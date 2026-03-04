A kínai asztrológiában a ló a szabadság, a mozgás és a szenvedély jelképe, a tűz elem pedig mindezt felturbózza. A Tűz Ló éve alatt az érzelmek gyorsabban lobbannak lángra, a döntések hirtelen születnek, és a sokáig halogatott kérdések végre választ követelnek. Ebben az évben felejtsd el a „majd meglátjuk” mondatokat. A szerelemben tiszta helyzetek jönnek - és néha ez fájdalmasabb, mint gondolnád. Megmutatjuk, mit hoz a 2026 a szerelem terén: ha egyedülálló vagy, ha kapcsolatban vagy és akkor is, ha már házas vagy!

Tűz Ló éve 2026-ban sok nevetést, boldog pillanatokat és szenvedélyt hozhat.

Ez várható a Tűz Ló évében a szerelem terén: 2026-ban vége a halogatásnak.

Csupa szenvedély, érzelmi megerősítés és nehéz döntések várnak rád.

Sorszerű találkozások, amelyek mindent megváltoztatnak.

Tűz Ló éve: Melyik kínai jegyhez tartozol?

A Tűz ló éve mindannyiunknak meglepetést tartogat – de mielőtt lejjebb görgetnél, érdemes tisztázni, hogy a kínai horoszkópban melyik állatjegyhez tartozol. A nyugati asztrológiával ellentétben itt nem hónap, hanem születési év alapján határozzák meg a jegyeket.

Fontos: a kínai újév nem január 1-jén kezdődik, hanem általában január vége és február közepe között. Ha az év elején születtél, érdemes ellenőrizned a pontos dátumot.

Az alábbi évekhez tartoznak a jegyek:

Patkány: 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Bivaly: 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Tigris: 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Nyúl: 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Sárkány: 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Kígyó: 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

Ló: 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Kecske: 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

Majom: 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Kakas: 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Kutya: 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Disznó: 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Ha megtaláltad a saját jegyedet, keresd ki lejjebb – és nézd meg, mi vár rád a szerelemben 2026-ban a Tűz Ló éve szerint!

Patkány

Ha szingli vagy:

2026-ban erős magabiztosságot és tisztább önismeretet kapsz, ami azt jelenti, hogy nem fogod beérni a felszínes flörtökkel. Megtalálod azt a valakit, aki valóban rezonál az értékeiddel és céljaiddal, az érzelem egyszerre mélyen és gyorsan épül fel.