erkölcsi korlátok szétfeszítéséről.

A „ Fenevad” szerepében

A XX. század elejétől nem csupán a brit bulvársajtó titulálta ördöginek, hanem saját maga is előszeretettel, provokatív jelleggel vette fel a „ The Great Beast 666” , vagyis a „ Nagy Fenevad” nevet. Okkult rituáléi, szexuálmágiákus kísérletei és vallásellenes kijelentései miatt valóságos démonként ábrázolták. Crowley azonban az ördögre pozitív aspektusban tekintett: a tudás, az önismeret és a szabadság szimbólumaként.

Híres jelmondata a következő: „Tedd, amit akarsz, ez legyen a Törvény egésze!” 

Nem igazán a féktelen szabadosságot hirdette, hanem az isteni akarat felismerését önmagunkban − vagyis az önazonos cselekvés fontosságát. 

Aleister Crowley 1930 körül
 Aleister Crowley 1930 körül
Forrás: Hulton Archive/Getty Images

Az Arany Hajnal Hermetikus Rend és a fekete mágia mítosza

Crowley az Arany Hajnal Rendben (Hermetic Order of the Golden Dawn) kezdte meg spirituális, okkult pályafutását. Itt kapta meg mágikus nevét, a „Frater Perdurabo”- t, melynek jelentése: „ a testvér, aki kitart a végsőkig ”. Az Arany Hajnal rend a kabbala, a hermetikus és angyali mágia ötvözésével a korszak legkomplexebb ezoterikus iskolájának számított, ahova igazi kiváltság volt bekerülni. 

Crowley személyisége azonban túl radikálisnak bizonyult, bizarr szexualitása, merész okkult rítusai és a határokat nem ismerő lázadása miatt kizárták. Ezután saját útját kezdte járni, és több okkult rendet, majd saját filozófiai rendszert is alapított:

  • az Argenteum Astrum- ot, vagyis az Ezüst Csillag rendjét, 
  • és az O.T.O.- t, az Ordo Templi Orientis szervezetét, 

melyekben a „ thelemikus ”mágia formáit gyakorolta és oktatta. 

„Thelema”, az új korszak törvénye

1904-ben, egy kairói utazása során Crowley állítása szerint kapcsolatba lépett egy „Aiwass” nevű szellemi entitással, aki három napon át diktálta neki A Törvény Könyvét („The Book of the Law”), mely szellemi munkásságának alapját képezte. Ez a mű lett a Thelema alapja, egy új spirituális filozófiáé, amelynek fő mottója: 

„Love is the law, love under will.”

(A szeretet a törvény, a szeretet az akarat alatt.)

Crowley alaptörvénye, hogy minden cselekvés a szeretet és szívbéli tudatosság alatt kell, hogy álljon. 

A Thelema az emberiség történetét három korszakra osztotta: 

  • Ízisz korára: a női, anyai isteniség uralmára,
  • Ozirisz korára: a patriarchális vallások idejére,
  • Hórusz korára: a szabad emberiség idejére, ahol mindenki felismeri isteni természetét.

Crowley úgy tartotta, ő ennek az új korszaknak a prófétája, aki az istentől kapott szabadság, a szabad akarat üzenetét közvetíti a világnak.

A sötét oldal, mint a beavatás része

Crowley számára a „sötétség” nem bűn volt, hanem beavatás. Azt vallotta, hogy a „jó” és „rossz” csak az emberi elme ellentétpárjai, az isteni tudat számára azonban mindkettő ugyanannak a fénynek két oldala − a poklot pedig csupán a beszűkült emberi tudat alsó kapujának tartotta. 

Kultusza napjainkban

Crowley 1947. december 1- én bekövetkezett halála után valódi kultikus figurává vált. A zene- és filmvilág máig idézi elveit és gondolatait: 

Jimmy Page, a Led Zeppelin zenésze tisztelete jeléül megvásárolta a Boleskine House-t, Crowley egykori birtokát, de David Bowie és Ozzy Osbourne is emlegette a nevét dalaikban. 

Okkult tudására építve számtalan modern mágikus iskola, tarotrendszer és spirituális irányzat alakult. Ma sokan már nem az Ördög földi megtestesüléseként, hanem a tudat forradalmáraként tekintenek rá.

Aleister Crowley üzenete ma is aktuális: merjünk önmagunk lenni, merjünk rálépni a saját spirituális utunkra - még akkor is, ha mások ezt elítélik. Mert aki szembe mer nézni a saját árnyékával, az lesz képes a saját fényét megtalálni. 

