Őrület vérhold idején: 4 csillagjegy, akik veszélyesen kiszámíthatatlanná válnak

Szeptember 7-én jön a nagy pillanat: az égbolt vörösbe borul, és 85 percen keresztül teljes pompájában ragyog majd a vérhold. Ez nemcsak az egyik leglátványosabb csillagászati jelenség, hanem egy brutális érzelmi hullámvasút is, főleg azoknak, akiket az asztrológia szerint közvetlenül eltalál a holdfogyatkozás ereje. A vérhold hatása ugyanis négy csillagjegyet vesz célba, akik ebben az időszakban egyszerűen veszélyesen kiszámíthatatlanok lesznek.

A vérhold olyan csillagászati jelenség, amely az asztrológia szerint különös hatással van a csillagjegyekre.

Forrás: Shutterstock

A vérhold varázsa, amikor a Hold vörösbe öltözik

A vérhold akkor születik, amikor a Föld árnyéka beborítja a Holdat, és a légkör úgy szűri meg a napfényt, hogy csak a hosszabb hullámhosszú vörös sugarak jutnak el az égitest felszínére. A csillagászati jelenség szeptember 7-én, este 19:31-től lesz látható Magyarországról, és biztos, hogy sokakat kicsalogat majd az égbolt alá. A Hold energiája mindig hatással van a csillagjegyekre, de a teljes holdfogyatkozás 2025-ben egyet jelent a spirituális tisztulással, a mély érzelmi hullámokkal és azzal, hogy semmi sem marad a régi.

Asztrológia és a vérhold: kiket érint legjobban ez az energia?

Az asztrológia szerint a változékony jegyek szinte azonnal bekapják ezt a kozmikus „piros kapszulát”: az Ikrek, a Szűz, a Nyilas és a Halak lesznek azok, akiknek élete most olyan fordulatot vehet, amit még ők maguk sem látnak előre. Nézzük, ki mire számíthat:

Ikrek csillagjegy

Az Ikrek most olyan lesz, mintha két személyiség harcolna benne egymással. Egyik pillanatban forró, a másikban jeges – senki sem tudja követni. A vérhold hatása kommunikációs áttöréseket hozhat, de az érzelmi hullámok mindent felboríthatnak. Vigyázat: a környezetük nem biztos, hogy bírja ezt a tempót.

Szűz csillagjegy

A rendmániás Szűz, aki mindig precíz, most úgy érzi, hogy széthullik minden rendszere. Ez pedig olyan frusztrációt okozhat benne, amelyet kénytelen lesz másokon levezetni. A vasárnapi teljes holdfogyatkozás energiája próbára teszi a türelmét és a kontrollját, de pont ebből születhet valami új, érzéki káosz, ami hosszú távon felszabadító lesz.

Nyilas csillagjegy

A kalandor Nyilasnak most szembe kell néznie a saját démonjaival. A vérhold hatása érzelmi tisztítótűzként égeti ki belőle a régi sérelmeket, de ettől közben kiszámíthatatlanná válik. Hol szabadságot akar, hol szívet tépő intimitást – és ebből biztos, hogy dráma lesz.

Halak csillagjegy

Mivel a vérhold pont az ő jegyükben zajlik, a Halak olyan érzelmi mélységekbe zuhanhatnak, amiket el sem tudnak képzelni. Spirituális megvilágosodás, könnyek, katartikus felismerések – minden együtt zúdul rájuk. De vigyázat: a túl sok illúzió szertefoszlása kemény földre érkezést hozhat.