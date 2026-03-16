3 csillagjegy, akinek borzasztó a zenei ízlése: amint beraknak egy számot, megölik a bulit

Mielőtt bárki megsértődne: ez természetesen egy csipetnyi asztrológiai szarkazmussal fűszerezett, jókedvű elemzés. De ha magadra ismersz… hát, mi szóltunk. Összeválogattuk azt 3 csillagjegyet, akivel zenét hallgatni kész kínszenvedés.

A Rák, a Mérleg és a Szűz zenei ízlése olyan, mint egy random lejátszási lista 2012-ből.

Nem mondjuk, hogy botfülűek… de nem ők a zenefelelősök egy házibuliban.

Rák – A nosztalgia DJ-je

A Rák érzelmes. Nagyon. Olyannyira, hogy a zenei ízlése konkrétan egy időutazás a 2000-es évek legsziruposabb slágereiben. Ő az, aki egy ártatlan péntek esti borozgatásból hirtelen terápiás estet csinál, mert „ez a szám annyira emlékeztet a gimire”.

A Rák playlistje tele van szakítós dalokkal, esős délutánokra való balladákkal, és legalább három olyan előadóval, akikről mindenki azt hitte, hogy már rég visszavonultak. Ő nem követ trendeket. Ő ragaszkodik. Foggal-körömmel. Ha egyszer megszeretett egy számot, az ott marad a lejátszási listán örökre – mint egy érzelmi tetoválás.

És igen, ő az, aki egy házibuliban képes lelassítani a hangulatot egy „csak ezt még hallgassuk meg” felkiáltással. A többiek pedig udvariasan mosolyognak, miközben belül sikítanak.

Mérleg – Aki nem tud dönteni, ezért mindent hallgat (sajnos)

A Mérleg problémája nem az, hogy nincs ízlése. Hanem hogy túl sok van neki. Vagy legalábbis ezt hiszi. Az ő playlistje olyan, mintha három különböző személyiség szerkesztette volna: egy TikTok-trendvadász, egy underground techno-rajongó és egy romantikus popkirálynő.

A gond? Egyik sem hiteles.

A Mérleg imád megfelelni. Ha a társaság épp alternatív rockot hallgat, ő is hirtelen szakértő lesz. Ha latin pop megy, akkor azt mondja, „jaj, ezt imádom!”. Az eredmény egy identitásválságba fulladó zenei káosz. Nála simán előfordulhat, hogy egy mély, művészi dal után berobban egy vállalhatatlan nyári sláger, amit még ő is szégyell egy picit.

A Mérleg zenei ízlése olyan, mint a ruhatára: mindenből egy kicsi, de valahogy sosem áll össze az egész.