Heti pénz- és karrierhoroszkóp október 5–11.: az Oroszlánnak nehéz napjai lesznek, a Kos elutazhat

A hét eleji lendület sokaknak segít abban, hogy bátrabban vágjanak bele a feladatokba, ám nem minden jegynek lesz könnyű megtartania a fókuszt. A Merkúr és a Vénusz szerdai együttállása, valamint a szombati újhold több területen is változást jelezhet – nézd meg, mit tartogat számodra a heti pénz- és karrierhoroszkóp október 5–11. között.
Heti pénz- és karrierhoroszkóp minden jegynek
Új lehetőségek, váratlan kiadások és munkahelyi helyzetek is próbára tehetik a csillagjegyeket ezen a héten. Van, akinek most érdemes bátran lépnie, másnak viszont az a legjobb stratégia, ha egyelőre hallgat. Neked mit javasol a heti pénz- és karrierhoroszkópod?
KOS
A hét elején gyermeki lelkesedés és felhőtlen optimizmus fog jellemezni. Ez nem csak arra jó, hogy bátran belevágj tanulásba, utazásba, hanem arra is, hogy az irigyek és fanyalgók hangját elnyomd. Eközben olyan kiadást jelez a Merkúr-Vénusz szerdai együttállása, amit szeretnél megúszni. Nem biztos, hogy sikerül.
BIKA
Családi és párkapcsolati ügyek mellett nehéz lesz a munkádra és/vagy tanulásra koncentrálnod. Pedig a jövőd építését sem szabadna elhanyagolnod. Ha úgy érzed, hogy képtelen vagy több fronton helytállni, akkor főzz egy jó teát vagy kávét, ülj le pár percre, és találd ki, hogy kitől kérhetsz segítséget! Nem kell egyedül megszakadnod!
IKREK
Szerdán és szombaton dupla fényszög duplájára növeli a tétet. De ne csak ezen a 2 napon ügyelj arra, hogy kinek mit mondasz! Legyél mindenkivel barátságos! Neked ez nem esik nehezedre (ha akarod). Persze ettől még lehet véleményed, de ezt most bölcsebb megtartani magadnak.
RÁK
Az egész heted tele lesz ellentmondásos bolygóállásokkal, amelyek valójában nem rosszak. Hiszen szabad kezet kapsz: ha a kedvezőre fókuszálsz, akkor jól fogod érezni magadat a bőrödben. Ha a kedvezőtlen eseményekre, hírekre fókuszálsz, akkor okod lesz a panaszra és az aggódásra. Ennek tudatában döntsd el, hogy melyiket választod!
OROSZLÁN
Fantasztikusan tanulságos lesz a hétfőd. 24 órán belül 4 harmonikus és 3 diszharmonikus fényszög lesz az égen. Ezeket mind az Oroszlánban járó Hold kapja. Vagyis kapsz elismerést, dicséretet és kritikát egyaránt. Okosan tennéd, ha nem reagálnál. Már másnap más színben látod az egészet.
SZŰZ
Bolygód, a Merkúr szerdán hajnalban együttáll a Vénusszal. Mivel Vénusz a kis szerencse bolygója, kicsit szerencsésebbnek érezheted magadat. A bökkenő csak annyi, hogy ez az együttállás a Skorpióban lesz, ami önkritikára hajlamosít téged. Az egész heted remek lesz, ha ezt el tudod engedni.
MÉRLEG
Már hétfőtől érzed, hogy valami nagyszerű közeleg. Nem csak a születésnapodról van szó. Hanem a szombati újholdról is. Ez számodra a legnagyobb esély arra, hogy újíts, megújulj, új célokat tűzz ki, és új erőforrásokat találj.
SKORPIÓ
A szerdai Merkúr-Vénusz együttállást mások szemén keresztül, illetve mások reakcióiból fogod érzékelni. Elismerő pillantások és dicsérő szavak először zavarba hoznak, majd elgondolkodtatnak: Vajon mit akarnak elérni? Remélhetőleg hamar rájössz, hogy őszintén csodálnak a munkatársaid.
NYILAS
Hétfőn és kedden még nagy elánnal veted bele magadat a munkába és/vagy tanulásba. Tele leszel optimizmussal. Majd hét közepén jönnek az akadályok és a károgó emberek, akik elvehetik a kedvedet. De csak akkor, ha engeded.
BAK
Még a vasárnapi Nap-Szaturnusz szembenállás hatása alatt állsz. Ez munkahelyi és családi nézeteltéréseket generált és még generálhat. Nehezedre esik tolerálni a tehetetlenséget és a panaszkodást. Azt várod el az emberektől, hogy tegyenek valamit, vagy legalább nyissák ki a szájukat.
VÍZÖNTŐ
A hét elején valaki mindenáron magára akarja hívni a figyelmedet. Mindent bevet, hogy észre vedd. Lehet, hogy a támogatásodat szeretné kérni egy fontos munkahelyi ügyben. Szerencsére a szombati újhold új szemléletet hozhat számodra, ami megvilágítja a megoldást…
HALAK
Nem szívesen, de beleveted magad a tennivalók sűrűjébe. Aztán megjön a kedved, mikor látod, 1-2 nap alatt mennyi mindent elérsz. Méghozzá gyakran ellenszélben...
Ezek a cikkek is érdekelhetnek: