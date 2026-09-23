KVÍZ - Viharos szerelmek a múlt századból: tudod, kik voltak a legendás dívák férjei?

A csillogás, a luxus és a mindent elsöprő érzelmek világában a boldogító igenek mögött olykor hangos veszekedések, máskor mély és intellektuális szövetségek húzódtak. Gábor Zsazsa gyémántjai, Tolnay Klári és Ruttkai Éva titkos vagy éppen színházi románcai, valamint Liz Taylor házasságai a mai napig lázban tartják a közönséget. Te mennyire emlékszel a múlt század legfontosabb szerelmi krónikáira? Kvízünkből most kiderül, tudod-e, kik azok a férfiak, akik a történelem legikonikusabb díváinak szívét elrabolták!

Kvízünkben tesztelheted, memmynit tudsz a megnagyobb színésznők szerelmeiről!

KVÍZ - Tudod, kik voltak a legendás dívák férjei?