Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 28., szombat Elemér

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
asztrológia

Érkezik a tavasz: ez az 5 csillagjegy szárnyalni fog márciustól

Getty Images - Tom Merton
asztrológia tavasz csillagjegy
Simon Benedek
2026.02.28.
Itt a jó idő és jön a tavasz is, ami nemcsak a környezetre, hanem az emberekre is hatással van. A tavasz közeledtével egyes csillagjegyekre különösen jó dolgok várnak. Íme 5 csillagjegy, amely szárnyalni fog tavasszal!

Március a megújulás hónapja: egyre többet süt a nap, így egyre több a pozitív eneria – különösen igaz ez azokra a tavaszi csillagjegyekre, akik márciustól valósággal szárnyalni fognak. Az asztrológia szerint nem minden csillagjegy éli meg ugyanúgy ezt az időszakot: 5 szerencsés azonban kiemelkedő sikereket és pozitív változásokat tapasztalhat a tavasz első napjaitól.

A tavasz örömet hoz néhány csillagejgynek
A tavasz sok csillagjegynek a megújulást hozza el. Nézd meg köztük vagy-e! 
Forrás: Getty Images
  • A tavasz a megújulás és újrakezdés évszaka.
  • Néhány csillagjegy valósággal szárnyalni fog tavasszal.
  • Íme, melyek a szerencsés zodiákus jegyek!

Tavaszi csillagjegyek, amelyek szárnyalni fognak márciustól

Minden évszaknak megvannak a kedvezményezett csillagjegyei. A jó idő beköszöntével most a tavasszal legjobban rezonáló zodiákus jegyeket hoztuk el. Íme a legszerencsésebb tavaszi csillagjegyek!

Kos

A Kosok számára a tavasz a legjobb évszak. Ilyenkor megsokszorozódnak az energiáik és a motivációjuk is az eget súrolja. Ha Kos vagy, akkor márciustól bátran vágj bele új projektekbe, hangoztasd a friss ötleteid, és nyugodtan vállalj olyan kockázatokat, amelyeket egyébként nem szoktál. A tavasz számodra nemcsak évszakváltás, hanem valóságos újrakezdés.

Nyilas

Nyilasok kalandvágyát és kíváncsiságát a tavasz felerősíti, így utazások, tanulás vagy új projektek terén váratlan sikereket érhetnek el. Ezekben az új vállalásokban pedig sikerek várnak rájuk, úgyhogy itt az ideje bátran ugrani a kihívások elé. 

Ikrek

Az Ikrek számára a tavasz egy különösen aktív időszak, amikor könnyedén teremthetnek új kapcsolatokat, barátságokat, de akár romantikus lehetőségek is felbukkanhatnak az életükben. Az asztrológia szerint most különösen érzékenyek lesznek a környezetük rezdüléseire, ezért érdemes figyelniük rá, hogy mikor toppan be valaki olyan az életükbe, akivel érdemes foglalkozniuk. 

Oroszlán

Az Oroszlánok tavaszi energiái arra ösztönzik őket, hogy bátran mutassák meg kreativitásukat a világ felé. Ez nemcsak a munkában, hanem a szabadidős tevékenységekben is előnyös: új hobbi, projekt vagy akár sportba is belekezdhetnek. A bolygók kedveznek a vezetői készségek és az önbizalom növekedésének, így a vezető beosztású Oroszlánok most mindennél jobban inspirálhatják a környezetüket. A tavasz ideális időszak arra is, hogy régi ötleteket valósítsanak meg vagy olyan új kezdeményezésekbe vágjanak, amelyeket eddig halogattak.

Mérleg

A Mérlegek számára a tavasz harmóniát és kiegyensúlyozottságot hoz, ideális időszak a régi kapcsolatok és nézeteltérések rendezésére és persze az új lehetőségek befogadására. Márciustól a döntésképtelenségükről híres Mérlegek valahogy könnyebben hoznak majd döntéseket is. 

Ezek is érdekelhetnek a tavasszal és az asztrológiával kapcsolatban:

4 csillagjegynek felforgatja az életét a tavasz

A retrográd Merkúr hatását 4 csillagjegy erősen megérzi.

Napi horoszkóp 2026. február 23.: a Kos áttöri a falat, az Oroszlánnak van egy B terve

Nem kell ma megváltani a világot, azonban ha látni akarjuk terveink megvalósulását, nem toporoghatunk egy helyben. A napi horoszkóp elrugdos minket a célig.

Kifolyik a pénz a kezükből: 3 csillagjegy, akinek tavasszal számolnia kell a forintokat

Lássuk, mely három csillagjegynek kell különösen odafigyelnie a költekezésre ebben a szezonban!

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu