3 csillagjegy, akinek az ajtaján újra kopogtat az ex októberben

Az ősz sokak számára a visszatekintés időszaka: ilyenkor könnyebben eszünkbe jutnak régi kapcsolatok, el nem mondott mondatok és olyan emberek, akik valamiért mély nyomot hagytak bennünk. Előfordulhat, hogy egy korábbi szerelem nem csupán emlékként tér vissza, hanem egy üzenet, telefonhívás vagy váratlan találkozás formájában is újra megjelenik az életünkben.

3 csillagjegy, akinek az ajtaján újra kopogtat a régi szerelem októberben.

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Régi szerelemből lehet új szerelem?

Három csillagjegy most különösen nyitott lehet arra, hogy újra kapcsolatba kerüljön valakivel a múltjából. Ez azonban nem feltétlenül jelenti azt, hogy újra össze is kell jönniük. Lehet, hogy éppen most jött el az ideje annak a beszélgetésnek, amelyre annak idején nem került sor. De az is előfordulhat, hogy kiderül: az érzések még mindig megvannak és hatalmas szerelem lesz.

Rák

A Rák nehezen felejt. Ha egyszer igazán kötődött valakihez, teljesen soha nem engedi el. Még akkor is sokáig őrizhet magában egy kapcsolatot, ha kívülről már úgy tűnik, teljesen továbblépett. Most könnyen lehet, hogy egy korábbi szerelme ismét jelentkezik, és egyetlen üzenet is elég ahhoz, hogy régi emlékek egész sora törjön elő. Most azonban érdemes megállnia egy pillanatra, mielőtt hagyja, hogy elragadják az érzelmei. Könnyű összekeverni a valódi szerelmet a nosztalgiával, különösen akkor, ha a régi kapcsolat szép emlékként maradt meg benne. Ha azonban a másik fél valóban hiányzott neki, most kiderülhet, van-e még közöttük valami, amire érdemes építeni.

Skorpió

A Skorpiónál egy mély kapcsolat ritkán múlik el nyomtalanul. Lehet, hogy hosszú időn keresztül nem beszél egy korábbi partnerével, de ettől még nem biztos, hogy teljesen elengedte. Most egy váratlan találkozás vagy egy üzenet ismét felszínre hozhat olyan érzéseket, amelyeket már lezártnak hitt.A helyzet azért is lehet különleges, mert időközben mindketten sokat változhattak. Ami annak idején nem működött, ma talán egészen másképp fest. De az is kiderülhet, hogy éppen a találkozás segít végleg elengedni azt, ami már nem tartozik a jelenhez. Egy biztos: a Skorpió nem tud majd úgy tenni, mintha semmit sem jelentene számára a múlt felbukkanása.