Milyen típusú partnerre van szükséged? A számmisztika és a sorsszámod elárulja, ki mellett lehetsz igazán boldog

A szerelem vak, ahogy a mondás is tartja: sokszor éppen azokhoz vonzódunk a legerősebben, akik valamilyen hiányunkat, vágyunkat vagy gyenge pontunkat érintik meg. Csakhogy az erős kémia még nem feltétlenül jelent valódi összeillőséget. A számmisztika szerint a sorsszám személyiségünk mélyebb mozgatórugóiról, életfeladatainkról és kapcsolataink működéséről is mesélhet. Ha ismered a sajátodat, közelebb kerülhetsz annak megértéséhez is, milyen partner mellett érzed magad biztonságban, önazonosan és valóban szeretve.

A szerelem nem garancia a jó kapcsolatra - a számmisztika segít igazi társra lelned.

Forrás: 123rf

A számmisztika segít, hogy megtaláld nemcsak a szerelmet, hanem a boldog kapcsolatot is A szerelem nem garancia a jó kapcsolatra

Nem mindig a nagy érzelmek teszik tartóssá a kapcsolatot.

Van, hogy hiába szeretünk, ha az érzés fájdalmat okoz.

A számmisztikai képletedből kiderül, ki illik hozzád igazán.

Ilyen partner illik hozzád leginkább a sorsszámod szerint

A sorsszám kiszámításához add össze a teljes születési dátumod valamennyi számjegyét, majd redukáld az eredményt egyjegyűre. Például: 1981. 02. 10. esetén 1+9+8+1+0+2+1+0=22, majd 2+2=4.

Ebben a rendszerben tehát a sorsszámod a 4- es. Most keresd meg a sajátodat!

1-es – Olyan társ kell melléd, aki nem akar megszelídíteni

Önálló, céltudatos és kezdeményező vagy, ezért egy túlságosan ragaszkodó vagy korlátozó, irányító kapcsolatban hamar úgy érezheted, elfogy körülötted a levegő. Olyan ember mellett lehetsz tartósan boldog, aki büszke az erődre, támogatja a céljaidat, de maga is rendelkezik saját tervekkel és önálló életvitellel.

Veszélyzóna: különösen vonzó lehet számodra egy másik, hozzád hasonlóan domináns személyiség, ám ha egyikőtök sem tud engedni, a szerelem könnyen hatalmi harcok színterévé és toxikus kapcsolódássá válhat.

2-es – Neked érzelmi biztonságra van szükséged

Érzékeny, intuitív és kapcsolatorientált vagy. Számodra nem elég, ha valaki azt mondja, szeret: érezned is kell a figyelmét, gyengédségét és a jelenlétét. Az ideális társad nem játszmázik, képes beszélni az érzéseiről, és nem használja ki az olykor túlságosan is alkalmazkodó természetedet.

Veszélyzóna: hajlamos lehetsz olyan embert választani, akit neked kell megmentened – vagy te érzed úgy, hogy erre van szüksége. Egy kapcsolat azonban jóval több kell legyen, mint egy terápiás projekt...

3-as – Aki mellett önmagad lehetsz

Nevetés, hosszú beszélgetések, közös élmények és inspiráció nélkül hamar szürkének érezheted a kapcsolatodat. Olyan társra van szükséged, aki valóban kíváncsi rád, érti az olykor szarkasztikus humorodat, és nem akarja visszafogni az önkifejezésedet. Neked a szerelemben is fontos a játékosság – tulajdonképpen az ellenkező nemű legjobb „barátodat” keresed.

Veszélyzóna: a lehengerlő, szórakoztató személyiségek könnyen elvarázsolnak, de figyelj arra, hogy a felszíni csillogás mögött legyen érzelmi mélység is!

4-es – A kiszámíthatóság számodra nem egyenlő az unalommal

Bizalom, hűség és stabilitás: nálad ezekre épül fel az igaz szerelem. Olyan társ illik hozzád, akinek lehet adni a szavára, nem tűnik el napokra, és nem szükséges folyamatosan találgatnod, hányadán is álltok. Téged nem az érzelmi hullámvasút motivál, hanem olyasvalakit keresel, akivel stabilan lehet jövőt építeni.

Veszélyzóna: az izgalmas, kiszámíthatatlan emberek felkelthetik az érdeklődésedet, de hosszú távon éppen azt a biztonságot nem képesek számodra megadni, amelyre a leginkább szükséged van.

5-ös – Szeressen, de ne zárjon kalitkába

Szabadságvágyó, kíváncsi természetednek szüksége van mozgástérre. A neked való társ nem ellenőrizget és nem akar birtokolni, inkább veled együtt fedezi fel a világot. Fontos, hogy kapcsolatban is megőrizhesd az önállóságodat. Élni és élni hagyni- ez lehetne a mottód.

Veszélyzóna: könnyen összetévesztheted a szabadelvűséget az elérhetetlenséggel. Éppen ezért rengeteg energiát fektethetsz olyan személyekbe, akiket képtelenség érzelmileg „megfogni”.

6-os – Aki ugyanúgy akarja a „mi”-t, mint te

Gondoskodó és felelősségteljes emberként rengeteget tudsz adni annak, akit szeretsz. Olyan társra van szükséged, aki ezt maximálisan viszonozza, és számára is ugyanolyan fontos az otthon, az összetartozás és az elköteleződés. A szépség és a minőségi dolgok iránti rajongás is összeköthet benneteket.

Veszélyzóna: Hajlamos lehetsz túl sok érzelmi és anyagi terhet magadra vállalni a békesség érdekében. Ne azért szeressen valaki, mert szüksége van rád...

7-es – Aki a csendjeidet is érti, az lehet a befutó

Nem engedsz akárkit közel magadhoz, nagyon megválogatod a társaságodat és a lehetséges partnereidet. Mély szellemi és lelki kapcsolódásra vágysz, miközben szükséged van saját térre, énidőre is. Az ideális társ számodra intelligens, érett gondolkodású, és nem sértődik meg azon, ha néha visszavonulsz.

Veszélyzóna: a titokzatosság mágnesként vonzhat, de az érzelmileg elérhetetlen emberekkel légy óvatos – ugyanis komoly sebeket ejthetnek az érzékeny lelkeden.

8-as – Erős ember mellé erős társ való

Ambiciózus és nagy teherbírású vagy, ezért olyan partnerre van szükséged, akit nem kell folyamatosan magaddal húznod. Tiszteljen, legyen önálló, és merjen melletted is önmaga maradni. A kölcsönös megbecsülés, a hasonló egzisztenciális célok és az azonos ambíciók nélkülözhetetlenek a boldogságodhoz – és persze az sem árt, ha értitek egymás szeretetnyelvét.

Veszélyzóna: két erős személyiség együtt csodálatos szövetséget alkothat, de csak akkor, ha nem egymás legyőzése a cél. Kerüld a hatalmi harcokat és az alá-fölérendeltséggel járó viszonyokat.

9-es – Csak olyan jöhet, aki nem él vissza a nagy szíveddel

Empatikus, idealista és rendkívül mély érzésű vagy, ezért könnyen meglátod másokban a jót- illetve azt, amivé válhatnának. Neked azonban olyan társra van szükséged, aki valóban képes szeretetet adni, nem csak ígéretként hordozza magában azokat a tulajdonságokat, amelyekre szükséged van.

Veszélyzóna: Egy jó partner nemcsak elfogadja mindazt, amit adsz, hanem ugyanúgy vissza is reflektálja az erőfeszítéseidet. Figyelj oda, tényleg megvalósul- e a kölcsönösség elve a kapcsolataidban!

A sorsszámod mellett természetesen még számos tényező közrejátszhat a párválasztásban, de mindenképpen érdemes elgondolkodni a számmisztika üzenetein.