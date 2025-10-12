Ez a 3 csillagjegy befejezetlen karmát hordoz előző életeiből

Az előző életek tapasztalataiból hozott erősségeket, gyengeségeket és spirituális tanulságokat mind magunkban hordozzuk. A horoszkóp szerint azonban három csillagjegy különösen hajlamos arra, hogy úgy érezze, még befejezetlen ügyei vannak előző inkarnációiból. Ezeknek a jegyeknek a szülöttei karmikus örökségüket tudattalanul is érzik, ami bizonyos élethelyzetekben nehezítheti mindennapjaikat. Derítsd ki, hogy a te csillagjegyed is azok közé tartozik-e, amelyekre hatással van a befejezetlen karma.

3 csillagjegy, akinek a lelke még nem fejezte be feladatát.

Forrás: Shutterstock/Dzhulbee

Mely csillagjegyek cipelik a legtöbb karmikus terhet?

Kos (03.21.–04.20.)

A Kosok híresek makacs természetükről. Az előző életeikből származó tüzes harcos energia örökségét hordozzák magukban. Valószínűleg küzdeniük kellett azért, hogy szükségleteiket kielégítsék, és gyakran érezték a kényszert, hogy védekező állásban legyenek, mert csak így tudták megvédeni magukat és szeretteiket. Még jelenlegi életükben is előfordulhat, hogy olyan környezetben nevelkedtek, amely megerősítette őket, de nem engedte meg, hogy érzelmileg sebezhetőek legyenek.

Ebben az életben lelkük gyógyulásra, empátiára és biztonságos pihenőhelyre vágyik.

A mindennapi rohanástól és a versengő karriertől távol meg kell tanulniuk, hogy a sebezhetőség nem gyengeség, hanem épp ellenkezőleg: az egyik legnagyobb erőforrásuk.