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Megszületett Szabó Zsófi második gyermeke: videón mutatta meg a csöppséget

kisbaba Bassam Abou Watfa Szabó Zsófi
Life.hu
2026.10.06.
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Kilenc év után másodszor is édesanya lett Szabó Zsófi. A műsorvezető a közösségi oldalán jelentette be fia születését, és egy videót is megosztott az újszülöttről.

Szabó Zsófi a szülés előtti időszakot férjével Svájcban töltötte, ezért olyan pletykák is felröppentek, gyermekét egy ottani klinikán hozza világra. Az Insta-sztorijába azonban elárulta, hogy a baba Budapesten született, annál az orvosnál, aki első gyermekét is világra segítette. 

Megszületett Szabó Zsófi második kisfia
Megszületett Szabó Zsófi második kisfia
Forrás: Mediaworks

Szabó Zsófi májusban árulta el, hogy második gyermekét várja, fotón mutatta meg gömbölyödő pocakját.

„Egy új fejezet. Már nagyon vár Anyukád és Apukád, de talán a testvéred, Mendel a legjobban”írta akkor.

Szabó Zsófi első gyermeke, Mendel 2017-ben született, a testvérek között 9 év a korkülönbség. A műsorvezető a közösségi oldalára egy videót is feltöltött a babáról, amit itt tudsz megnézni.

Szabó Zsófi tavasszal ment férjhez

A műsorvezető az elmúlt években igyekezett óvni magánéletét. Mendel édesapjától, Kis Zsolttól 2021-ben vált el, 2023-ban pedig új párra talált Bassam Abou Watfa szír származású luxusóra-kereskedő személyében. Kapcsolatuk komolyra fordult, idén tavasszal pedig titokban összeházasodtak.

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