Heti pénz- és karrierhoroszkóp október 5–11.: az Oroszlánnak nehéz napjai lesznek, a Kos elutazhat

A hét eleji lendület sokaknak segít abban, hogy bátrabban vágjanak bele a feladatokba, ám nem minden jegynek lesz könnyű megtartania a fókuszt. A Merkúr és a Vénusz szerdai együttállása, valamint a szombati újhold több területen is változást jelezhet – nézd meg, mit tartogat számodra a heti pénz- és karrierhoroszkóp október 5–11. között.

Heti pénz- és karrierhoroszkóp október 5–11.

Forrás: 123.rf.com

Heti pénz- és karrierhoroszkóp minden jegynek

Új lehetőségek, váratlan kiadások és munkahelyi helyzetek is próbára tehetik a csillagjegyeket ezen a héten. Van, akinek most érdemes bátran lépnie, másnak viszont az a legjobb stratégia, ha egyelőre hallgat. Neked mit javasol a heti pénz- és karrierhoroszkópod?

KOS

A hét elején gyermeki lelkesedés és felhőtlen optimizmus fog jellemezni. Ez nem csak arra jó, hogy bátran belevágj tanulásba, utazásba, hanem arra is, hogy az irigyek és fanyalgók hangját elnyomd. Eközben olyan kiadást jelez a Merkúr-Vénusz szerdai együttállása, amit szeretnél megúszni. Nem biztos, hogy sikerül.

BIKA

Családi és párkapcsolati ügyek mellett nehéz lesz a munkádra és/vagy tanulásra koncentrálnod. Pedig a jövőd építését sem szabadna elhanyagolnod. Ha úgy érzed, hogy képtelen vagy több fronton helytállni, akkor főzz egy jó teát vagy kávét, ülj le pár percre, és találd ki, hogy kitől kérhetsz segítséget! Nem kell egyedül megszakadnod!

IKREK

Szerdán és szombaton dupla fényszög duplájára növeli a tétet. De ne csak ezen a 2 napon ügyelj arra, hogy kinek mit mondasz! Legyél mindenkivel barátságos! Neked ez nem esik nehezedre (ha akarod). Persze ettől még lehet véleményed, de ezt most bölcsebb megtartani magadnak.

RÁK

Az egész heted tele lesz ellentmondásos bolygóállásokkal, amelyek valójában nem rosszak. Hiszen szabad kezet kapsz: ha a kedvezőre fókuszálsz, akkor jól fogod érezni magadat a bőrödben. Ha a kedvezőtlen eseményekre, hírekre fókuszálsz, akkor okod lesz a panaszra és az aggódásra. Ennek tudatában döntsd el, hogy melyiket választod!

OROSZLÁN

Fantasztikusan tanulságos lesz a hétfőd. 24 órán belül 4 harmonikus és 3 diszharmonikus fényszög lesz az égen. Ezeket mind az Oroszlánban járó Hold kapja. Vagyis kapsz elismerést, dicséretet és kritikát egyaránt. Okosan tennéd, ha nem reagálnál. Már másnap más színben látod az egészet.