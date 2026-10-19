Ez az 5 csillagjegy valóságos energiavámpír egy kapcsolatban – Te is köztük vagy?

Ikrek

Bár az Ikrek egyik legnagyobb erőssége a kommunikáció, egy párkapcsolatban időnként ez kimerítő feladattá válhat a társa számára. Az Ikrek ugyanis folyamatosan beszél, kérdez, ötletel, mesél és véleményez, ráadásul pillanatok alatt képes egyik témáról a másikra ugrani. Ami számára izgalmas eszmecsere, az a párjának – egy hosszú nap végén – már túl sok is lehet. De változékonysága sem mindig egyszerű, míg egyik pillanatba lelkes valami miatt, elképzelhető, hogy pár perc elteltével már teljesen mással foglalkozik. Emiatt partnere könnyen érezheti úgy, hogy állandóan hozzá kell alkalmazkodnia. Különösen fárasztó lehet, amikor az Ikrek még a legapróbb helyzetekből is vitát, elemzést vagy végeláthatatlan beszélgetést kerekít, miközben épp a humora, a kifogyhatatlan kíváncsisága és a szellemi frissessége az, ami miatt az élet sosem lesz unalmas mellette.

Skorpió

A Skorpióval egy kapcsolat ritkán marad felszínes. Ha szeret, akkor intenzíven szeret, ha pedig valami bántja, azt sem fogja véka alá rejteni. Érzelmi mélysége azonban meglehetősen sok energiát követelhet a párjától, különösen akkor, ha egy helyzetben bizonytalanná válik.

Ilyenkor hajlamos lehet a másik viselkedését elemezni, megkérdőjelezni partnere szavait, féltékennyé válni, vagy újra és újra visszatérni ugyanahhoz a problémához, amit hiába beszéltek meg százszor, őt még mindig nem hagyja nyugodni.

A párja ilyenkor könnyen érezheti úgy, hogy folyamatosan magyarázkodnia kell a Skorpiónak, vagy újra és újra bizonygatnia kell az érzéseit, ami különösen kimerítő lehet. Egy dolgot azonban érdemes tisztázni: a Skorpió nem tudatosan szívja el a másik energiáját, egyszerűen csak annyira mélyen él meg mindent, hogy mellette érzelmileg szinte lehetetlen csupán félgőzzel működni.

Nyilas

A folyton új kalandokra, élményekre és programokra vágyó Nyilas mellett ritkán lehet unatkozni, ám éppen ez az állandó pezsgés válhat megterhelővé a partnere számára. Ha a másik inkább nyugalomra vagy kiszámíthatóságra vágyik, egy idő után úgy érezheti, hogy a Nyilas mellett egyszerűen nincs ideje megállni és feltöltődni.

Ez a jegy ráadásul kendőzetlenül őszinte és néha már bántóan is szókimondó, így előfordulhat, hogy olyat is a partnere fejéhez vág, amit nem feltétlenül gondol komolyan.

Oroszlán

Az Oroszlánnak szüksége van arra, hogy szeressék, csodálják és éreztessék vele, hogy fontos szerepet tölt be a másik életében. Egy kapcsolatban éppen ezért rengeteg figyelmet, dicséretet, megerősítést és visszajelzést vár el a párjától, sőt néha még azt is, hogy mindenben, még a leglehetetlenebb helyzetekben is melléjük álljon. Ha egy kicsit is úgy érzi, hogy háttérbe szorult, könnyen megsértődhet, vagy éppen addig próbálkozik, míg vissza nem nyeri azt a figyelmet, ami jár neki. Azonban ez hosszútávon könnyen fárasztóvá válhat a partnerének.