Ezek a csillagjegyek őrült kalandorok: egyik napról a másikra képesek felrúgni az életüket

Sokan félnek a változásoktól, de vannak olyanok is, akik épp akkor érzik igazán jól magukat, amikor körülöttük minden a feje tetejére áll. A következő három csillagjegy pontosan ilyen: merészek, bátran vállalják a kockázatot, és egyáltalán nem ijednek meg az ismeretlentől. Számukra az élet a kalandokról szól, mindig készen állnak a váratlanra, sőt szinte keresik is azokat a helyzeteket, amelyek próbára teszik őket.

Egyes csillagjegyek képesek mindent maguk mögött hagyni

Ez a 3 csillagjegy simán felforgat mindent maga körül:

Ikrek

Az Ikrek jegy szülöttjei tudják magukról, hogy ki nem állhatják a monoton dolgokat. Ha két napig ugyanazt kell csinálniuk, akkor kifutnak világból. A legjelentéktelenebb tevékenységek közben világmegváltó ötletekkel képesek előállni. Egyik napról a másikra dönthetnek úgy, hogy vesznek egy repjegyet Indonéziába, és önkénteskednek ott pár hónapot. Folyamatosan változtatják a helyzetüket, sehol sem tudnak túl sokáig megmaradni.

Nyilas

A Nyilasok a szabadság megszállottjai, sosem tudják hosszútávon lekötni magukat, és ezt nem is titkolják egy percig sem. A jegy a szülöttjei nem szeretnek második esélyt adni senkinek és semminek,ha valami elsőre nem jön be, akkor sajnos nem próbálkoznak többet. Ugyanez vonatkozik a párkapcsolataikra is: képesek egyik napról a másikra szakítani, ha valami nem úgy klappol, ahogy ők azt szeretnék.

Vízöntő

A Vízöntők általában egy lépéssel mindenki előtt járnak. Imádnak kísérletezni és új dolgokat kipróbálni az élet minden területén. Nem félnek a szokatlan dolgoktól, sőt sokkal inkább vonzzák őket. Az is elképzelhető, hogy egyik nap még biztos munkahellyel rendelkeznek, a másikon pedig már egy gyönyörű tengerpartról dolgoznak szabadúszóként. A környezetük sosem tud lépést tartani velük, de a Vízöntőket pontosan ez élteti.