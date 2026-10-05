5 csillagjegy, akinek a hétfő maga a túlélőtúra – Előre rosszul vannak tőle

Vasárnap este már érzik, hogy közeleg a hétfő. Miközben mások nyugodtan készülnek az új hétre, ezek a csillagjegyek fejben már számolják, hány nap van még péntekig.
5 csillagjegynek rémálom a hétfő reggel
Öt csillagjegy különösen nehezen hangolódik rá a hét első napjára az asztrológia szerint: reggel nehezen kelnek fel, a kávé sem mindig segít, és a jó reggelt! pedig hétfőn kifejezetten túlzónak tűnik számukra.
Rák – már vasárnap este elkezdődik a hétfői szenvedés
A Rák számára a hétvége a feltöltődésről, az otthonról és a saját tempóról szól. Éppen ezért vasárnap este már nehezen viseli a gondolatot, hogy másnap ismét csörög az ébresztő. Hétfő reggel különösen nehéz számára elhagyni a puha ágyat. A reggeli készülődés közben fejben még a hétvége utolsó óráinál jár, és időbe telik, mire valóban megérkezik a hétköznapokba.
Amit hétfőn ne várj tőle: azonnali lelkesedést.
Ami segít: egy nyugodt reggel, finom kávé és minél kevesebb kapkodás.
Mérleg – nem érti, miért nem lehet még egy nap vasárnap
A Mérleg szereti a kellemes, kiegyensúlyozott környezetet, ezért a hétfői rohanás különösen kizökkentheti. A hétvége után nem vágyik azonnal határidőkre, e-mailekre és sürgős feladatokra. Ráadásul hajlamos sokáig mérlegelni, hogy valóban szükséges-e olyan korán felkelni. Természetesen végül felkel, de mint akinek a fogát húzzák. A hétfői hangulatát az sem javítja, ha már reggel mindenki egyszerre akar tőle valamit. Neki kell egy kis idő, hogy felvegye a hét ritmusát.
Amit hétfőn ne várj tőle: hogy reggel nyolckor már minden döntést meghozzon.
Ami segít: rendezett környezet és egy kis nyugodt ráhangolódás.
Halak – testben már munkában van, lélekben még vasárnap
A Halak különösen érzékeny a környezete hangulatára, és a hétfői reggelek nyomott atmoszférája gyorsan rátelepedhet. Már az ébresztő hangja is elég lehet ahhoz, hogy teljes letargiába essen. Nem feltétlenül maga a munka zavarja, inkább az átállás. Egyik pillanatban még otthon, a saját világában van, a következőben pedig már teljesíteni, koncentrálni és alkalmazkodni kell.
Amit hétfőn ne várj tőle: harsány jókedvet.
Ami segít: egy kis csend, kedvenc zene és némi idő, hogy fejben is megérkezzen.
Bika – a hétvége után nem kér a kapkodásból
A Bika szereti a kényelmet, a megszokott ritmust és azt, ha nem kell feleslegesen rohanni. Hétfőn pedig pontosan ezekből van a legkevesebb. Ha reggel egyszerre csörög az ébresztő, jönnek az üzenetek, készülődni kell, és már indulni is kellene, könnyen úgy érezheti, hogy az egész világ túl gyorsan működik körülötte. A Bika nem feltétlenül panaszkodik hangosan, de a tekintetéből pontosan leolvasható, mennyire örülne annak, ha még egy nappal meghosszabbíthatná a hétvégét.
Amit hétfőn ne várj tőle: hogy örömmel vesse bele magát a reggeli rohanásba.
Ami segít: egy jó reggeli.
Skorpió – hétfőn jobb, ha békén hagyják
A Skorpió nem feltétlenül mutatja ki, mennyire nincs kedve a hét első napjához. Nem fogja feltétlenül világgá kürtölni, hogy inkább visszafeküdne, viszont hétfő reggel különösen értékeli, ha nem bombázzák felesleges kérdésekkel. Ha túl korán kezdik el sürgetni, könnyen bezárkózik, és még több időre van szüksége, hogy felvegye a munkatempót. A legjobb, amit hétfőn tehetsz vele, hogy hagyod a saját ritmusában elindulni. Mire magához tér, már sokkal könnyebben veszi fel a fonalat.
Amit hétfőn ne várj tőle: túláradó lelkesedést és folyamatos beszélgetést.
Ami segít: nyugalom, kávé és egy kis személyes tér.
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