Elég egyetlen rossz mondat, hogy ezek a csillagjegyek angyalból ördöggé változzanak

A horoszkóp sok mindent elárul arról, hogyan reagálunk különböző helyzetekre. Vannak csillagjegyek, akik hihetetlen türelemmel és kedvességgel fordulnak mások felé, de akadnak olyanok is, akiknél egyetlen rosszul megválasztott mondat elég ahhoz, hogy teljesen megváltozzon a viselkedésük. Most őket mutatjuk be.
Néha elég csak egy túl sokat sejtető mondat, egy csípős célzás vagy egy szívtelen félmondat, és máris megváltozik a légkör. Íme három olyan csillagjegy, akik számára a tűréshatár papír vékony, és akiket nagyon könnyű felbosszantani akkor, ha valaki szándékosan szeretné átlépni azt a bizonyos vonalat.
A Skorpió hajlamos magába fojtani a problémáit, amik így lassan főve várják a kitörési lehetőséget. Amennyiben valaki ebben az állapotában találja meg azzal a bizonyos rossz mondattal, akkor a benne fortyogó indulat felszínre tör. A kontrollvesztés miatt könnyen vehetik fel egy manipulatív, domináns figura álarcát, ennek köszönhetően pedig rideg könyörtelenséggel csapnak le áldozatukra.
A Bak nagy reményeket támaszt magával és másokkal szemben, épp ezért, ha valaki megpróbál a céljai útjába állni, előjön belőle a számító, kőkemény bosszúálló. Ő nem az, aki látványosan robban, sokkal inkább hidegen kiszámolt stratégiával fog fellépni. Önmagához mérten racionális, de kemény módszerekkel megy neki annak, akitől elhangzott az a bizonyos „rossz” mondat.
A Vízöntő látszólag barátságos, humanitárius beállítottságú, de van egy olyan oldala, amit csak nagyon kevesen láthatnak. Ha valaki megszólja a gondolkodását vagy az elveit, akkor a reakciója a hideg távolságtartás. Gyakran a pillantása, a testtartása is annyira megváltozik, hogy szinte rá se lehet ismerni, sőt, ez a fajta érzelemmentes hozzáállás olykor ijesztőbb bármilyen kitörésnél.
Ne feledd, egyetlen csillagjegy sem lehet állandóan angyal, ahogy ördög sem. Gyakran pedig épp azzal tudod megelőzni az átváltozást, hogy inkább magadban tartasz egy fél mondatot. Mérlegeld, hogy el tudod-e viselni a következményeket!
