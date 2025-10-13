Kín és szenvedés vár ezekre a csillagjegyekre: csak a halloween hoz feloldozást

Az ősz szinte betörte az ajtót, az október azonban nem csak az időjárásban hoz változást. Az asztrológiai előrejelzés szerint ugyanis öt csillagjegy számára egy igen nehéz időszak veszi kezdetét. Kihívások, küzdelmek várnak rájuk, de a befektetett munka a hónap végére, épp halloweenre megtérülhet. Ennek persze az a feltétele, hogy ne adják át magukat a negatív érzéseknek, és próbáljanak pozitívan hozzáállni még az igazán nehéz helyzetekhez is. Ebben segít a horoszkóp, hiszen, ha tudjuk, mi vár ránk, könnyebben megbirkózhatunk vele.

Az október öt csillagjegy számára nagyon küzdelmes időszakot ígér.

Forrás: Shutterstock

5 csillagjegy, akiket október végéig próbára tesz a sors

Skorpió csillagjegy

A Skorpiók számára nem lesz könnyű menet az október hátralévő része. Olyan kihívásokkal nézhetnek szembe, mint a múltbéli problémák, felszínre törő érzelmek, elnyomott vágyak, belülről feszítő konfliktusok. Az ezekre adott válaszreakciójuk ráadásul sok ember számára tűnhet agressziónak, ami csak még mélyebbre viszi a Skorpió csillagjegyűeket. A megpróbáltatások azonban nem tartanak örökké, már október második felében megláthatják a fényt az alagút végén. A hónap végére pedig, épp halloweenre, eljuthatnak a személyes fejlődésük új szintjére, ami több önbizalommal és mentális erővel kecsegtet.

Mérleg csillagjegy

A Mérlegek a nyugalom bajnokai, de számukra az október nem tartogat túl sok érzelmi pihenést. Az elkövetkező hetek a felelősségvállalásról, és az előttük álló feladatok letisztázásáról fognak szólni. Az emberi kapcsolataik is átalakulhatnak, mérlegre kell tenniük, hogy ki az, aki építi őket, és ki az, aki csupán az energiájukat szívja el. A Mérleg jegyűek számára így ez egy terhelt és fájdalmas időszak lehet, de a hónap végére minden lecsendesül és kitisztul. A befektetett munka sokszorosan megtérülhet, ami plusz energiát szabadít fel.

Ez a konfliktusoktól terhelt időszak október végére elmúlik, és számtalan pozitív energiát szabadíthat fel.

Forrás: Shutterstock

Halak csillagjegy

A Halak jegyűek októberben még érzékenyebbé válnak, ami nagyon megnehezíti azt az elengedési folyamatot, ami ebben a hónapban vár rájuk. Számot kell vetniük az életük minden egyes szegmensével, ez pedig a végsőkig fogja feszegetni a határaikat. Határozottság, érzelmi kitartás és önbizalom, ezekre lesz most a legnagyobb szükségük, hogy leküzdhessék az előttük álló feladatokat. Halloweenre azonban minden rendeződik körülöttük, és ey nyugodtabb időszak veszi kezdetét.

Rák csillagjegy

A Rákok békéjét is megbolygatja az október, amit elsősorban a társas és a munkahelyi kapcsolataikban érezhetnek. Feladatként tehát a határaik újraértelmezését kapják, ami konfliktusokat is szülhet a mindennapjaikban. Nem kell azonban megijedniük, hiszen a hónap végére szinte minden a helyére fog kerülni. Sőt, életük akár új irányt is vehet.

Kos csillagjegy

A Kosok mindig nagy lángon égnek, ha az érzelmekről van szó, most azonban különösen nagy erők hatnak rájuk. Katarzis közeli állapot várható az életükben, elsősorban a még le nem zárt, de belülről szorongató dolgok miatt. Az október azonban lendülettel is felruházza a Kos csillagjegyűeket, így egy kis magabiztossággal, halloweenre képesek lesznek megszabadulni a régóta cipelt terheiktől.