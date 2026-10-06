Megszületett Szabó Zsófi második gyermeke: videón mutatta meg a csöppséget

Szabó Zsófi a szülés előtti időszakot férjével Svájcban töltötte, ezért olyan pletykák is felröppentek, gyermekét egy ottani klinikán hozza világra. Az Insta-sztorijába azonban elárulta, hogy a baba Budapesten született, annál az orvosnál, aki első gyermekét is világra segítette.
Szabó Zsófi májusban árulta el, hogy második gyermekét várja, fotón mutatta meg gömbölyödő pocakját.
„Egy új fejezet. Már nagyon vár Anyukád és Apukád, de talán a testvéred, Mendel a legjobban” – írta akkor.
Szabó Zsófi első gyermeke, Mendel 2017-ben született, a testvérek között 9 év a korkülönbség. A műsorvezető a közösségi oldalára egy videót is feltöltött a babáról, amit itt tudsz megnézni.
Szabó Zsófi tavasszal ment férjhez
A műsorvezető az elmúlt években igyekezett óvni magánéletét. Mendel édesapjától, Kis Zsolttól 2021-ben vált el, 2023-ban pedig új párra talált Bassam Abou Watfa szír származású luxusóra-kereskedő személyében. Kapcsolatuk komolyra fordult, idén tavasszal pedig titokban összeházasodtak.
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