5 csillagjegy, akinek a hétfő maga a túlélőtúra – Előre rosszul vannak tőle

Vasárnap este már érzik, hogy közeleg a hétfő. Miközben mások nyugodtan készülnek az új hétre, ezek a csillagjegyek fejben már számolják, hány nap van még péntekig.

5 csillagjegy, akinek a hétfő maga a túlélőtúra.

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5 csillagjegynek rémálom a hétfő reggel

Öt csillagjegy különösen nehezen hangolódik rá a hét első napjára az asztrológia szerint: reggel nehezen kelnek fel, a kávé sem mindig segít, és a jó reggelt! pedig hétfőn kifejezetten túlzónak tűnik számukra.

Rák – már vasárnap este elkezdődik a hétfői szenvedés

A Rák számára a hétvége a feltöltődésről, az otthonról és a saját tempóról szól. Éppen ezért vasárnap este már nehezen viseli a gondolatot, hogy másnap ismét csörög az ébresztő. Hétfő reggel különösen nehéz számára elhagyni a puha ágyat. A reggeli készülődés közben fejben még a hétvége utolsó óráinál jár, és időbe telik, mire valóban megérkezik a hétköznapokba.

Amit hétfőn ne várj tőle: azonnali lelkesedést.

Ami segít: egy nyugodt reggel, finom kávé és minél kevesebb kapkodás.

Mérleg – nem érti, miért nem lehet még egy nap vasárnap

A Mérleg szereti a kellemes, kiegyensúlyozott környezetet, ezért a hétfői rohanás különösen kizökkentheti. A hétvége után nem vágyik azonnal határidőkre, e-mailekre és sürgős feladatokra. Ráadásul hajlamos sokáig mérlegelni, hogy valóban szükséges-e olyan korán felkelni. Természetesen végül felkel, de mint akinek a fogát húzzák. A hétfői hangulatát az sem javítja, ha már reggel mindenki egyszerre akar tőle valamit. Neki kell egy kis idő, hogy felvegye a hét ritmusát.

Amit hétfőn ne várj tőle: hogy reggel nyolckor már minden döntést meghozzon.

Ami segít: rendezett környezet és egy kis nyugodt ráhangolódás.

Halak – testben már munkában van, lélekben még vasárnap

A Halak különösen érzékeny a környezete hangulatára, és a hétfői reggelek nyomott atmoszférája gyorsan rátelepedhet. Már az ébresztő hangja is elég lehet ahhoz, hogy teljes letargiába essen. Nem feltétlenül maga a munka zavarja, inkább az átállás. Egyik pillanatban még otthon, a saját világában van, a következőben pedig már teljesíteni, koncentrálni és alkalmazkodni kell.