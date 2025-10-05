A Bikában járó Hold és a Skorpió Merkúr néhány csillagjegyet könnyen sértődékennyé tehet. A keddi telihold hatása alól pedig senki nem vonhatja ki magát: érdemes lesz gondolkodni, mielőtt beszélünk, hogy ne sértsük meg a párunkat. A heti szerelmi horoszkópból megtudhatod, neked milyen kihívásaid lehetnek most a magánéletedben.

Heti szerelmi horoszkóp október 6-12.: a Kos könnyen megsértődik, a Skorpió kritikus lesz

Forrás: Shutterstock

Heti szerelmi horoszkóp

KOS

Zavaros érzésekkel indul a heted: a Hold–Neptunusz együttállás régi, tisztázatlan kapcsolati helyzeteket idézhet fel. A keddi telihold sértődékennyé tehet, ezért könnyen robbanhatsz. Jobban jársz, ha hagysz időt magadnak.

BIKA

A hét elején apróságokon csúszhatnak félre a dolgok kettőtök között. A Bikában járó Hold viszont segít, hogy ne vedd magadra a kritikát. Csak akkor lesz béke, ha elengeded a sértettséget. A hétvégén ügyelj arra, hogy ne pénzzel akarj bizonyítani a kapcsolatban – az érzelmek sokkal többet érnek, mint az anyagiak.

IKREK

A Skorpióba lépő Merkúr élesebbé teszi a szavaidat, és kedden a telihold felnagyíthatja a félreértéseket. Könnyen megbánthatod a másikat, pedig nem is akarod. Légy figyelmesebb! Péntektől fontos, hogy ne hagyd, hogy harmadik fél kibillentse a kapcsolatod harmóniáját.

RÁK

A telihold felerősíti a bizonytalanságot, és emiatt sokkal érzékenyebb lehetsz a pároddal szemben is. Ha mindig te akarod fenntartani a békét, kimerülsz. Fontos, hogy védd a határaidat. Hétvégére azonban közelebb kerülhettek egymáshoz, ha nyíltan vállalod az érzéseidet.

OROSZLÁN

Most minden nap hoz valami apró súrlódást, de ha bölcsen hallgatsz, sok vitát elkerülhetsz. Kapcsolatban különösen fontos, hogy ne legyen mindig tiéd az utolsó szó! Hétvégére a feszültség alábbhagy, és akkor végre könnyedebben élvezhetitek egymás társaságát.

SZŰZ

A Skorpióban járó Merkúr kiélesítheti a vitákat, és hét közepén könnyen kerülhetsz méltatlan szóváltásba a pároddal. Most próbálj tudatosan kimaradni a provokációkból. Hétvégén is lesz, aki próbára teszi a türelmedet – ne hagyd, hogy harmadik személy beleszóljon kettőtök ügyébe.

MÉRLEG

A hét elején faragatlan emberek ronthatják a hangulatodat, és ez könnyen kihat a párkapcsolatodra is. Ne vidd haza a külső konfliktusokat! Péntektől az Ikrek Hold segít, hogy visszatérjen a romantika.