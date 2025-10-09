Derítsd ki, milyen boszorkány vagy a születési hónapod alapján!

Bárhogyan is nevezzük, a boszorkány olyan személy, akinek különleges képességei vannak. Minden boszorkány egyedi a különleges adottságai, a természettel való kapcsolata és a személyes mágikus gyakorlatai miatt. Jó boszorkány vagy, vagy rossz? A mágia a véredben van, vagy valamit még meg kell tanulnod? Érzed-e a kapcsolatot a természet egy bizonyos elemével? A születési hónapod alapján most megtudhatod, hogy vajon milyen típusú boszorkány titkos ereje lakozik benned.

A születési hónapod elárulja, hogy jó, vagy rossz boszorkány vagy-e.

Forrás: Shutterstock/Ironika

Melyik boszorkány energiája rejtőzik benned?

Az asztrológusok és okkultisták szerint a boszorkányos energiád a születési hónapodtól függ. Ha ismered a születési hónapod kozmikus energiáját, könnyebben hozzáférhetsz az intuíciódhoz, a spirituális képességeidhez és minden máshoz, ami befolyásolja, hogy milyen boszorkány vagy. Olvass tovább, hogy felfedezd boszorkányos alteregódat.

Január – Te egy eklektikus boszorkány vagy

A januárban született emberek szeretnek a saját fejük után menni. Mivel a januári Bakok és Vízöntők a saját ritmusuk szerint élnek, nem meglepő, hogy eklektikus boszorkányok.

Más, hagyományos boszorkányoktól eltérően az eklektikus boszorkány többféle gyakorlati forrást ötvöz, mivel különböző vallások, mágikus tanítások és egyéb inspirációk motiválják.

Követik az intuíciójukat, és bíznak abban, hogy tudják, mi a legjobb számukra, még akkor is, ha ez nem jellemző más boszorkányi gyakorlatokra.

Február – Te egy káoszboszorkány vagy

Ne szórakozz egy februárban született boszorkánnyal! Ebben a hónapban a szeszélyes Vízöntők és álmodozó Halak alkotnak egy kaotikus kozmikus kombinációt.

Függetlenül a csillagjegyedtől, a februári születésed azt sugallja, hogy természetes összhangban vagy a káoszmágiával.

Káoszboszorkánynak lenni azt jelenti, hogy nincsenek szabályok: azt teszed, amihez kedved van, ami nagyrészt az intuíciód követéséből és a saját praktikáid kipróbálásából fakad. Más boszorkányok talán őrültnek tartanak majd, de éppen ez a káoszboszorkány mesterségének titka.

Március – Te egy kozmikus boszorkány vagy

A horoszkópok és a bolygómágia kulcsfontosságú a márciusban született boszorkányok számára. Legyen szó intuitív Halakról vagy ösztönös Kosról, a márciusi születésed természetessé tesz téged a kozmikus boszorkányságra.

Minden boszorkány kapcsolatban áll a természettel, de kozmikus boszorkányként egyedülálló a kapcsolatod a kozmosszal.

A bolygók, asztrológiai szimbólumok, napfogyatkozások és még sok más különleges szerepet játszik a praktikáidban. Lehet, hogy más boszorkányok nem értik ezt, de te pontosan tudod, milyen fontos a kozmikus ciklusok, az aktuális tranzitok és az energiák tisztelete a gyakorlatodban.