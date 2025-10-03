3 csillagjegy, amelynek szülöttei ezen a hévégén találják meg az igaz szerelmet

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Az örök szerelmet megtalálni nem könnyű. Három szerencsés csillagjegynek azonban már a hétvégén sikerülhet. Te vajon köztük vagy? Olvass tovább, és kiderül, te is megtalálod-e a lelki társadat.

Nagyon intenzív energiákkal kecsegtet a hétvége, mivel a Hold a Kosba lép át, míg a Merkúr a Skorpióba, ami azt jelenti, hogy néhány csillagjegy a szokásosnál is bátrabb lesz. Szükségük is lesz rá ahhoz, hogy merjenek lépni, és végre találkozhassanak az igaz szerelmükkel. A Kos és a Skorpió félelmet nem ismerő vezetők, akiknek az útjába nem állhat senki. Épp ezek az energiák kellenek ahhoz, hogy az örök boldogság útjára lépjenek, és többé ne kelljen egyedül lenniük.

3 csillagjegy, amelynek szülötteit a hétvégén eltalálja Ámor nyila

Bika

A Bika nagyon legyen résen, mert a hétvégén olyan személyek térhetnek vissza a múltjából, akikről azt hitte, végleg eltűntek az életéből. Nem szabad elzárkóznia tőlük, mert megoldást kínálhatnak olyan problémákra, amelyek eddig megoldhatatlannak tűntek. Olyan energiák kelnek majd életre, amelyeknek köszönhetően a kommunikáció is gördülékenyebben megy majd, és a Bika jegy szülöttjének csak annyi dolga lesz, hogy a döntéshozatalnál  a szívére hallgasson.

Mérleg

Rengeteg kihívással kellett szembenéznie a Mérlegnek az elmúlt időszakban, ha a szerelemről volt szó, most azonban a balszerencse megtörni látszik. A kapcsolatban élőknél könnyen kiderülhet, hogy nem minden olyan fényes, mint ahogyan azt a külvilág felé mutatják, hiszen ott van a zsigereikben, hogy akkor is kitartanak valaki mellett, amikor már túl késő. De nem szabad ragaszkodni a már nem működő dolgokhoz, pláne nem ezen a hétvégén, amikor a végre lehetőséget kapnak az igaz szerelem megismerésére.

Bak

Itt az idő, hogy a Bak végre túllépjen valami nagyon fájdalmas dolgon, ami a múltban történt vele. Már önmagában ez is hatalmas terhet vesz le a válláról. Ideje eldöntenie, hogy milyen jövőt szeretne, de ez nem jelenti azt, hogy tűpontos tervekhez kell ragaszkodnia. Mindössze jó, ha kitalálja, hogy az elkövetkezendő időszakban merre szeretne elindulni, hogy a hétvégén érkező lelki társával már teljesen őszinte lehessen.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
