Napi horoszkóp október 9.: a Nyilas ma sem váltja meg a világot, a Vízöntőről kiderül, hogy tud nemet mondani

Ez most nem a nagy változások napja, inkább az utolsó munkahelyi feladatok, néhány elintézendő ügy és az otthoni teendők férnek bele. A napi horoszkóp szerint azonban akadnak olyan pillanatok is, amelyek emlékeztetnek rá, hogy a hétvége már tényleg nincs messze.

Napi horoszkóp: Ne kezdj bele felesleges vitákba.

Forrás: 123rf

Mit üzen az univerzum? Zárd le, amit tudsz, ne hagyd hétfőre a munkát.

Ne kezdj bele felesleges vitákba.

Egy jó ebéd is lehet a nap fénypontja.

Ne vállald túl magad csak mert péntek van.

Este már engedd el a munkahelyi ügyeket.

Napi horoszkóp október 10.

12 csillagjegy, 12 üzenet. Neked mit üzen az univerzum?

Kos

A délelőtt gyors tempót diktál, és ezt te bírod is, egészen addig, amíg valaki közbe nem szól. Egy kolléga módosítása vagy új kérése felboríthatja a terveidet. Ne bosszankodj rajta sokáig, inkább döntsd el, mi fér még bele. Estére már csak nyugalomra vágysz.

Bika

Ma a munkahelyi eredményeké a főszerep. Egy feladatot sikerül úgy lezárnod, hogy végre nem kell tovább foglalkoznod vele. Ez nem világraszóló siker, de a hét végén épp elég. Hazafelé szerezz be valami finomat, amit hét közben nem volt időd megvenni.

Ikrek

A péntek a szokásosnál kicsit beszédesebb lehet. Több egyeztetés, telefon és rövid megbeszélés férhet a napba. Figyelj arra, hogy ne mondj igent mindenre automatikusan. Délután már nehéz lesz ugyanazzal a lelkesedéssel dolgozni, ezért intézd el előbb a fontosabb dolgokat.

Rák

Ma egy családi ügy kerülhet előtérbe, amit nem lehet tovább halogatni. Szerencsére nem komoly problémáról van szó, inkább szervezésről, időpontokról vagy hétvégi teendőkről. Este már ne akarj mindenkit összeterelni. Mindenki túléli, ha valami csak holnap készül el.

Oroszlán

Egy munkával kapcsolatos visszajelzés jólesik. Lehet, hogy csak egy rövid dicséret, de megerősít abban, hogy jó irányba haladsz. Ne várj tőle azonnal nagy áttörést. Most az számít, hogy észreveszik a teljesítményedet.

Szűz

A mai nap egyik legjobb híre, hogy egy kellemetlen ügy végre lekerülhet a napirendedről. Lehet, hogy csak egy telefon vagy egy dokumentum hiányzik hozzá. Intézd el, és ne nézz vissza. Este már nincs szükséged még egy feladatra.