Ha a középkorban éltek volna, garantáltan máglyán végzik – Sztárok, akiket biztosan boszorkánynak kiáltottak volna ki

A középkorban nem kellett sok ahhoz, hogy egy nőt boszorkánysággal vádoljanak: mindehhez elég volt a különleges, figyelemfelkeltő szépség, néhány titokzatos szokás vagy éppen a túlzottan független, kliséket és szabályokat áthágó személyiség. Ma ezek a tulajdonságok a sztárvilágban sikert és rajongást jelentenek, de pár száz éve mindez könnyen, egyenes úton a máglyához vezetett volna. A teljesség igénye nélkül összegyűjtöttük azokat a világsztárokat, akik aurájuk, rendhagyó viselkedésük vagy botrányos múltjuk miatt simán „boszorkányperbe” keveredhettek volna.
Az egyik legmisztikusabb hollywoodi díva még mindig Angelina Jolie, akinek boszorkányos karakterén az évek múlása sem fakít. Billy Bob Thorntonnal kötött frigyük után egymás vérét egy fiolában hordták a nyakukban, amelyre sokan felszisszentek: „Ez már fekete mágia!”
Angelina különleges, szinte túlvilági szépsége, sötét szerepei és a titokzatos kisugárzása senkit sem hagy hidegen. Filmszerepeiben karakteréhez hűen a sötét boszorkányt, a szexi és megzabolázhatatlan amazont és a végzet asszonyát is tökéletesen alakítja:
Demónaként a klasszikus Disney-gonosz újraértelmezett, boszorkányos karakterét alakította, akiben egyszerre van jelen a sötétség és a sérült, de szeretetre képes anya − ez Jolie talán legikonikusabb szerepe. Emellett a Beowulf-ban a démoni, csábító szörnyanya szerepe is emlékezetes, aki aranysárkányként és alakváltó nőként kísérti a férfi hősöket.
A rosszlányos, „Femme Fatale” alakításai is mind beleégtek a retinánkba: az „Észvesztő” című filmben Lisa, a karizmatikus, manipulatív, szabályszegő pszichopata lány szerepét játssza − ezért Oscar-díjat is nyert. Kiemelkedő alakítást nyújtott a „Bűnös viszony”, a „Szeress, ha mersz” és a „Wanted” című filmekben is.
Extravagáns ruhái, rituálészerű fellépései és okkult szimbólumokkal teli videóklipjei miatt Lady Gagát sokszor vádolják azzal, hogy élő mágiát gyakorol előadóművészetével. Az American Horror Story filmsorozat több részében is játszott, két különböző sötét, démoni karaktert alakítva. A középkorban egy ilyen feltűnő, merész és tabudöntögető nő garantáltan a vádlottak padján végezte volna – ma viszont „ varázserejének” köszönhetően ő a popvilág koronázatlan nagyasszonya.
A Harry Potter-filmek Bellatrix Lestrange-e és a különc Tim Burton-múzsa valójában nem is igényelne külön vádat: egyszerűen annyira boszorkányos a kisugárzása, hogy a középkorban már pusztán a tekintetéért máglyára hurcolták volna. Helena Bonham Carternek különleges, misztikus arca van, ami eltér a klasszikus hollywoodi szépségideáltól. Jellegzetes dús, kócos haj, sötét smink és extravagáns öltözködés – ezek mind hozzájárulnak a „boszorkányos” imázshoz. Erőteljes „varázsló” jelenlét jellemzi a vásznon, még kisebb szerepekben is dominálja a teret. Sok karakterében keveredik a nőiesség, az őrület és a titokzatosság, ami archetípusosan a boszorkányalakhoz kapcsolódik.
A pop királynője mindig is szeretett vallási szimbólumokkal játszani – feszületekkel, gyertyákkal, okkult jelekkel és egyéb provokatív szimbólumokkal. A Frozen videóklipjében (1998) boszorkányszerű karaktert jelenített meg, mely tökéletesen önazonosnak tűnt az egyéniségével. A Kabbala és más ezoterikus irányzatok iránti mély érdeklődése miatt sokan „varázslónőként” tekintenek rá, aki titkos tudás birtokában van- mely világsikerének kulcsa is egyben.
Gyakran használ misztikus jelképeket a zenéjében és a vizualitásában, amiket a rajongók és a média „boszorkányos” hatásként értelmeznek. Madonna mindig is a független, szabad, szexuális energiáját uraló és bátran felvállaló nő képviselője volt − mindez a középkorban halálos véteknek számított volna, ma viszont ő lett a popkultúra élő legendája, aki bármikor képes megbabonázni a közönségét.
Rihanna különleges tetoválásai, felvállalt babonás hiedelmei és a varázslatos karibi háttér, ahonnan érkezett, csak ráerősítenek arra a boszorkányos aurára, amit a színpadon is áraszt. Barbadoson még ma is sokan hiszik, hogy az énekesnő valódi „varázserővel” rendelkezik. Rihanna megtestesíti azt a „boszorkány-archetípust”, aki szabad, önálló, nem hajlandó alárendelődni, hanem maga formálja és járja az útját. Dalai, videoklipjei és performanszai gyakran hordoznak mágikus, rituális, szimbolikus jelképeket (tűz, víz, hold, sötétség, füst), amik fokozzák a boszorkányos hangulatot.
