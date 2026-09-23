KVÍZ - Viharos szerelmek a múlt századból: tudod, kik voltak a legendás dívák férjei?

A csillogás, a luxus és a mindent elsöprő érzelmek világában a boldogító igenek mögött olykor hangos veszekedések, máskor mély és intellektuális szövetségek húzódtak. Gábor Zsazsa gyémántjai, Tolnay Klári és Ruttkai Éva titkos vagy éppen színházi románcai, valamint Liz Taylor házasságai a mai napig lázban tartják a közönséget. Te mennyire emlékszel a múlt század legfontosabb szerelmi krónikáira? Kvízünkből most kiderül, tudod-e, kik azok a férfiak, akik a történelem legikonikusabb díváinak szívét elrabolták!
KVÍZ - Tudod, kik voltak a legendás dívák férjei?
1/10 Kezdjük a sort a magyar színháztörténet egyik legnagyobb bálványával! Ki volt Tolnay Klári második férje, akivel a Madách Színházban szerettek egymásba?
2/10 Marilyn Monroe igazi ikon volt, aki a hollywoodi csillogás mellett a mély intellektust is kereste. Melyik híres drámaíró vezette őt az oltárhoz?
3/10 Ruttkai Éva és Latinovits Zoltán szerelme legendás volt, ám a színésznő korábban már volt férjnél, sőt ebből a házasságából született a lánya is. Ki volt a házastársa?
4/10 Ha házasság és gyémántok, akkor Elizabeth Taylor! Nyolcszor állt oltár elé, de ki volt az a sármos színész, akihez kétszer is hozzáment?
5/10 A magyar származású hollywoodi díva, Gábor Zsazsa kilencszer mondta ki a boldogító igent. Melyik világhírű szállodalánc-alapító volt az egyik férje?
6/10 Audrey Hepburn a kifinomult elegancia mintaképe volt. Ki volt az a színész-rendező, aki az első férjeként 14 éven át kísérte őt az életben?
7/10 A csodálatos és tragikus sorsú Domján Edit mindössze egyszer házasodott meg életében, jóval a Latinovits Zoltánhoz fűződő viharos szerelme előtt. Ki volt a férje?
8/10 Grace Kelly hercegné lett, de egy másik Oscar-díjas hollywoodi díva, Rita Hayworth is beházasodott a királyi körökbe. Melyik herceg volt a férje a negyvenes évek végén?
9/10 A háromszoros Kossuth-díjas Törőcsik Mari életének legmeghatározóbb, évtizedekig tartó házassága és szellemi szövetsége a híres rendezőhöz kötötte. Ki volt ő?
10/10 Sophia Loren, az olasz filmművészet örök istennője egy életen át kitartott a férfi mellett, aki felfedezte őt, és akivel a korabeli olasz törvények miatt csak külföldön tudtak először összeházasodni. Ki volt ő?
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