Ez az 5 csillagjegy valóságos energiavámpír egy kapcsolatban – Te is köztük vagy?

Egy hosszan tartó párkapcsolatban a közös élmények mellett az is kulcsfontosságú, hogyan hatunk a másikra, amiben az asztrológia szerint a csillagjegyünknek is lehet szerepe. Mennyire töltődünk a társaságában, mennyire nyugszunk meg mellette, vagy épp ellenkezőleg? Az is előfordulhat, hogy egy együtt töltött délután után teljesen elfogy az energiánk.
- Azok a kapcsolatok, amelyek részünkről jóval több erőbefektetést igényelnek, könnyen lemeríthetik az energiáinkat.
- Az állandó készenléti állapot, a lelki hullámvasút és a folyamatos alkalmazkodás hosszú távon igencsak fárasztó lehet egy partnernek.
- Mutatjuk azt az 5 csillagjegyet, amelyek egy kapcsolatban pillanatok alatt elszívhatják az energiáinkat!
Párunk viselkedését a csillagjegye is befolyásolja
Volt már olyan, hogy a pároddal töltött idő után feltöltöttség helyett inkább fáradtnak, kimerültnek vagy érzelmileg túlterheltnek érezted magad, miközben nem tudtad pontosan, mi is okozza ezt?
Ha folyamatosan neked, mint partnerének kell meghallgatnod a problémáit, megnyugtatnod egy bizonytalan helyzetben, alkalmazkodnod az állandó hangulatingadozásaihoz, vagy éppen újra és újra be kell bizonyítanod, hogy szereted, az hosszú távon igencsak kimerítő lehet.
Ezt a dinamikát a személyisége mellett a csillagjegye is meghatározhatja, ami az asztrológia szerint azt is befolyásolja, hogyan bánunk a párunkkal egy kapcsolatban. Ráadásul vannak olyan csillagjegyek, amelyekről köztudott, hogy könnyen energiavámpírrá válhatnak egy kapcsolatban.
5 csillagjegy, melynek szülöttei energiavámpírrá válhatnak egy kapcsolatban
Kos
A Kosok igazi tüzes, szenvedélyes karakterek, akik szinte imádnak rohanni, ám míg ők gyorsan gondolkodnak vagy cselekszenek, hajlamosak ugyanezt a tempót a párjuktól is elvárni. A kezdeti lendületük egy kapcsolatban ráadásul könnyen átfordulhat türelmetlenségbe, amivel állandóan készenlétbe tartják a másikat.
Ha pedig valami nem az elképzeléseik szerint alakul, a lobbanékonyságuk újabb konfliktusokat szülhet, amitől érzelmileg hamar kifáradhat a partner.
Határtalan energiája azonban pozitív hatással is bír, a Kosok ugyanis képesek magukkal ragadni a másikat, és motiválni partnerüket energiáikkal.
Ikrek
Bár az Ikrek egyik legnagyobb erőssége a kommunikáció, egy párkapcsolatban időnként ez kimerítő feladattá válhat a társa számára. Az Ikrek ugyanis folyamatosan beszél, kérdez, ötletel, mesél és véleményez, ráadásul pillanatok alatt képes egyik témáról a másikra ugrani. Ami számára izgalmas eszmecsere, az a párjának – egy hosszú nap végén – már túl sok is lehet. De változékonysága sem mindig egyszerű, míg egyik pillanatba lelkes valami miatt, elképzelhető, hogy pár perc elteltével már teljesen mással foglalkozik. Emiatt partnere könnyen érezheti úgy, hogy állandóan hozzá kell alkalmazkodnia. Különösen fárasztó lehet, amikor az Ikrek még a legapróbb helyzetekből is vitát, elemzést vagy végeláthatatlan beszélgetést kerekít, miközben épp a humora, a kifogyhatatlan kíváncsisága és a szellemi frissessége az, ami miatt az élet sosem lesz unalmas mellette.
Skorpió
A Skorpióval egy kapcsolat ritkán marad felszínes. Ha szeret, akkor intenzíven szeret, ha pedig valami bántja, azt sem fogja véka alá rejteni. Érzelmi mélysége azonban meglehetősen sok energiát követelhet a párjától, különösen akkor, ha egy helyzetben bizonytalanná válik.
Ilyenkor hajlamos lehet a másik viselkedését elemezni, megkérdőjelezni partnere szavait, féltékennyé válni, vagy újra és újra visszatérni ugyanahhoz a problémához, amit hiába beszéltek meg százszor, őt még mindig nem hagyja nyugodni.
A párja ilyenkor könnyen érezheti úgy, hogy folyamatosan magyarázkodnia kell a Skorpiónak, vagy újra és újra bizonygatnia kell az érzéseit, ami különösen kimerítő lehet. Egy dolgot azonban érdemes tisztázni: a Skorpió nem tudatosan szívja el a másik energiáját, egyszerűen csak annyira mélyen él meg mindent, hogy mellette érzelmileg szinte lehetetlen csupán félgőzzel működni.
Nyilas
A folyton új kalandokra, élményekre és programokra vágyó Nyilas mellett ritkán lehet unatkozni, ám éppen ez az állandó pezsgés válhat megterhelővé a partnere számára. Ha a másik inkább nyugalomra vagy kiszámíthatóságra vágyik, egy idő után úgy érezheti, hogy a Nyilas mellett egyszerűen nincs ideje megállni és feltöltődni.
Ez a jegy ráadásul kendőzetlenül őszinte és néha már bántóan is szókimondó, így előfordulhat, hogy olyat is a partnere fejéhez vág, amit nem feltétlenül gondol komolyan.
Oroszlán
Az Oroszlánnak szüksége van arra, hogy szeressék, csodálják és éreztessék vele, hogy fontos szerepet tölt be a másik életében. Egy kapcsolatban éppen ezért rengeteg figyelmet, dicséretet, megerősítést és visszajelzést vár el a párjától, sőt néha még azt is, hogy mindenben, még a leglehetetlenebb helyzetekben is melléjük álljon. Ha egy kicsit is úgy érzi, hogy háttérbe szorult, könnyen megsértődhet, vagy éppen addig próbálkozik, míg vissza nem nyeri azt a figyelmet, ami jár neki. Azonban ez hosszútávon könnyen fárasztóvá válhat a partnerének.
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