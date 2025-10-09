Derítsd ki, milyen boszorkány vagy a születési hónapod alapján!

Bárhogyan is nevezzük, a boszorkány olyan személy, akinek különleges képességei vannak. Minden boszorkány egyedi a különleges adottságai, a természettel való kapcsolata és a személyes mágikus gyakorlatai miatt. Jó boszorkány vagy, vagy rossz? A mágia a véredben van, vagy valamit még meg kell tanulnod? Érzed-e a kapcsolatot a természet egy bizonyos elemével? A születési hónapod alapján most megtudhatod, hogy vajon milyen típusú boszorkány titkos ereje lakozik benned.
Az asztrológusok és okkultisták szerint a boszorkányos energiád a születési hónapodtól függ. Ha ismered a születési hónapod kozmikus energiáját, könnyebben hozzáférhetsz az intuíciódhoz, a spirituális képességeidhez és minden máshoz, ami befolyásolja, hogy milyen boszorkány vagy. Olvass tovább, hogy felfedezd boszorkányos alteregódat.
A januárban született emberek szeretnek a saját fejük után menni. Mivel a januári Bakok és Vízöntők a saját ritmusuk szerint élnek, nem meglepő, hogy eklektikus boszorkányok.
Más, hagyományos boszorkányoktól eltérően az eklektikus boszorkány többféle gyakorlati forrást ötvöz, mivel különböző vallások, mágikus tanítások és egyéb inspirációk motiválják.
Követik az intuíciójukat, és bíznak abban, hogy tudják, mi a legjobb számukra, még akkor is, ha ez nem jellemző más boszorkányi gyakorlatokra.
Ne szórakozz egy februárban született boszorkánnyal! Ebben a hónapban a szeszélyes Vízöntők és álmodozó Halak alkotnak egy kaotikus kozmikus kombinációt.
Függetlenül a csillagjegyedtől, a februári születésed azt sugallja, hogy természetes összhangban vagy a káoszmágiával.
Káoszboszorkánynak lenni azt jelenti, hogy nincsenek szabályok: azt teszed, amihez kedved van, ami nagyrészt az intuíciód követéséből és a saját praktikáid kipróbálásából fakad. Más boszorkányok talán őrültnek tartanak majd, de éppen ez a káoszboszorkány mesterségének titka.
A horoszkópok és a bolygómágia kulcsfontosságú a márciusban született boszorkányok számára. Legyen szó intuitív Halakról vagy ösztönös Kosról, a márciusi születésed természetessé tesz téged a kozmikus boszorkányságra.
Minden boszorkány kapcsolatban áll a természettel, de kozmikus boszorkányként egyedülálló a kapcsolatod a kozmosszal.
A bolygók, asztrológiai szimbólumok, napfogyatkozások és még sok más különleges szerepet játszik a praktikáidban. Lehet, hogy más boszorkányok nem értik ezt, de te pontosan tudod, milyen fontos a kozmikus ciklusok, az aktuális tranzitok és az energiák tisztelete a gyakorlatodban.
Mit tartogat számodra a jövő? Akár nyíltan őszinte Kos, akár gyakorlati Bika vagy, valószínűleg jósló boszorkánynak nevezheted magad.
Az áprilisi születés ajándékként adja a hatodik érzékedet.
Jósló boszorkányként képes vagy kártyát, tealevelet, rúnákat és más eszközöket olvasni. Ne lepődj meg, ha az emberek hozzád fordulnak útmutatásért és jövendölésért, hiszen a jósló boszorkányok híresek előrelátó képességeikről.
Legyél akár kényelmet kereső Bika, akár ügyes Ikrek, valószínűleg hívást érzel, hogy konyhai boszorkány legyél. Néhány boszorkány a világot járja, hogy megtalálja, amire szüksége van, és tisztelje a szellemeket, de te nem.
A konyhád olyan, mint egy mágikus kapu, amelyet csak te tudsz kinyitni.
Konyhai boszorkányként képes vagy mágikus energiával átitatni az ételeidet és italodat.
Ha júniusban születtél, a mágia a véredben van. Legyél akár kíváncsi Ikrek, akár nosztalgikus Rák, öröklött boszorkánynak számítasz, a mágia természetes számodra.
Ez az egyik legritkább boszorkánytípus, hiszen az öröklött boszorkány a hatalmát a vérvonalán keresztül és az őseitől örökli.
Könnyen manifesztálod a vágyaidat, meg tudod jósolni a jövőt, vagy kapcsolatba tudsz lépni a természettel.
Minden júliusban született személyt vonz az óceán, mert a júliusban születettek sorsa, hogy tengeri boszorkányok legyenek. Erős kapcsolatot érzel a hullámokkal, örvényekkel, és a tengeri élőlények különleges helyet foglalnak el a szívedben. Tengeri boszorkányként az óceán s a tenger erősíti a varázslataidat és az intuíciódat.
Legyél akár hűséges Oroszlán, akár ravasz Szűz, az augusztusi születésed azt jelzi, hogy népi boszorkány vagy.
Néhány boszorkánynak éveket kell töltenie, hogy rájöjjön a praktikáira, de neked nem.
A népi boszorkány mágiája a néphagyományokból, a természetes gyógymódokból és a generációkon át öröklődő tudásból származik. Számíts rá, hogy nagy tisztelet övez majd, hiszen a közösséged számít valakire, aki ismeri a régi titkos és jól bevált praktikákat.
Minden, amire egy szeptemberi születésű boszorkánynak szüksége van a mágiához, a természetben megtalálható.
Összhangban vagy a föld mágiájával. Természetes tehetséged van a kertészkedéshez és tudatosan használod a gyógynövényeket azok egyedi tulajdonságai miatt. Zöld boszorkányként tisztelned és szeretned kell a Földanyát, hálát adva azért, hogy ilyen különleges kapcsolatod van a természettel.
Az októberi boszorkányok lehetnek romantikus Mérlegek vagy szenvedélyes Skorpiók. Csillagjegyedtől függetlenül páratlan mágikus képességekkel rendelkezel. Az emberek ösztönösen is hozzád fordulnak, mert segíthetsz bárkinek a szerelem és vágy megteremtésében. De óvatosnak kell lenned, mert a képességed, hogy lélektársakat vonzz, megsérült kapcsolatokat helyreállíts, vagy valaki szexuális energiáját felerősítsd, kétségtelenül rendkívül erőteljes.
A szürke boszorkánynál bármi lehetséges. A novemberi születésűek érzékeny Skorpiók és morális Nyilasok, így ha ezek egyikéhez tartozol, kapcsolódhatsz a szürke boszorkánysághoz.
Más boszorkányoktól eltérően a szürke boszorkány nem csak fehér vagy fekete mágiát alkalmaz.
A szürke boszorkány a világos és sötét mágia keverékét használja, ami azt jelenti, hogy vonzódhat az átokhoz vagy az áldáshoz a praktikái során. Szürke boszorkányként a kezedbe veheted az irányítást, ahelyett hogy a karmára várnál.
A decemberi születésűek vagy független Nyilasok, vagy kezdeményező Bakok, két csillagjegy, akiknek sorsa, hogy magányos boszorkányok legyenek. Magányos boszorkányként nem érzed szükségét, hogy a coven része legyél, vagy mágikus társakkal dolgozz.
A boszorkányos képességeid akkor virágoznak, amikor egyedül vagy, mert nem igényelsz támogatást vagy közönséget.
Az intuíciód, az erőd és a mágiád soha nem erősebb, mint amikor magányos boszorkányként gyakorolsz.
