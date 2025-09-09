Ha a középkorban éltek volna, garantáltan máglyán végzik – Sztárok, akiket biztosan boszorkánynak kiáltottak volna ki

A középkorban nem kellett sok ahhoz, hogy egy nőt boszorkánysággal vádoljanak: mindehhez elég volt a különleges, figyelemfelkeltő szépség, néhány titokzatos szokás vagy éppen a túlzottan független, kliséket és szabályokat áthágó személyiség. Ma ezek a tulajdonságok a sztárvilágban sikert és rajongást jelentenek, de pár száz éve mindez könnyen, egyenes úton a máglyához vezetett volna. A teljesség igénye nélkül összegyűjtöttük azokat a világsztárokat, akik aurájuk, rendhagyó viselkedésük vagy botrányos múltjuk miatt simán „boszorkányperbe” keveredhettek volna.

Több boszorkányos sztárt is megtaláltak a mágikus szerepek is.

Sztárok, akik Hollywood boszorkányai lehetnének

Angelina Jolie – Démoni szépség és vérvarázs

Az egyik legmisztikusabb hollywoodi díva még mindig Angelina Jolie, akinek boszorkányos karakterén az évek múlása sem fakít. Billy Bob Thorntonnal kötött frigyük után egymás vérét egy fiolában hordták a nyakukban, amelyre sokan felszisszentek: „Ez már fekete mágia!”

Billy Bob Thornton és Angelina Jolie egymás vérét viselték: mindkettejük nyakában ott lóg a nyaklánc.

Angelina különleges, szinte túlvilági szépsége, sötét szerepei és a titokzatos kisugárzása senkit sem hagy hidegen. Filmszerepeiben karakteréhez hűen a sötét boszorkányt, a szexi és megzabolázhatatlan amazont és a végzet asszonyát is tökéletesen alakítja:

Demónaként a klasszikus Disney-gonosz újraértelmezett, boszorkányos karakterét alakította, akiben egyszerre van jelen a sötétség és a sérült, de szeretetre képes anya − ez Jolie talán legikonikusabb szerepe. Emellett a Beowulf-ban a démoni, csábító szörnyanya szerepe is emlékezetes, aki aranysárkányként és alakváltó nőként kísérti a férfi hősöket.

A rosszlányos, „Femme Fatale” alakításai is mind beleégtek a retinánkba: az „Észvesztő” című filmben Lisa, a karizmatikus, manipulatív, szabályszegő pszichopata lány szerepét játssza − ezért Oscar-díjat is nyert. Kiemelkedő alakítást nyújtott a „Bűnös viszony”, a „Szeress, ha mersz” és a „Wanted” című filmekben is.

Lady Gaga – A modern kori sötét boszorkány

Extravagáns ruhái, rituálészerű fellépései és okkult szimbólumokkal teli videóklipjei miatt Lady Gagát sokszor vádolják azzal, hogy élő mágiát gyakorol előadóművészetével. Az American Horror Story filmsorozat több részében is játszott, két különböző sötét, démoni karaktert alakítva. A középkorban egy ilyen feltűnő, merész és tabudöntögető nő garantáltan a vádlottak padján végezte volna – ma viszont „ varázserejének” köszönhetően ő a popvilág koronázatlan nagyasszonya.