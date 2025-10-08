Ezektől az emberektől mászol falra a csillagjegyed szerint

Nem titok, hogy a horoszkóp sok mindent elárul rólunk: hogyan szeretünk, hogyan veszekszünk, sőt, még azt is, kik azok, akikkel garantáltan nem bírjuk ki egy légtérben hosszabb ideig. Az asztrológia útmutatásait figyelembe véve nemcsak a lelki társainkat találhatjuk meg, hanem azokat az embereket is könnyen felismerhetjük, akik pillanatok alatt kihoznak a sodrunkból.

Ne lepődj meg, ha bizonyos idegesítő embertípusok kiverik nálad a biztosítékot. Csekkold a csillagjegyed!

Forrás: Shutterstock

Csillagjegyek, és az őket leginkább idegesítő emberek

A YourTango szerint minden csillagjegyhez tartozik egy olyan embertípus, akit egyszerűen képtelen elviselni. Néha a túl lassú tempó, máskor a hideg logika, vagy éppen az állandó panaszkodás az, amitől azonnal kikészülnek. Jöjjön hát a lista!

Kos csillagjegy

Tüzes Kosként gyorsan akarsz eredményt elérni, ezért a lassú, bizonytalan emberek egyenesen az őrületbe kergetnek. A “ráérünk arra még” hozzáállás például garantáltan próbára teszi a türelmedet, míg a túlérzékeny és körmondatokban beszélő emberek egyenesen agyérgörcs-közeli állapotba lőnek.

Bika csillagjegy

Te a kényelem, a megszokott rutin és a béke jegyében élsz. Azok, akik kizökkentenek a jól bejáratott napirendedből, azonnal felborítják a lelki egyensúlyod. Ha valaki állandóan sürget, döntésre kényszerít vagy feleslegesen drámázik, az garantáltan az ellenségeid listájára kerül.

Ikrek csillagjegy

Imádsz beszélni, beszélgetni, de ha valaki folyton félbeszakít, vagy nem hagyja, hogy befejezd a sztoridat, pillanatok alatt elgurul a gyógyszered. A merev, egyhangú emberek egyszerűen nem bírják tartani veled a tempót, és ez az, ami téged a leginkább felbosszant.

Rák csillagjegy

Te szívből élsz, ezért a hideg, túl racionális figurák mellett úgy érzed, mintha jégveremben ülnél. Ha valaki gúnyolódik az érzelmeiden, vagy nem tud mit kezdeni a családi, lelki dolgokkal, az nálad azonnali tiltólistára kerül.

Oroszlán csillagjegy

Egyértelműen szükséged van a reflektorfényre, lelkesedés nélkül nem tudsz mit kezdeni az élettel. A közömbös, ambíciók nélküli emberek számodra olyanok, mint a szürke köd: lehúznak és idegesítenek. Te energiát és szenvedélyt akarsz látni, nem pedig unalmas beletörődést.