Ez a 3 csillagjegy befejezetlen karmát hordoz előző életeiből

Az előző életek tapasztalataiból hozott erősségeket, gyengeségeket és spirituális tanulságokat mind magunkban hordozzuk. A horoszkóp szerint azonban három csillagjegy különösen hajlamos arra, hogy úgy érezze, még befejezetlen ügyei vannak előző inkarnációiból. Ezeknek a jegyeknek a szülöttei karmikus örökségüket tudattalanul is érzik, ami bizonyos élethelyzetekben nehezítheti mindennapjaikat. Derítsd ki, hogy a te csillagjegyed is azok közé tartozik-e, amelyekre hatással van a befejezetlen karma.
A Kosok híresek makacs természetükről. Az előző életeikből származó tüzes harcos energia örökségét hordozzák magukban. Valószínűleg küzdeniük kellett azért, hogy szükségleteiket kielégítsék, és gyakran érezték a kényszert, hogy védekező állásban legyenek, mert csak így tudták megvédeni magukat és szeretteiket. Még jelenlegi életükben is előfordulhat, hogy olyan környezetben nevelkedtek, amely megerősítette őket, de nem engedte meg, hogy érzelmileg sebezhetőek legyenek.
Ebben az életben lelkük gyógyulásra, empátiára és biztonságos pihenőhelyre vágyik.
A mindennapi rohanástól és a versengő karriertől távol meg kell tanulniuk, hogy a sebezhetőség nem gyengeség, hanem épp ellenkezőleg: az egyik legnagyobb erőforrásuk.
A harmonikus Mérlegek mélyen a kapcsolataikra összpontosítanak, érzékeny lelkek, akik titokzatos vonzerejükről ismertek. Előző életükben valószínűleg túlzottan összefonódtak másokkal, érzelmileg függő kapcsolatban éltek.
Jelenlegi életük korai szakaszában is érezhették, hogy hangjuk elhalványul a környezetükben jelen lévő erősebb, domináns személyiségek mellett.
Ebben az életben karmájuk arra irányul, hogy megtalálják az egyensúlyt kapcsolataikban. Legyen szó arról, hogy túl sokat adnak önmagukból túl korán, vagy arról, hogy visszahúzódnak a szívfájdalom elkerülése érdekében. Tudatosítaniuk kell magukban, hogy van mód a középutat megtalálni és egészséges módon visszaállítani a bizalmukat mások felé.
A Vízöntő jegy szülöttei előző életeikben gyakran olyan pozíciókat töltöttek be, ahol mások az irányításuk alatt álltak. Ezekben a vezetői szerepekben pedig erős késztetést éreztek arra, hogy mindent rendben tartsanak és megakadályozzák a káosz kialakulását. Ennek következményeként jelenlegi életükben is hasonló nyomás nehezedhet rájuk, ami túlzott felelősségérzethez vezethet.
A túllépéshez és a fejlődéshez időre és tudatos gyógyító erőfeszítésekre van szükségük, hogy felismerjék: nem kell mindent egyedül kézben tartaniuk, mások is nyújthatnak segítséget és támaszt.
Korábbi tapasztalataik azt sugallhatják nekik, hogy az irányítás biztonságot ad, ám jelenlegi lélekleckéjük épp az ellenkezőjét tanítja: az igazi stabilitás a belső egyensúlyból fakad, nem pedig abból, ha szabályozni akarják az összes külső körülményt.
